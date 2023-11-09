Российские военные уничтожили пехотную группу ВСУ у Артемовска - Минобороны РФ - 09.11.2023 Украина.ру
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Российские военные уничтожили пехотную группу ВСУ у Артемовска - Минобороны РФ
Российские военные уничтожили пехотную группу ВСУ у Артемовска - Минобороны РФ - 09.11.2023 Украина.ру
Российские военные уничтожили пехотную группу ВСУ у Артемовска - Минобороны РФ
Российские артиллеристы уничтожили пехотную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ), засевшую в одном из населенных пунктов к северу от Артемовска. Об этом 9 ноября сообщили в Минобороны РФ
2023-11-09T07:04
2023-11-09T07:04
минобороны рф
новости
всу
артемовск
военные
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"В ходе проведения воздушной разведки средствами объективного контроля были выявлены участки местности с большим скоплением личного состава ВСУ. Эта информация была передана на командный пункт гвардейского Костромского артиллерийского полка Ивановского соединения ВДВ", - говорится в материале.Расчеты РСЗО "Град" нанесли огневое поражение противнику. Была уничтожена группа пехоты ВСУ, засевшая в одном из населенных пунктов к северу от Артемовска. В ведомстве подчеркнули, что боевые машины находятся на круглосуточном дежурстве. Задачи требуют быстрого реагирования и максимальной собранности.
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минобороны рф, новости, всу, артемовск, военные
Минобороны РФ, Новости, ВСУ, Артемовск, военные

Российские военные уничтожили пехотную группу ВСУ у Артемовска - Минобороны РФ

07:04 09.11.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМинистерство обороны РФ
Министерство обороны РФ - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Российские артиллеристы уничтожили пехотную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ), засевшую в одном из населенных пунктов к северу от Артемовска. Об этом 9 ноября сообщили в Минобороны РФ
"В ходе проведения воздушной разведки средствами объективного контроля были выявлены участки местности с большим скоплением личного состава ВСУ. Эта информация была передана на командный пункт гвардейского Костромского артиллерийского полка Ивановского соединения ВДВ", - говорится в материале.
Расчеты РСЗО "Град" нанесли огневое поражение противнику. Была уничтожена группа пехоты ВСУ, засевшая в одном из населенных пунктов к северу от Артемовска.
В ведомстве подчеркнули, что боевые машины находятся на круглосуточном дежурстве. Задачи требуют быстрого реагирования и максимальной собранности.
Коптер Баба Яга
6 ноября, 14:30
Минобороны России отчиталось за уничтожение украинских морских и летательных беспилотниковАрмия России на Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения предотвратила пять попыток высадки ВСУ на левом берегу Днепра. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в сводке от 6 ноября.
 
Минобороны РФНовостиВСУАртемовсквоенные
 
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