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Российские военные уничтожили пехотную группу ВСУ у Артемовска - Минобороны РФ

Российские военные уничтожили пехотную группу ВСУ у Артемовска - Минобороны РФ - 09.11.2023 Украина.ру

Российские военные уничтожили пехотную группу ВСУ у Артемовска - Минобороны РФ

Российские артиллеристы уничтожили пехотную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ), засевшую в одном из населенных пунктов к северу от Артемовска. Об этом 9 ноября сообщили в Минобороны РФ

2023-11-09T07:04

2023-11-09T07:04

2023-11-09T07:04

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"В ходе проведения воздушной разведки средствами объективного контроля были выявлены участки местности с большим скоплением личного состава ВСУ. Эта информация была передана на командный пункт гвардейского Костромского артиллерийского полка Ивановского соединения ВДВ", - говорится в материале.Расчеты РСЗО "Град" нанесли огневое поражение противнику. Была уничтожена группа пехоты ВСУ, засевшая в одном из населенных пунктов к северу от Артемовска. В ведомстве подчеркнули, что боевые машины находятся на круглосуточном дежурстве. Задачи требуют быстрого реагирования и максимальной собранности.

https://ukraina.ru/20231106/1050795590.html

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минобороны рф, новости, всу, артемовск, военные