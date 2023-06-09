https://ukraina.ru/20230609/1047082523.html

Польские аграрии заблокировали движение украинских большегрузов

Польские аграрии заблокировали движение украинских большегрузов - 09.06.2023 Украина.ру

Польские аграрии заблокировали движение украинских большегрузов

На границе Украины с Польшей выстроилась многотысячная очередь из грузовиков. Движение заблокировали польские фермеры, которые таким образом хотят добиться прекращения поставок в страну нелегальной украинской агропродукции. О пробке на границе 9 июня в своем телеграм-канале сообщила Госпогранслужба Украины

2023-06-09T16:43

2023-06-09T16:43

2023-06-09T17:01

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зерно

польша

протест

фермеры

украина

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В рамках этой акции протеста из Польши на Украину каждый час пропускают по два грузовика, а из Украины в Польшу - ни одного. Исключение - гуманитарные грузы, пассажирский транспорт работает в штатном режиме.В палате налоговой администрации в Люблине отметили, что, например, на пункте пропуска "Дорогуск" из Польши на Украину стояло 320 большегрузов, а в очереди на въезд в Польшу - 3185 грузовиков.Этот протест продлится до 01:00 13 июня. Нынешняя акция польских аграриев далеко не первая. В апреле из-за проблем с украинским зерном в отставку подал министр сельского хозяйства и развития села Польши Хенрик Ковальчик. Свое решение он объяснил так: одним из пунктов договоренности с польскими фермерами было обязательство, что правительство страны обратится к Европейской комиссии с просьбой об отмене беспошлинного ввоза зерна с Украины, однако ЕК продлила его до лета 2024 года.Аналогичным образом поступают и молдавские фермеры. В четверг, 8 июня, они также объявили масштабную акцию, перекрыв границу транспортом.У всех протестующих одно и то же требование - не допускать украинскую аграрную продукцию в свою страну. Зерно с Украины должно идти через их государства транзитом, а по факту оседает там, ставя под угрозу местное сельское хозяйство.Местные власти закрывают на это глаза и утверждают, что украинская продукция не оказывает негативного воздействия на внутренний рынок. Вступилась за Киев и Германия, обвинив восточноевропейские государства в том, что они могут "сломать Украине шею".Ранее ЕС пообещал ввести ограничения Евросоюза в обмен на то, что власти Польши, Словакии, Болгарии и других государств союза отменят свои национальные ограничения.В начале мая Еврокомиссия действительно запретила импорт некоторых украинских агропродуктов в эти страны, однако фактически это было обманным маневром, так как уже с 5 июня украинское зерно и прочая агропродукция снова поехали в Восточную Европу.Также ЕК обещала европейским фермерам, пострадавшим от увеличения экспорта зерна с Украины, €56 млн для поддержания сельского хозяйства. Однако никаких денег аграрии тоже пока не увидели.Летом прошлого года между Россией, Турцией, Украиной и ООН была заключена зерновая сделка. Документ предполагал, что Москва будет содействовать вывозу украинского зерна из черноморских портов в беднейшие страны мира, а ООН в ответ поспособствует снятию санкционных ограничений с российской сельхозпродукции.Однако в итоге российская часть договоренностей так и не была выполнена, и зерно осело в Европе, не доехав до государств Африки.

https://ukraina.ru/20230405/1045040725.html

https://ukraina.ru/20230609/1047070049.html

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новости, зерно, польша, протест, фермеры, украина