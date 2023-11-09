https://ukraina.ru/20231109/1050877112.html
В Сирии начались бои между правительственной армией и силами США - Al Mayadeen
В Сирии начались бои между правительственной армией и силами США - Al Mayadeen - 09.11.2023 Украина.ру
В Сирии начались бои между правительственной армией и силами США - Al Mayadeen
Войска Сирийской Арабской Республики (САР) при поддержке союзных отрядов ведут бои с силами США и курдскими формированиями "Сирийских демократических сил" (СДС) в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Об этом со ссылкой на источник 9 ноября сообщает телеканал Al Mayadeen
2023-11-09T04:47
2023-11-09T04:47
2023-11-09T04:48
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"Идут ожесточённые столкновения между американскими силами и СДС с одной стороны и сирийской армией и её союзниками с другой, в них применяются различные виды оружия среднего калибра, тяжёлого артиллерийского вооружения и ракеты", - заявил источник.По его словам, подразделения США и курдские формирования действуют со стороны к востоку от Евфрата, а сирийские войска и отряды её союзника - со стороны запада.
https://ukraina.ru/20231106/1050794371.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сирия, вооруженные силы сирии, сша, курды, военные действия, ближний восток, война
Новости, Сирия, Вооруженные силы Сирии, США, курды, Военные действия, Ближний Восток, война
В Сирии начались бои между правительственной армией и силами США - Al Mayadeen
04:47 09.11.2023 (обновлено: 04:48 09.11.2023)
Войска Сирийской Арабской Республики (САР) при поддержке союзных отрядов ведут бои с силами США и курдскими формированиями "Сирийских демократических сил" (СДС) в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Об этом со ссылкой на источник 9 ноября сообщает телеканал Al Mayadeen