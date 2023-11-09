В Сирии начались бои между правительственной армией и силами США - Al Mayadeen - 09.11.2023 Украина.ру
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В Сирии начались бои между правительственной армией и силами США - Al Mayadeen
В Сирии начались бои между правительственной армией и силами США - Al Mayadeen - 09.11.2023 Украина.ру
В Сирии начались бои между правительственной армией и силами США - Al Mayadeen
Войска Сирийской Арабской Республики (САР) при поддержке союзных отрядов ведут бои с силами США и курдскими формированиями "Сирийских демократических сил" (СДС) в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Об этом со ссылкой на источник 9 ноября сообщает телеканал Al Mayadeen
2023-11-09T04:47
2023-11-09T04:48
новости
сирия
вооруженные силы сирии
сша
курды
военные действия
ближний восток
война
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"Идут ожесточённые столкновения между американскими силами и СДС с одной стороны и сирийской армией и её союзниками с другой, в них применяются различные виды оружия среднего калибра, тяжёлого артиллерийского вооружения и ракеты", - заявил источник.По его словам, подразделения США и курдские формирования действуют со стороны к востоку от Евфрата, а сирийские войска и отряды её союзника - со стороны запада.
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новости, сирия, вооруженные силы сирии, сша, курды, военные действия, ближний восток, война
Новости, Сирия, Вооруженные силы Сирии, США, курды, Военные действия, Ближний Восток, война

В Сирии начались бои между правительственной армией и силами США - Al Mayadeen

04:47 09.11.2023 (обновлено: 04:48 09.11.2023)
 
© РИА Новости . Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие 56-й бригады надводных кораблей военно-морских сил Сирии
Военнослужащие 56-й бригады надводных кораблей военно-морских сил Сирии - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости . Дмитрий Виноградов
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Войска Сирийской Арабской Республики (САР) при поддержке союзных отрядов ведут бои с силами США и курдскими формированиями "Сирийских демократических сил" (СДС) в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Об этом со ссылкой на источник 9 ноября сообщает телеканал Al Mayadeen
"Идут ожесточённые столкновения между американскими силами и СДС с одной стороны и сирийской армией и её союзниками с другой, в них применяются различные виды оружия среднего калибра, тяжёлого артиллерийского вооружения и ракеты", - заявил источник.
По его словам, подразделения США и курдские формирования действуют со стороны к востоку от Евфрата, а сирийские войска и отряды её союзника - со стороны запада.
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