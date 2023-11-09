https://ukraina.ru/20231109/1050877112.html

В Сирии начались бои между правительственной армией и силами США - Al Mayadeen

В Сирии начались бои между правительственной армией и силами США - Al Mayadeen - 09.11.2023 Украина.ру

В Сирии начались бои между правительственной армией и силами США - Al Mayadeen

Войска Сирийской Арабской Республики (САР) при поддержке союзных отрядов ведут бои с силами США и курдскими формированиями "Сирийских демократических сил" (СДС) в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Об этом со ссылкой на источник 9 ноября сообщает телеканал Al Mayadeen

2023-11-09T04:47

2023-11-09T04:47

2023-11-09T04:48

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"Идут ожесточённые столкновения между американскими силами и СДС с одной стороны и сирийской армией и её союзниками с другой, в них применяются различные виды оружия среднего калибра, тяжёлого артиллерийского вооружения и ракеты", - заявил источник.По его словам, подразделения США и курдские формирования действуют со стороны к востоку от Евфрата, а сирийские войска и отряды её союзника - со стороны запада.

https://ukraina.ru/20231106/1050794371.html

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новости, сирия, вооруженные силы сирии, сша, курды, военные действия, ближний восток, война