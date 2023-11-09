Воздушную тревогу объявили в трёх областях Украины
03:49 09.11.2023 (обновлено: 03:50 09.11.2023)
© Робоавиа
© Робоавиа
По информации на 3:14 (мск) 9 ноября воздушная тревога объявлена в трёх областях Украины - Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации (МЦТ), воздушная тревога также объявлена на территориях Херсонской и Запорожской областей России, временно контролируемых киевским режимом.
По информации украинских СМИ, тревога объявлялась в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.