https://ukraina.ru/20231109/1050876732.html

Воздушную тревогу объявили в трёх областях Украины

Воздушную тревогу объявили в трёх областях Украины - 09.11.2023 Украина.ру

Воздушную тревогу объявили в трёх областях Украины

По информации на 3:14 (мск) 9 ноября воздушная тревога объявлена в трёх областях Украины - Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской.

2023-11-09T03:49

2023-11-09T03:49

2023-11-09T03:50

новости

украина

воздушная тревога

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1d/1049010278_0:29:800:479_1920x0_80_0_0_57e2045f147874e865652e12cd3d77f7.jpg

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации (МЦТ), воздушная тревога также объявлена на территориях Херсонской и Запорожской областей России, временно контролируемых киевским режимом.По информации украинских СМИ, тревога объявлялась в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.

https://ukraina.ru/20231108/1050871884.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, воздушная тревога, сво