Воздушную тревогу объявили в трёх областях Украины - 09.11.2023 Украина.ру
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Воздушную тревогу объявили в трёх областях Украины
Воздушную тревогу объявили в трёх областях Украины - 09.11.2023 Украина.ру
Воздушную тревогу объявили в трёх областях Украины
По информации на 3:14 (мск) 9 ноября воздушная тревога объявлена в трёх областях Украины - Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской.
2023-11-09T03:49
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новости
украина
воздушная тревога
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По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации (МЦТ), воздушная тревога также объявлена на территориях Херсонской и Запорожской областей России, временно контролируемых киевским режимом.По информации украинских СМИ, тревога объявлялась в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
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новости, украина, воздушная тревога, сво
Новости, Украина, воздушная тревога, СВО

Воздушную тревогу объявили в трёх областях Украины

03:49 09.11.2023 (обновлено: 03:50 09.11.2023)
 
© Робоавиа
© Робоавиа
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По информации на 3:14 (мск) 9 ноября воздушная тревога объявлена в трёх областях Украины - Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации (МЦТ), воздушная тревога также объявлена на территориях Херсонской и Запорожской областей России, временно контролируемых киевским режимом.
По информации украинских СМИ, тревога объявлялась в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
Одесский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
8 ноября, 21:58
ВКС России нанесли удар по сухогрузу в ОдессеРоссийские военные вечером, 8 ноября, попали ракетой в судно под флагом Либерии во время захода корабля в порт в Одесской области. Об этом сообщает украинское оперативное командование "Юг"
 
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