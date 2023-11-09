Новые БПЛА, испытанные в зоне спецоперации, будут представлены на "Армии-2024" - Ростех - 09.11.2023 Украина.ру
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Новые БПЛА, испытанные в зоне спецоперации, будут представлены на "Армии-2024" - Ростех
Новые БПЛА, испытанные в зоне спецоперации, будут представлены на "Армии-2024" - Ростех - 09.11.2023 Украина.ру
Новые БПЛА, испытанные в зоне спецоперации, будут представлены на "Армии-2024" - Ростех
БПЛА, созданные "беспилотным" дивизионом группы компаний "Калашников", "Ростех" планирует представить на "Армии-2024", после их испытаний в зоне СВО. Об этом со ссылкой на пресс-службу госкорпорации Ростех 9 ноября сообщает РИА Новости
2023-11-09T03:38
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"О том, какие беспилотники там производят и когда мы презентуем их широкой общественности, сможем объявить в следующем году - после апробации изделий в зоне СВО. Испытания в боевой обстановке - это процесс не сиюминутный. Поэтому, скорее всего, мы представим наши новые беспилотники в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2024", - рассказали в госкорпорации.Президент "Калашникова" Алан Лушников в мае заявлял журналистам о создании в структуре группы дивизиона беспилотных летательных аппаратов и кратном увеличении объёмов производства дронов.Форум "Армия-2024" пройдёт в подмосковной Кубинке в период с 12 по 18 августа.
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новости, россия, впк, ростех, бпла, оружие, сво, форум
Новости, Россия, ВПК, Ростех, БПЛА, оружие, СВО, форум

Новые БПЛА, испытанные в зоне спецоперации, будут представлены на "Армии-2024" - Ростех

03:38 09.11.2023 (обновлено: 03:39 09.11.2023)
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОткрытие международного военно-технического форума "Армия-2019"
Открытие международного военно-технического форума Армия-2019 - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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БПЛА, созданные "беспилотным" дивизионом группы компаний "Калашников", "Ростех" планирует представить на "Армии-2024", после их испытаний в зоне СВО. Об этом со ссылкой на пресс-службу госкорпорации Ростех 9 ноября сообщает РИА Новости
"О том, какие беспилотники там производят и когда мы презентуем их широкой общественности, сможем объявить в следующем году - после апробации изделий в зоне СВО. Испытания в боевой обстановке - это процесс не сиюминутный. Поэтому, скорее всего, мы представим наши новые беспилотники в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2024", - рассказали в госкорпорации.
Президент "Калашникова" Алан Лушников в мае заявлял журналистам о создании в структуре группы дивизиона беспилотных летательных аппаратов и кратном увеличении объёмов производства дронов.
Форум "Армия-2024" пройдёт в подмосковной Кубинке в период с 12 по 18 августа.
Боевая работа расчетов БПЛА Суперкам и артиллеристов ЦВО на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
8 ноября, 03:58
Новые ударные дроны "Калашникова" проходят боевую апробацию в зоне СВО - РостехНовые разведывательно-ударные дроны разработки концерна "Калашников" испытываются в зоне СВО. Об этом со ссылкой на пресс-службу госкорпорации Ростех 8 ноября сообщает РИА Новости
 
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