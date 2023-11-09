https://ukraina.ru/20231109/1050876606.html
Новые БПЛА, испытанные в зоне спецоперации, будут представлены на "Армии-2024" - Ростех
Новые БПЛА, испытанные в зоне спецоперации, будут представлены на "Армии-2024" - Ростех - 09.11.2023 Украина.ру
Новые БПЛА, испытанные в зоне спецоперации, будут представлены на "Армии-2024" - Ростех
БПЛА, созданные "беспилотным" дивизионом группы компаний "Калашников", "Ростех" планирует представить на "Армии-2024", после их испытаний в зоне СВО. Об этом со ссылкой на пресс-службу госкорпорации Ростех 9 ноября сообщает РИА Новости
2023-11-09T03:38
2023-11-09T03:38
2023-11-09T03:39
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"О том, какие беспилотники там производят и когда мы презентуем их широкой общественности, сможем объявить в следующем году - после апробации изделий в зоне СВО. Испытания в боевой обстановке - это процесс не сиюминутный. Поэтому, скорее всего, мы представим наши новые беспилотники в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2024", - рассказали в госкорпорации.Президент "Калашникова" Алан Лушников в мае заявлял журналистам о создании в структуре группы дивизиона беспилотных летательных аппаратов и кратном увеличении объёмов производства дронов.Форум "Армия-2024" пройдёт в подмосковной Кубинке в период с 12 по 18 августа.
https://ukraina.ru/20231108/1050840309.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, впк, ростех, бпла, оружие, сво, форум
Новости, Россия, ВПК, Ростех, БПЛА, оружие, СВО, форум
Новые БПЛА, испытанные в зоне спецоперации, будут представлены на "Армии-2024" - Ростех
03:38 09.11.2023 (обновлено: 03:39 09.11.2023)
БПЛА, созданные "беспилотным" дивизионом группы компаний "Калашников", "Ростех" планирует представить на "Армии-2024", после их испытаний в зоне СВО. Об этом со ссылкой на пресс-службу госкорпорации Ростех 9 ноября сообщает РИА Новости