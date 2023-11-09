Украина не будет в ЕС во время СВО – Сийярто - 09.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231109/1050874856.html
Украина не будет в ЕС во время СВО – Сийярто
Украина не будет в ЕС во время СВО – Сийярто - 09.11.2023 Украина.ру
Украина не будет в ЕС во время СВО – Сийярто
На Украине отсутствует свобода слова, не проводятся выборы и продолжаются боевые действия, из-за чего её членство в Евросоюзе не своевременно. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
2023-11-09T00:17
2023-11-09T00:17
новости
петер сийярто
мид
венгрия
украина-ес
евросоюз
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/0f/1047258867_0:66:3103:1811_1920x0_80_0_0_bbcac6728c9cd6d85f11508e1a83f6eb.jpg
Таким образом главный венгерский дипломат прокомментировал отчёт Европейской комиссии по расширению, согласно которому Киев не выполнил условия для членства в ЕС. Особенно Сийярто возмутили "вопиющие" нарушения Киева в сфере соблюдения прав национальных меньшинств. Главы МИД Венгрии также подчеркнул, что вступление в Евросоюз Украины, пока продолжается Специальная военная операция, принесёт войну в "сообщество, чего, очевидно, не хочет никто". По словам Сийярто, Будапешт считает гораздо более своевременным "стратегическую дискуссию в ЕС о дальнейшей политике сообщества в отношении Украины". Ранее в Венгрии заявили в намерении препятствовать началу переговоров о вступлении Украины в ЕС, потому как киевский режим недавно принял закон ограничивающий права венгерского меньшинства.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/0f/1047258867_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_d50e608f8b7a31083cbb9404d208f3a6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, петер сийярто, мид, венгрия, украина-ес, евросоюз, сво
Новости, Петер Сийярто, МИД, Венгрия, Украина-ЕС, Евросоюз, СВО

Украина не будет в ЕС во время СВО – Сийярто

00:17 09.11.2023
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД Белоруссии и Венгрии С. Алейника и П. Сийярто
Встреча глав МИД Белоруссии и Венгрии С. Алейника и П. Сийярто
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать в
На Украине отсутствует свобода слова, не проводятся выборы и продолжаются боевые действия, из-за чего её членство в Евросоюзе не своевременно. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Таким образом главный венгерский дипломат прокомментировал отчёт Европейской комиссии по расширению, согласно которому Киев не выполнил условия для членства в ЕС.
Особенно Сийярто возмутили "вопиющие" нарушения Киева в сфере соблюдения прав национальных меньшинств.
"На Украине война, поэтому мы видим, что не соблюдаются свобода СМИ и свобода слова, видим, что выборы не проводят. Поэтому было бы очевидно абсурдно в таких условиях, чтобы Еврокомиссия, евроинституты и страны-члены принимали решение о том, как работают институты верховенства права на Украине", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в сети.
Главы МИД Венгрии также подчеркнул, что вступление в Евросоюз Украины, пока продолжается Специальная военная операция, принесёт войну в "сообщество, чего, очевидно, не хочет никто".
По словам Сийярто, Будапешт считает гораздо более своевременным "стратегическую дискуссию в ЕС о дальнейшей политике сообщества в отношении Украины".
Ранее в Венгрии заявили в намерении препятствовать началу переговоров о вступлении Украины в ЕС, потому как киевский режим недавно принял закон ограничивающий права венгерского меньшинства.
 
НовостиПетер СийяртоМИДВенгрияУкраина-ЕСЕвросоюзСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:12Почему страны стремятся к ядерной войне: Жарихин о безумии современного мира и ответе России
10:57Орбан рассказал о соглашении РФ и Украины, которое Киев нарушил по указке США
10:48Многие подразделения ВСУ на 80 процентов состоят из заключенных - военнопленный
10:47Пентагон просит Конгресс выделить почти $12 млрд Украине
10:34Орбан венгерской поговоркой объяснил, как далека Украина от членства в ЕС
10:33Французский политик рассказал, как Зеленский захватил власть на Украине
10:33Германия развернет масштабную научно-исследовательскую деятельность на Украине
10:32"Нет избирателей": Bloomberg объяснил, почему власти Украины отменили выборы
10:15Экс-советник Кучмы Соскин предрёк начало краха ВСУ и киевского режима
10:12ВСУ за сутки выпустили по трём районам Белгородской области 38 снарядов - Гладков
09:47"Не отдаёт себе отчёт": слова Зеленского о прекращении огня шокировали читателей Newsweek
09:47Ермак и мясо, меньше миллиардеров. Главное на Украине на утро 10 ноября
09:42"Ростех" покажет в Дубае зарекомендовавшую себя в СВО ракету для вертолётов
09:10Московский суд назвал фамилию гражданина России, арестованного по статье о госизмене
08:42СБ ООН не оправдал роль гаранта поддержания мира – постпред Палестины
08:30"Людей больше нет, закончились": боевики ВСУ записали в Авдеевке видеообращение
08:12Восточноевропейским странам невыгодно вступление Украины в ЕС - эксперт из Кореи
08:00Леонид Брежнев и "днепропетровский клан"
07:56Россия обескровила ВСУ и нацелилась на Одессу – немецкий генерал
07:50В Виннице загорелся склад стройматериалов — СМИ
Лента новостейМолния