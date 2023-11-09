https://ukraina.ru/20231109/1050874856.html
Украина не будет в ЕС во время СВО – Сийярто
Украина не будет в ЕС во время СВО – Сийярто - 09.11.2023 Украина.ру
Украина не будет в ЕС во время СВО – Сийярто
На Украине отсутствует свобода слова, не проводятся выборы и продолжаются боевые действия, из-за чего её членство в Евросоюзе не своевременно. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
2023-11-09T00:17
2023-11-09T00:17
2023-11-09T00:17
новости
петер сийярто
мид
венгрия
украина-ес
евросоюз
сво
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Таким образом главный венгерский дипломат прокомментировал отчёт Европейской комиссии по расширению, согласно которому Киев не выполнил условия для членства в ЕС. Особенно Сийярто возмутили "вопиющие" нарушения Киева в сфере соблюдения прав национальных меньшинств. Главы МИД Венгрии также подчеркнул, что вступление в Евросоюз Украины, пока продолжается Специальная военная операция, принесёт войну в "сообщество, чего, очевидно, не хочет никто". По словам Сийярто, Будапешт считает гораздо более своевременным "стратегическую дискуссию в ЕС о дальнейшей политике сообщества в отношении Украины". Ранее в Венгрии заявили в намерении препятствовать началу переговоров о вступлении Украины в ЕС, потому как киевский режим недавно принял закон ограничивающий права венгерского меньшинства.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, петер сийярто, мид, венгрия, украина-ес, евросоюз, сво
Новости, Петер Сийярто, МИД, Венгрия, Украина-ЕС, Евросоюз, СВО
Украина не будет в ЕС во время СВО – Сийярто
На Украине отсутствует свобода слова, не проводятся выборы и продолжаются боевые действия, из-за чего её членство в Евросоюзе не своевременно. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Таким образом главный венгерский дипломат прокомментировал отчёт Европейской комиссии по расширению, согласно которому Киев не выполнил условия для членства в ЕС.
Особенно Сийярто возмутили "вопиющие" нарушения Киева в сфере соблюдения прав национальных меньшинств.
"На Украине война, поэтому мы видим, что не соблюдаются свобода СМИ и свобода слова, видим, что выборы не проводят. Поэтому было бы очевидно абсурдно в таких условиях, чтобы Еврокомиссия, евроинституты и страны-члены принимали решение о том, как работают институты верховенства права на Украине", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в сети.
Главы МИД Венгрии также подчеркнул, что вступление в Евросоюз Украины, пока продолжается Специальная военная операция, принесёт войну в "сообщество, чего, очевидно, не хочет никто".
По словам Сийярто, Будапешт считает гораздо более своевременным "стратегическую дискуссию в ЕС о дальнейшей политике сообщества в отношении Украины".
Ранее в Венгрии заявили в намерении препятствовать началу переговоров о вступлении Украины в ЕС, потому как киевский режим недавно принял закон ограничивающий права венгерского меньшинства.