https://ukraina.ru/20231109/1050874856.html

Украина не будет в ЕС во время СВО – Сийярто

Украина не будет в ЕС во время СВО – Сийярто - 09.11.2023 Украина.ру

Украина не будет в ЕС во время СВО – Сийярто

На Украине отсутствует свобода слова, не проводятся выборы и продолжаются боевые действия, из-за чего её членство в Евросоюзе не своевременно. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто

2023-11-09T00:17

2023-11-09T00:17

2023-11-09T00:17

новости

петер сийярто

мид

венгрия

украина-ес

евросоюз

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/0f/1047258867_0:66:3103:1811_1920x0_80_0_0_bbcac6728c9cd6d85f11508e1a83f6eb.jpg

Таким образом главный венгерский дипломат прокомментировал отчёт Европейской комиссии по расширению, согласно которому Киев не выполнил условия для членства в ЕС. Особенно Сийярто возмутили "вопиющие" нарушения Киева в сфере соблюдения прав национальных меньшинств. Главы МИД Венгрии также подчеркнул, что вступление в Евросоюз Украины, пока продолжается Специальная военная операция, принесёт войну в "сообщество, чего, очевидно, не хочет никто". По словам Сийярто, Будапешт считает гораздо более своевременным "стратегическую дискуссию в ЕС о дальнейшей политике сообщества в отношении Украины". Ранее в Венгрии заявили в намерении препятствовать началу переговоров о вступлении Украины в ЕС, потому как киевский режим недавно принял закон ограничивающий права венгерского меньшинства.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, петер сийярто, мид, венгрия, украина-ес, евросоюз, сво