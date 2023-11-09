"Зывыли от беженцев": эксперт объяснил, как Европа выдворяет на родину надоевших украинцев
Миграционный поток из Украины плохо сказывается не только на уровне жизни европейских граждан, но и на внутренней политике стран ЕС. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян
Пентагон больше не дает деньги Украине, все эти программы заморожены. При этом украинские беженцы очень плохо влияют на жизнь европейцев. От них пытаются избавиться под предлогом просьбы Владимира Зеленского вернуть на Украину мужчин для мобилизации, рассказал эксперт.
"Европейцы завыли по поводу беженцев. Швейцария уже дает 4 тысячи евро, чтобы украинские мигранты убирались восвояси. Даже "братская" Польша готова оплатить украинцам билеты только до Львова", - подчеркнул Ераносян.
Украинские беженцы отрицательно сказываются не только на уровне жизни европейских граждан, но и на внутренней политике стран ЕС. Так Братислава поставила на Украину эскадрилью МиГ-29, самоходки Zuzana и 500 тысяч 155-мм снарядов. Но теперь эта помощь заморожена, добавил он.
Дело в том, что в Словакии живет 450 тысяч этнических венгров, которые поддерживают премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Они давят на словаков, которые в свою очередь давят на Чехию, которая устала от бесчинств украинской диаспоры, заключил собеседник издания.
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