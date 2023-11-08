https://ukraina.ru/20231108/1050865395.html

Подобное к подобному: ликвидированного на СВО латвийского наёмника подхоронили к деду-нацисту

Подобное к подобному: ликвидированного на СВО латвийского наёмника подхоронили к деду-нацисту - 08.11.2023 Украина.ру

Подобное к подобному: ликвидированного на СВО латвийского наёмника подхоронили к деду-нацисту

Дед ликвидированного в зоне СВО латвийского наёмника Виталия Смирнова тоже сражался с русскими и был ликвидирован в 1945 году. Об этом 7 ноября сообщило издание Jauns.

2023-11-08T17:14

2023-11-08T17:14

2023-11-08T17:14

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Виталий Смирнов с оружием в руках воевал против России в зоне СВО на стороне ВСУ. Латвийское издание сообщило подробности: "В Лимане Донецкой области есть место, где в ночь на воскресенье, 1 октября, при возвращении с очередного задания присланные россиянами истребительные беспилотники лишили жизни нашего солдата. В этом месте, в городе Лиман, находился дом, где Виталий жил со своими боевыми товарищами – гражданами Эстонии и США".Ликвидированный наёмник провёл на Украине 10 месяцев. Он был трижды ранен. Мать ликвидированного попыталась оправдать поведение сына, заявив, что он якобы не был наёмником, потому что "у него была мотивация, он думал о Латвии, чтобы здесь был мир" и не смог продолжать смотреть по телевизору, как русские солдаты отправились "на Украину освобождать русскоязычных от фашизма и начали запускать ракеты". "Здесь тоже много русскоязычных, и освобождение тоже будет такое, что наверняка полетят ракеты", - добавила мать ликвидированного на Украине латвийского наёмника. Латвийская ССР во время Великой Отечественной войны была освобождена в октябре 1944 года, до 1945 года сопротивлялся "Курляндский котёл" нацистов. В постсоветской Латвии героизируются местные нацисты и коллаборационисты, служившие в немецких формированиях – в том числе карательных, отметившихся чрезвычайными жестокостями в массовых убийствах евреев, русских, белорусов и других жителей оккупированных территорий.Латвийское правительство запретило термин "Великая Отечественная война" и предписало трактовать период Латвийской ССР как "советскую оккупацию". При этом Советская власть в Латвии и коммунизм (официально приравненный к нацизму) отождествляется этничностью – русскими.

https://ukraina.ru/20231023/1050409925.html

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новости, украина, латвия, постсоветское пространство, иностранные наемники, всу, потери всу, русофобия, великая отечественная война, нацизм, нацисты, неонацисты, сво, денацификация