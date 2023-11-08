https://ukraina.ru/20231108/1050856980.html

Песков объяснил, чем конфискация российских активов грозит Западу

Песков объяснил, чем конфискация российских активов грозит Западу - 08.11.2023 Украина.ру

Песков объяснил, чем конфискация российских активов грозит Западу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 8 ноября ответил журналистам на вопрос о реакции на возможную конфискацию российских активов на Западе

2023-11-08T14:47

2023-11-08T14:47

2023-11-08T14:47

активы

дмитрий песков

россия

запад

ответ

новости

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"Эти тенденции мы наблюдаем давно, причем и в США, и в Евросоюзе. Действительно, последовательно ведут дело к тому, чтобы незаконным образом продолжить отъем наших авуаров. Это незаконно, это противоречит всем возможным правилам. Это будет, разумеется, оспариваться, причем оспариваться бессрочно нашей страной. Это повлечет очень серьезные судебные и юридические издержки для тех, кто такие решения примет и такими решениями воспользуется", - сказал Песков.По его словам, Россия будет прорабатывать ответные меры.Накануне комитет по иностранным делам палаты представителей американского конгресса поддержал законопроект, который дает президенту США право конфисковывать суверенные российские активы, а государственному секретарю - передавать их в пользу Украины и международных организаций. Согласно тексту документа, госсекретарю даются полномочия предоставлять дополнительную помощь Украине, используя активы, конфискованные у Центрального банка РФ, и другие российские суверенные активы.

https://ukraina.ru/20231105/1050781245.html

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активы, дмитрий песков, россия, запад, ответ, новости