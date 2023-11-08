Песков объяснил, чем конфискация российских активов грозит Западу - 08.11.2023 Украина.ру
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Песков объяснил, чем конфискация российских активов грозит Западу
Песков объяснил, чем конфискация российских активов грозит Западу - 08.11.2023 Украина.ру
Песков объяснил, чем конфискация российских активов грозит Западу
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 8 ноября ответил журналистам на вопрос о реакции на возможную конфискацию российских активов на Западе
2023-11-08T14:47
2023-11-08T14:47
активы
дмитрий песков
россия
запад
ответ
новости
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"Эти тенденции мы наблюдаем давно, причем и в США, и в Евросоюзе. Действительно, последовательно ведут дело к тому, чтобы незаконным образом продолжить отъем наших авуаров. Это незаконно, это противоречит всем возможным правилам. Это будет, разумеется, оспариваться, причем оспариваться бессрочно нашей страной. Это повлечет очень серьезные судебные и юридические издержки для тех, кто такие решения примет и такими решениями воспользуется", - сказал Песков.По его словам, Россия будет прорабатывать ответные меры.Накануне комитет по иностранным делам палаты представителей американского конгресса поддержал законопроект, который дает президенту США право конфисковывать суверенные российские активы, а государственному секретарю - передавать их в пользу Украины и международных организаций. Согласно тексту документа, госсекретарю даются полномочия предоставлять дополнительную помощь Украине, используя активы, конфискованные у Центрального банка РФ, и другие российские суверенные активы.
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активы, дмитрий песков, россия, запад, ответ, новости
активы, Дмитрий Песков, Россия, Запад, ответ, Новости

Песков объяснил, чем конфискация российских активов грозит Западу

14:47 08.11.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в пленарном заседании ЕЭФ
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© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 8 ноября ответил журналистам на вопрос о реакции на возможную конфискацию российских активов на Западе
"Эти тенденции мы наблюдаем давно, причем и в США, и в Евросоюзе. Действительно, последовательно ведут дело к тому, чтобы незаконным образом продолжить отъем наших авуаров. Это незаконно, это противоречит всем возможным правилам. Это будет, разумеется, оспариваться, причем оспариваться бессрочно нашей страной. Это повлечет очень серьезные судебные и юридические издержки для тех, кто такие решения примет и такими решениями воспользуется", - сказал Песков.
По его словам, Россия будет прорабатывать ответные меры.
"Вряд ли они могут быть зеркальными, но они будут такими, какими они будут наилучшим образом соответствовать нашим интересам", – добавил он.
Накануне комитет по иностранным делам палаты представителей американского конгресса поддержал законопроект, который дает президенту США право конфисковывать суверенные российские активы, а государственному секретарю - передавать их в пользу Украины и международных организаций. Согласно тексту документа, госсекретарю даются полномочия предоставлять дополнительную помощь Украине, используя активы, конфискованные у Центрального банка РФ, и другие российские суверенные активы.
доллары пачки валюта - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
5 ноября, 11:27
Западу невыгодно конфисковывать российские активы - Financial TimesНезападные страны могут вывести свои резервы с Запад, если российские активы конфискуют, пишет газета Financial Times
 
активыДмитрий ПесковРоссияЗападответНовости
 
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