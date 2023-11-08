Зеленский: "Украина для ЕС – это усиление всего сообщества"
© www.president.gov.uaВладимир Зеленский
© www.president.gov.ua
8 ноября Евросоюз планирует обнародовать выводы о выполнении Украиной рекомендаций Еврокомиссии. Об этом накануне вечером сообщил президент Владимир Зеленский
Зеленский уверен, что Украина вступит в ЕС, поскольку проведенная "внутренняя трансформация" страны абсолютно отвечает интересам её граждан.
"ЕС для Украины – это экономическая безопасность и социальная стабильность, а Украина для ЕС – это усиление всего сообщества", – считает Зеленский.
Bloomberg, ссылаясь на свои источники, предполагает, что Европейская комиссия, скорее всего, порекомендует государствам-членам начать официальные переговоры после завершения реформ и принятия законодательства о меньшинствах, борьбе с коррупцией, а также "деолигархизации" и лоббировании.