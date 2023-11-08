Зеленский: "Украина для ЕС – это усиление всего сообщества" - 08.11.2023 Украина.ру
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Зеленский: "Украина для ЕС – это усиление всего сообщества"
Зеленский: "Украина для ЕС – это усиление всего сообщества" - 08.11.2023 Украина.ру
Зеленский: "Украина для ЕС – это усиление всего сообщества"
8 ноября Евросоюз планирует обнародовать выводы о выполнении Украиной рекомендаций Еврокомиссии. Об этом накануне вечером сообщил президент Владимир Зеленский
2023-11-08T13:22
2023-11-08T13:22
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Зеленский уверен, что Украина вступит в ЕС, поскольку проведенная "внутренняя трансформация" страны абсолютно отвечает интересам её граждан.Bloomberg, ссылаясь на свои источники, предполагает, что Европейская комиссия, скорее всего, порекомендует государствам-членам начать официальные переговоры после завершения реформ и принятия законодательства о меньшинствах, борьбе с коррупцией, а также "деолигархизации" и лоббировании.
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новости, новости украины, евросоюз, ес, владимир зеленский
Новости, Новости Украины, Евросоюз, ЕС, Владимир Зеленский

Зеленский: "Украина для ЕС – это усиление всего сообщества"

13:22 08.11.2023
 
© www.president.gov.uaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© www.president.gov.ua
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8 ноября Евросоюз планирует обнародовать выводы о выполнении Украиной рекомендаций Еврокомиссии. Об этом накануне вечером сообщил президент Владимир Зеленский
Зеленский уверен, что Украина вступит в ЕС, поскольку проведенная "внутренняя трансформация" страны абсолютно отвечает интересам её граждан.
"ЕС для Украины – это экономическая безопасность и социальная стабильность, а Украина для ЕС – это усиление всего сообщества", – считает Зеленский.
Bloomberg, ссылаясь на свои источники, предполагает, что Европейская комиссия, скорее всего, порекомендует государствам-членам начать официальные переговоры после завершения реформ и принятия законодательства о меньшинствах, борьбе с коррупцией, а также "деолигархизации" и лоббировании.
24 октября, 20:06
ЕС выдвинет Украине дополнительные условия для вступления в ЕвросоюзЕвросоюз собирается выдвинуть Киеву дополнительные условия для вступления Украины в ЕС. В их числе будут коррупционные вопросы, пишет Reuters
 
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