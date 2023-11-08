https://ukraina.ru/20231108/1050852560.html

Зеленский: "Украина для ЕС – это усиление всего сообщества"

Зеленский: "Украина для ЕС – это усиление всего сообщества" - 08.11.2023 Украина.ру

Зеленский: "Украина для ЕС – это усиление всего сообщества"

8 ноября Евросоюз планирует обнародовать выводы о выполнении Украиной рекомендаций Еврокомиссии. Об этом накануне вечером сообщил президент Владимир Зеленский

2023-11-08T13:22

2023-11-08T13:22

2023-11-08T13:22

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Зеленский уверен, что Украина вступит в ЕС, поскольку проведенная "внутренняя трансформация" страны абсолютно отвечает интересам её граждан.Bloomberg, ссылаясь на свои источники, предполагает, что Европейская комиссия, скорее всего, порекомендует государствам-членам начать официальные переговоры после завершения реформ и принятия законодательства о меньшинствах, борьбе с коррупцией, а также "деолигархизации" и лоббировании.

https://ukraina.ru/20231024/1050458647.html

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новости, новости украины, евросоюз, ес, владимир зеленский