https://ukraina.ru/20231108/1050850750.html

Лавров: США продолжают покупать у России уран, заставляя при этом ЕС отказаться от всего российского

Лавров: США продолжают покупать у России уран, заставляя при этом ЕС отказаться от всего российского - 08.11.2023 Украина.ру

Лавров: США продолжают покупать у России уран, заставляя при этом ЕС отказаться от всего российского

За последние полтора года европейский бизнес потерял из-за западных санкций до 250 млрд евро

2023-11-08T12:37

2023-11-08T12:37

2023-11-08T12:37

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сергей лавров

ес

сша

антироссийские санкции

бизнес

уран

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Заставляя ЕС отказаться от всего российского, Вашингтон продолжает покупать у России уран и другие критически необходимые материалы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главами аккредитованных в Москве дипмиссий в формате "круглого стола" по Украине."За последние полтора года по очень скромным, консервативным оценкам, европейский бизнес потерял из-за западных односторонних санкций до 250 млрд евро. Это большая цифра", - отметил Лавров.По словам министра, санкции против России только усугубили кризисные явления мировой экономики.Как сообщало издание Украина.ру, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала 12-й пакет санкций против России, который в том числе коснется потолка цен на нефть.

https://ukraina.ru/20231104/1050777539.html

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новости, сергей лавров, ес, сша, антироссийские санкции, бизнес, уран