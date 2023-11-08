Лавров: США продолжают покупать у России уран, заставляя при этом ЕС отказаться от всего российского - 08.11.2023 Украина.ру
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Лавров: США продолжают покупать у России уран, заставляя при этом ЕС отказаться от всего российского
Лавров: США продолжают покупать у России уран, заставляя при этом ЕС отказаться от всего российского - 08.11.2023 Украина.ру
Лавров: США продолжают покупать у России уран, заставляя при этом ЕС отказаться от всего российского
За последние полтора года европейский бизнес потерял из-за западных санкций до 250 млрд евро
2023-11-08T12:37
2023-11-08T12:37
новости
сергей лавров
ес
сша
антироссийские санкции
бизнес
уран
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Заставляя ЕС отказаться от всего российского, Вашингтон продолжает покупать у России уран и другие критически необходимые материалы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главами аккредитованных в Москве дипмиссий в формате "круглого стола" по Украине."За последние полтора года по очень скромным, консервативным оценкам, европейский бизнес потерял из-за западных односторонних санкций до 250 млрд евро. Это большая цифра", - отметил Лавров.По словам министра, санкции против России только усугубили кризисные явления мировой экономики.Как сообщало издание Украина.ру, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала 12-й пакет санкций против России, который в том числе коснется потолка цен на нефть.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сергей лавров, ес, сша, антироссийские санкции, бизнес, уран
Новости, Сергей Лавров, ЕС, США, антироссийские санкции, бизнес, уран

Лавров: США продолжают покупать у России уран, заставляя при этом ЕС отказаться от всего российского

12:37 08.11.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ С. Лавров принял участие в мероприятии по урегулированию украинского кризиса
Глава МИД РФ С. Лавров принял участие в мероприятии по урегулированию украинского кризиса - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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За последние полтора года европейский бизнес потерял из-за западных санкций до 250 млрд евро
Заставляя ЕС отказаться от всего российского, Вашингтон продолжает покупать у России уран и другие критически необходимые материалы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главами аккредитованных в Москве дипмиссий в формате "круглого стола" по Украине.
"За последние полтора года по очень скромным, консервативным оценкам, европейский бизнес потерял из-за западных односторонних санкций до 250 млрд евро. Это большая цифра", - отметил Лавров.
По словам министра, санкции против России только усугубили кризисные явления мировой экономики.
Как сообщало издание Украина.ру, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала 12-й пакет санкций против России, который в том числе коснется потолка цен на нефть.
Неформальный саммит ЕС в Чехии - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
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Фон дер Ляйен обещала вскоре представить 12-й пакет санкций ЕС против РоссииНовый пакет санкций коснется ужесточения потолка цен на нефть
 
НовостиСергей ЛавровЕССШАантироссийские санкциибизнесуран
 
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