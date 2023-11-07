https://ukraina.ru/20231107/1050807495.html

Украина и США обвиняют друг друга в провале контрнаступления - Washington Post

Украина и США обвиняют друг друга в провале контрнаступления - Washington Post - 07.11.2023 Украина.ру

Украина и США обвиняют друг друга в провале контрнаступления - Washington Post

Украина и США закулисно обвиняют друг друга в провале летнего контрнаступления украинских войск. Об этом написал 7 ноября обозреватель газеты Washington Post Макс Бут

2023-11-07T09:07

2023-11-07T09:07

2023-11-07T09:07

контрнаступление

всу

сша

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украина

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"Почему Украина не добилась большего успеха? За кулисами украинские и американские официальные лица часто указывают друг на друга пальцем", - говорится в его статье.По его словам, американская сторона "ворчит" , что украинцы не смогли проделать "хорошую работу по общевойсковому наступлению в стиле НАТО". В свою очередь украинцы "жалуются", что Запад не предоставил им достаточного количества оружия для прорыва российских укреплений.В статье подчеркивается, что многие из полученных Киевом вооружений находятся в плохом состоянии. Украине не хватает оборудования для разминирования и бронетехники, а также "достаточной авиационной мощи", чтобы помешать российским БПЛА атаковать украинские войска, когда они пытаются пересечь минные поля.Украинское контрнаступление началось в июне, но ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.

https://ukraina.ru/20231101/1050670025.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

контрнаступление, всу, сша, зарубежье, новости, украина