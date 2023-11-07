https://ukraina.ru/20231107/1050807495.html
Украина и США обвиняют друг друга в провале контрнаступления - Washington Post
Украина и США обвиняют друг друга в провале контрнаступления - Washington Post - 07.11.2023 Украина.ру
Украина и США обвиняют друг друга в провале контрнаступления - Washington Post
Украина и США закулисно обвиняют друг друга в провале летнего контрнаступления украинских войск. Об этом написал 7 ноября обозреватель газеты Washington Post Макс Бут
2023-11-07T09:07
2023-11-07T09:07
2023-11-07T09:07
контрнаступление
всу
сша
зарубежье
новости
украина
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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"Почему Украина не добилась большего успеха? За кулисами украинские и американские официальные лица часто указывают друг на друга пальцем", - говорится в его статье.По его словам, американская сторона "ворчит" , что украинцы не смогли проделать "хорошую работу по общевойсковому наступлению в стиле НАТО". В свою очередь украинцы "жалуются", что Запад не предоставил им достаточного количества оружия для прорыва российских укреплений.В статье подчеркивается, что многие из полученных Киевом вооружений находятся в плохом состоянии. Украине не хватает оборудования для разминирования и бронетехники, а также "достаточной авиационной мощи", чтобы помешать российским БПЛА атаковать украинские войска, когда они пытаются пересечь минные поля.Украинское контрнаступление началось в июне, но ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
https://ukraina.ru/20231101/1050670025.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
контрнаступление, всу, сша, зарубежье, новости, украина
контрнаступление, ВСУ, США, Зарубежье, Новости, Украина
Украина и США обвиняют друг друга в провале контрнаступления - Washington Post
Украина и США закулисно обвиняют друг друга в провале летнего контрнаступления украинских войск. Об этом написал 7 ноября обозреватель газеты Washington Post Макс Бут
"Почему Украина не добилась большего успеха? За кулисами украинские и американские официальные лица часто указывают друг на друга пальцем", - говорится в его статье.
По его словам, американская сторона "ворчит" , что украинцы не смогли проделать "хорошую работу по общевойсковому наступлению в стиле НАТО". В свою очередь украинцы "жалуются", что Запад не предоставил им достаточного количества оружия для прорыва российских укреплений.
В статье подчеркивается, что многие из полученных Киевом вооружений находятся в плохом состоянии. Украине не хватает оборудования для разминирования и бронетехники, а также "достаточной авиационной мощи", чтобы помешать российским БПЛА атаковать украинские войска, когда они пытаются пересечь минные поля.
Украинское контрнаступление началось в июне, но ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.