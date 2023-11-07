Украина и США обвиняют друг друга в провале контрнаступления - Washington Post - 07.11.2023 Украина.ру
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Украина и США обвиняют друг друга в провале контрнаступления - Washington Post
Украина и США обвиняют друг друга в провале контрнаступления - Washington Post - 07.11.2023 Украина.ру
Украина и США обвиняют друг друга в провале контрнаступления - Washington Post
Украина и США закулисно обвиняют друг друга в провале летнего контрнаступления украинских войск. Об этом написал 7 ноября обозреватель газеты Washington Post Макс Бут
2023-11-07T09:07
2023-11-07T09:07
контрнаступление
всу
сша
зарубежье
новости
украина
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"Почему Украина не добилась большего успеха? За кулисами украинские и американские официальные лица часто указывают друг на друга пальцем", - говорится в его статье.По его словам, американская сторона "ворчит" , что украинцы не смогли проделать "хорошую работу по общевойсковому наступлению в стиле НАТО". В свою очередь украинцы "жалуются", что Запад не предоставил им достаточного количества оружия для прорыва российских укреплений.В статье подчеркивается, что многие из полученных Киевом вооружений находятся в плохом состоянии. Украине не хватает оборудования для разминирования и бронетехники, а также "достаточной авиационной мощи", чтобы помешать российским БПЛА атаковать украинские войска, когда они пытаются пересечь минные поля.Украинское контрнаступление началось в июне, но ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
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контрнаступление, всу, сша, зарубежье, новости, украина
контрнаступление, ВСУ, США, Зарубежье, Новости, Украина

Украина и США обвиняют друг друга в провале контрнаступления - Washington Post

09:07 07.11.2023
 
© Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкФлаги США и Украины
Флаги США и Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Украина и США закулисно обвиняют друг друга в провале летнего контрнаступления украинских войск. Об этом написал 7 ноября обозреватель газеты Washington Post Макс Бут
"Почему Украина не добилась большего успеха? За кулисами украинские и американские официальные лица часто указывают друг на друга пальцем", - говорится в его статье.
По его словам, американская сторона "ворчит" , что украинцы не смогли проделать "хорошую работу по общевойсковому наступлению в стиле НАТО". В свою очередь украинцы "жалуются", что Запад не предоставил им достаточного количества оружия для прорыва российских укреплений.
В статье подчеркивается, что многие из полученных Киевом вооружений находятся в плохом состоянии. Украине не хватает оборудования для разминирования и бронетехники, а также "достаточной авиационной мощи", чтобы помешать российским БПЛА атаковать украинские войска, когда они пытаются пересечь минные поля.
Украинское контрнаступление началось в июне, но ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
- РИА Новости, 1920, 01.11.2023
1 ноября, 10:32
Военные ВСУ назвали журналистам две причины провала контрнаступленияЖурналисты País и CNN, посетившие различные подразделения ВСУ в Запорожье и в Донбассе, выяснили, что основными причинами провала украинского контрнаступления военные считают нехватку боеприпасов и российские минные поля. Об этом пишут обозреватель País Кристиан Сэгура и корреспондент CNN Нил Хауэр
 
контрнаступлениеВСУСШАЗарубежьеНовостиУкраина
 
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Заголовок открываемого материала
09:15Виктор Литовкин: США и ВСУ еще могут нанести России пару ударов, чтобы не дать прорваться к Одессе
09:07Украина и США обвиняют друг друга в провале контрнаступления - Washington Post
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