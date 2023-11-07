Дедовщины в отношении бывших бойцов ВСУ в ОБТФ "Каскад" не будет - командир взвода - 07.11.2023 Украина.ру
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Дедовщины в отношении бывших бойцов ВСУ в ОБТФ "Каскад" не будет - командир взвода
Дедовщины в отношении бывших бойцов ВСУ в ОБТФ "Каскад" не будет - командир взвода - 07.11.2023 Украина.ру
Дедовщины в отношении бывших бойцов ВСУ в ОБТФ "Каскад" не будет - командир взвода
Военнослужащие батальона имени Богдана Хмельницкого, состоящего из бывших украинских военнопленных, будут служить на общих условиях, никакой дедовщины среди них или в их отношении допускаться не будет. Об этом со ссылкой на командира взвода - инструктора ОБТФ "Каскад" с позывным "Чек" 7 ноября сообщает РИА Новости
2023-11-07T07:49
2023-11-07T07:50
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"Никаких нет у них [у бойцов батальона имени Богдана Хмельницкого] ограничений, они такие же, как и мы. Довольствие такое же, одежда, обмундирование - всё то же самое, кормят точно так же", - рассказал "Чек".Первое время у военнослужащих батальона Хмельницкого будут ограничения на увольнения, что является единственным отличием, уточнил он."В плане дедовщины и неуставных отношений - то, что они там служили в украинской армии - такого не будет, здесь у них всё будет ровно. Если только где-то кто-то будет пытаться устроить дедовщину по поводу них либо какие-то ограничения им устраивать - это будет пресекаться на корню", - добавил командир взвода.Батальон Богдана Хмельницкого начал формироваться из числа бывших военнослужащих ВСУ, заявивших о желании воевать на стороне России, в феврале. В конце октября он вошёл в состав российского оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) "Каскад".Ранее стало известно, что бойцы батальона имени Богдана Хмельницкого, первого подразделения в российской армии, состоящего из бывших украинских военнопленных, принесли присягу России.
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Новости, Россия, ВС РФ, СВО, ВСУ, Украина

Дедовщины в отношении бывших бойцов ВСУ в ОБТФ "Каскад" не будет - командир взвода

07:49 07.11.2023 (обновлено: 07:50 07.11.2023)
 
© РИА Новости . Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСовместные учения России и Белоруссии "Союзная решимость-2022"
Совместные учения России и Белоруссии Союзная решимость-2022 - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости . Виктор Толочко
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Военнослужащие батальона имени Богдана Хмельницкого, состоящего из бывших украинских военнопленных, будут служить на общих условиях, никакой дедовщины среди них или в их отношении допускаться не будет. Об этом со ссылкой на командира взвода - инструктора ОБТФ "Каскад" с позывным "Чек" 7 ноября сообщает РИА Новости
"Никаких нет у них [у бойцов батальона имени Богдана Хмельницкого] ограничений, они такие же, как и мы. Довольствие такое же, одежда, обмундирование - всё то же самое, кормят точно так же", - рассказал "Чек".
Первое время у военнослужащих батальона Хмельницкого будут ограничения на увольнения, что является единственным отличием, уточнил он.
"В плане дедовщины и неуставных отношений - то, что они там служили в украинской армии - такого не будет, здесь у них всё будет ровно. Если только где-то кто-то будет пытаться устроить дедовщину по поводу них либо какие-то ограничения им устраивать - это будет пресекаться на корню", - добавил командир взвода.
Батальон Богдана Хмельницкого начал формироваться из числа бывших военнослужащих ВСУ, заявивших о желании воевать на стороне России, в феврале. В конце октября он вошёл в состав российского оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) "Каскад".
Ранее стало известно, что бойцы батальона имени Богдана Хмельницкого, первого подразделения в российской армии, состоящего из бывших украинских военнопленных, принесли присягу России.
- РИА Новости, 1920, 29.10.2023
29 октября, 16:21
Бывшие враги. Военный эксперт рассказал, чем займется в составе ВС РФ батальон пленных солдат ВСУ Командование ВС РФ должно чётко определять тот контингент из бывших украинских солдат, который годен для зачисления на службу в российскую армию. Такие формирования могут помочь в свержении киевского режима. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
 
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