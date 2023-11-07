"Град" ЦВО поразил скопление ВСУ на Краснолиманском направлении - МО - 07.11.2023 Украина.ру
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"Град" ЦВО поразил скопление ВСУ на Краснолиманском направлении - МО
"Град" ЦВО поразил скопление ВСУ на Краснолиманском направлении - МО - 07.11.2023 Украина.ру
"Град" ЦВО поразил скопление ВСУ на Краснолиманском направлении - МО
Артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) поразили районы скопления живой силы и техники ВСУ на Краснолиманском направлении залповым огнём РЗСО "Град". Об этом 7 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ
2023-11-07T05:36
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"Получив данные о месте нахождения противника от разведывательных подразделений, военнослужащие расчёта прибыли в район боевого применения. Произведя комплекс мероприятий по развёртыванию боевой машины из походного положения в боевое, артиллеристы произвели наведение машины на цель и реактивными снарядами калибра 122 мм залпом произвели уничтожение противника на дистанции около 10 километров", - говорится в сообщении ведомства.После выполнения задачи расчёт "Града" вернулся на перезарядку, которая, по словам командира расчёта с позывным "Винни", занимает у них не более десяти минут.Поражение цели практически на 90 процентов было подтверждено данными объективного контроля."У нас работа идёт по "площадям". Цели - скопления техники, личного состава, склады противника - крупные цели", - рассказал командир батареи РСЗО "Град" с позывным "Спонсор".По данным Минобороны РФ на 6 ноября, за сутки российские войска отразили девять атак ВСУ, при этом потери Киева составили до 860 солдат.
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новости, россия, краснолиманское направление, вс рф, рсзо, сво, всу
Новости, Россия, Краснолиманское направление, ВС РФ, РСЗО, СВО, ВСУ

"Град" ЦВО поразил скопление ВСУ на Краснолиманском направлении - МО

05:36 07.11.2023 (обновлено: 05:37 07.11.2023)
 
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Казачья бригада Терек на Соледарском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) поразили районы скопления живой силы и техники ВСУ на Краснолиманском направлении залповым огнём РЗСО "Град". Об этом 7 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ
"Получив данные о месте нахождения противника от разведывательных подразделений, военнослужащие расчёта прибыли в район боевого применения. Произведя комплекс мероприятий по развёртыванию боевой машины из походного положения в боевое, артиллеристы произвели наведение машины на цель и реактивными снарядами калибра 122 мм залпом произвели уничтожение противника на дистанции около 10 километров", - говорится в сообщении ведомства.
После выполнения задачи расчёт "Града" вернулся на перезарядку, которая, по словам командира расчёта с позывным "Винни", занимает у них не более десяти минут.
Поражение цели практически на 90 процентов было подтверждено данными объективного контроля.
"У нас работа идёт по "площадям". Цели - скопления техники, личного состава, склады противника - крупные цели", - рассказал командир батареи РСЗО "Град" с позывным "Спонсор".
По данным Минобороны РФ на 6 ноября, за сутки российские войска отразили девять атак ВСУ, при этом потери Киева составили до 860 солдат.
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