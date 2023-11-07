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"Град" ЦВО поразил скопление ВСУ на Краснолиманском направлении - МО

"Град" ЦВО поразил скопление ВСУ на Краснолиманском направлении - МО - 07.11.2023 Украина.ру

"Град" ЦВО поразил скопление ВСУ на Краснолиманском направлении - МО

Артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) поразили районы скопления живой силы и техники ВСУ на Краснолиманском направлении залповым огнём РЗСО "Град". Об этом 7 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ

2023-11-07T05:36

2023-11-07T05:36

2023-11-07T05:37

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"Получив данные о месте нахождения противника от разведывательных подразделений, военнослужащие расчёта прибыли в район боевого применения. Произведя комплекс мероприятий по развёртыванию боевой машины из походного положения в боевое, артиллеристы произвели наведение машины на цель и реактивными снарядами калибра 122 мм залпом произвели уничтожение противника на дистанции около 10 километров", - говорится в сообщении ведомства.После выполнения задачи расчёт "Града" вернулся на перезарядку, которая, по словам командира расчёта с позывным "Винни", занимает у них не более десяти минут.Поражение цели практически на 90 процентов было подтверждено данными объективного контроля."У нас работа идёт по "площадям". Цели - скопления техники, личного состава, склады противника - крупные цели", - рассказал командир батареи РСЗО "Град" с позывным "Спонсор".По данным Минобороны РФ на 6 ноября, за сутки российские войска отразили девять атак ВСУ, при этом потери Киева составили до 860 солдат.

https://ukraina.ru/20231106/1050795998.html

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