https://ukraina.ru/20231106/1050795590.html

Минобороны России отчиталось за уничтожение украинских морских и летательных беспилотников

Минобороны России отчиталось за уничтожение украинских морских и летательных беспилотников - 06.11.2023 Украина.ру

Минобороны России отчиталось за уничтожение украинских морских и летательных беспилотников

Армия России на Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения предотвратила пять попыток высадки ВСУ на левом берегу Днепра. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в сводке от 6 ноября.

2023-11-06T14:30

2023-11-06T14:30

2023-11-06T14:30

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На Херсонском направлении ВСУ за сутки потеряли до 130-ти военнослужащих убитыми и ранеными, а также три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артсистема М777, гаубица Д-20, а также три орудия Д-30. "Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены места хранения безэкипажных катеров, а также авиационных боеприпасов, нанесено поражение живой силе и военной технике в 117-ти районах", - сказано в официальном сообщении.Средствами ПВО перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Также уничтожены двадцать три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Сватово, Кременная, Кривошеевка Луганской Народной Республики, Курдюмовка, Васильевка, Каменка Донецкой Народной Республики, Токмак, Энергодар и Пологи Запорожской области.Потери ВСУ на Купянском направлении составили до 135-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа. На Краснолиманском направлении - до 100 военнослужащих, четыре боевые бронемашины, пять автомобилей, а также орудие Д-30. На Донецком направлении подразделения - до 220-ти военнослужащих, две боевые бронемашины, три автомобиля. На Южно-Донецком направлении потери ВСУ составили до 115-ти военнослужащих убитыми и ранеными, два автомобиля. На Запорожском направлении - до 160-ти военнослужащих, три автомобиля и артсистема М777."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 525 самолетов, 254 вертолета, 8669 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 13216 танков и других боевых бронированных машин, 1182 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6995 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15028 единиц специальной военной автомобильной техники", - констатировали в Минобороны РФ.

https://ukraina.ru/20231106/1050794237.html

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новости, сво, минобороны рф, всу, потери всу, бпла, беспилотники, морские беспилотники, херсонское направление, запорожское направление, краснолиманское направление, купянское направление, южно-донецкое направление, донецкое направление, военная помощь, сводка