https://ukraina.ru/20231106/1050795590.html
Минобороны России отчиталось за уничтожение украинских морских и летательных беспилотников
Минобороны России отчиталось за уничтожение украинских морских и летательных беспилотников - 06.11.2023 Украина.ру
Минобороны России отчиталось за уничтожение украинских морских и летательных беспилотников
Армия России на Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения предотвратила пять попыток высадки ВСУ на левом берегу Днепра. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в сводке от 6 ноября.
2023-11-06T14:30
2023-11-06T14:30
2023-11-06T14:30
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На Херсонском направлении ВСУ за сутки потеряли до 130-ти военнослужащих убитыми и ранеными, а также три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артсистема М777, гаубица Д-20, а также три орудия Д-30. "Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены места хранения безэкипажных катеров, а также авиационных боеприпасов, нанесено поражение живой силе и военной технике в 117-ти районах", - сказано в официальном сообщении.Средствами ПВО перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Также уничтожены двадцать три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Сватово, Кременная, Кривошеевка Луганской Народной Республики, Курдюмовка, Васильевка, Каменка Донецкой Народной Республики, Токмак, Энергодар и Пологи Запорожской области.Потери ВСУ на Купянском направлении составили до 135-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа. На Краснолиманском направлении - до 100 военнослужащих, четыре боевые бронемашины, пять автомобилей, а также орудие Д-30. На Донецком направлении подразделения - до 220-ти военнослужащих, две боевые бронемашины, три автомобиля. На Южно-Донецком направлении потери ВСУ составили до 115-ти военнослужащих убитыми и ранеными, два автомобиля. На Запорожском направлении - до 160-ти военнослужащих, три автомобиля и артсистема М777."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 525 самолетов, 254 вертолета, 8669 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 13216 танков и других боевых бронированных машин, 1182 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6995 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15028 единиц специальной военной автомобильной техники", - констатировали в Минобороны РФ.
https://ukraina.ru/20231106/1050794237.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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новости, сво, минобороны рф, всу, потери всу, бпла, беспилотники, морские беспилотники, херсонское направление, запорожское направление, краснолиманское направление, купянское направление, южно-донецкое направление, донецкое направление, военная помощь, сводка
Новости, СВО, Минобороны РФ, ВСУ, потери ВСУ, БПЛА, беспилотники, морские беспилотники, Херсонское направление, Запорожское направление, Краснолиманское направление, Купянское направление, Южно-Донецкое направление, Донецкое направление, военная помощь, сводка
Минобороны России отчиталось за уничтожение украинских морских и летательных беспилотников
Армия России на Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения предотвратила пять попыток высадки ВСУ на левом берегу Днепра. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в сводке от 6 ноября.
На Херсонском направлении ВСУ за сутки потеряли до 130-ти военнослужащих убитыми и ранеными, а также три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артсистема М777, гаубица Д-20, а также три орудия Д-30.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены места хранения безэкипажных катеров, а также авиационных боеприпасов, нанесено поражение живой силе и военной технике в 117-ти районах", - сказано в официальном сообщении.
Средствами ПВО перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Также уничтожены двадцать три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Сватово, Кременная, Кривошеевка Луганской Народной Республики, Курдюмовка, Васильевка, Каменка Донецкой Народной Республики, Токмак, Энергодар и Пологи Запорожской области.
Потери ВСУ на Купянском направлении составили до 135-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа. На Краснолиманском направлении - до 100 военнослужащих, четыре боевые бронемашины, пять автомобилей, а также орудие Д-30. На Донецком направлении подразделения - до 220-ти военнослужащих, две боевые бронемашины, три автомобиля.
На Южно-Донецком направлении потери ВСУ составили до 115-ти военнослужащих убитыми и ранеными, два автомобиля. На Запорожском направлении - до 160-ти военнослужащих, три автомобиля и артсистема М777.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 525 самолетов, 254 вертолета, 8669 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 13216 танков и других боевых бронированных машин, 1182 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6995 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15028 единиц специальной военной автомобильной техники", - констатировали в Минобороны РФ.