https://ukraina.ru/20231106/1050793108.html
Минфин Украины: без внешних вливаний бюджет будет с "дырой в $29 млрд"
Минфин Украины: без внешних вливаний бюджет будет с "дырой в $29 млрд" - 06.11.2023 Украина.ру
Минфин Украины: без внешних вливаний бюджет будет с "дырой в $29 млрд"
Парламент Украины готовится утвердить бюджет на 2024 года исходя из вливаний "союзников" в размере $29 млрд. Об этом в опубликованном 5 ноября интервью изданию Politico заявил министр финансов постсоветской республики Сергей Марченко
2023-11-06T12:27
2023-11-06T12:27
2023-11-06T12:27
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"Рада на этой неделе утвердит бюджет на 2024 год. Но Киеву грозит дыра в $29 млрд без дальнейшей поддержки от его союзников", – заявил глава украинского Минфина.Внешнее финансирование, по словам Марченко, очень важно для сохранения макроэкономической стабильности, "потому что помимо войны нас ждет экономический кризис". При этом он отметил: "Последствия экономического кризиса будут очень, очень травматичными не только для Украины, но и для всей Европы, потому что это может иметь последствия и для Европы, потому что миграции, из-за побочного эффекта, из-за огромного роста цен по всей Европе, особенно на некоторые продукты питания, а также, возможно, снова на нефть и газ"."Если Украина окажется в кризисе, это будет иметь побочные эффекты в ЕС", - пригрозил глава Минфина Украины.Издание отметило, что Еврокомиссия пообещала выделить Киеву финансирование в размере 50 миллиардов евро на следующие четыре года. Однако Венгрия и Словакия выступили против дальнейшего финансирования нынешнего руководства Украины, ссылаясь на проблемы коррупции. Проблема усугубляется сопротивлением Конгресса США предоставить Украине дополнительную помощь по запросу администрации Джо Байдена.
https://ukraina.ru/20231027/1050533383.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, новости украины, украина, украина-ес, финансовая помощь, ес, коррупция, сво, дефицит бюджета, экономический кризис, инфляция, бюджет, госдолг, еврокомиссия
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Минфин Украины: без внешних вливаний бюджет будет с "дырой в $29 млрд"
Парламент Украины готовится утвердить бюджет на 2024 года исходя из вливаний "союзников" в размере $29 млрд. Об этом в опубликованном 5 ноября интервью изданию Politico заявил министр финансов постсоветской республики Сергей Марченко
"Рада на этой неделе утвердит бюджет на 2024 год. Но Киеву грозит дыра в $29 млрд без дальнейшей поддержки от его союзников", – заявил
глава украинского Минфина.
Внешнее финансирование, по словам Марченко, очень важно для сохранения макроэкономической стабильности, "потому что помимо войны нас ждет экономический кризис". При этом он отметил: "Последствия экономического кризиса будут очень, очень травматичными не только для Украины, но и для всей Европы, потому что это может иметь последствия и для Европы, потому что миграции, из-за побочного эффекта, из-за огромного роста цен по всей Европе, особенно на некоторые продукты питания, а также, возможно, снова на нефть и газ".
"Если Украина окажется в кризисе, это будет иметь побочные эффекты в ЕС", - пригрозил глава Минфина Украины.
Издание отметило, что Еврокомиссия пообещала выделить Киеву финансирование в размере 50 миллиардов евро на следующие четыре года. Однако Венгрия и Словакия выступили против дальнейшего финансирования нынешнего руководства Украины, ссылаясь на проблемы коррупции. Проблема усугубляется сопротивлением Конгресса США предоставить Украине дополнительную помощь по запросу администрации Джо Байдена.