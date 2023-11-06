https://ukraina.ru/20231106/1050790733.html

Полковник Алёхин о том, почему маневры важнее наступления и когда пойдут в бой 300-тысячные резервы МО

Полковник Алёхин о том, почему маневры важнее наступления и когда пойдут в бой 300-тысячные резервы МО - 06.11.2023 Украина.ру

Полковник Алёхин о том, почему маневры важнее наступления и когда пойдут в бой 300-тысячные резервы МО

Именно тактические маневренные действия и фланговые удары российских войск дают ощутимый эффект. После этого противник несет потери в личном составе и боевой технике. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2023-11-06T05:30

2023-11-06T05:30

2023-11-06T05:30

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Если логистика ВСУ на Купянском направлении будет полностью уничтожена, можно будет говорить об успешных наступательных действиях ВС РФ. При этом важно не путать наступательные действия с наступлением. Широкомасштабное наступление идет по всему фронту, а сейчас речь идёт о манёвренных действиях, фланговых ударах российской армии, добавил он.Подготовленный резерв Минобороны, а это около 300 тысяч человек, активно еще не введен в бой. Военным виднее, что надо делать на том или ином направлении, добавил эксперт.В отличие от украинской стороны, которая за несколько месяцев начинает рассказывать о готовящемся наступлении, Генштаб МО РФ не раскрывает своих планов. Но можно осторожно предположить, что активные наступательные действия российских войск мы увидим в ближайшее время, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231105/1050776722.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, купянск, оборона, наступление, вс рф, резервы, техника, потери всу, всу, сво