Полковник Алёхин о том, почему маневры важнее наступления и когда пойдут в бой 300-тысячные резервы МО - 06.11.2023 Украина.ру
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Полковник Алёхин о том, почему маневры важнее наступления и когда пойдут в бой 300-тысячные резервы МО
Полковник Алёхин о том, почему маневры важнее наступления и когда пойдут в бой 300-тысячные резервы МО - 06.11.2023 Украина.ру
Полковник Алёхин о том, почему маневры важнее наступления и когда пойдут в бой 300-тысячные резервы МО
Именно тактические маневренные действия и фланговые удары российских войск дают ощутимый эффект. После этого противник несет потери в личном составе и боевой технике. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2023-11-06T05:30
2023-11-06T05:30
новости
купянск
оборона
наступление
вс рф
резервы
техника
потери всу
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Если логистика ВСУ на Купянском направлении будет полностью уничтожена, можно будет говорить об успешных наступательных действиях ВС РФ. При этом важно не путать наступательные действия с наступлением. Широкомасштабное наступление идет по всему фронту, а сейчас речь идёт о манёвренных действиях, фланговых ударах российской армии, добавил он.Подготовленный резерв Минобороны, а это около 300 тысяч человек, активно еще не введен в бой. Военным виднее, что надо делать на том или ином направлении, добавил эксперт.В отличие от украинской стороны, которая за несколько месяцев начинает рассказывать о готовящемся наступлении, Генштаб МО РФ не раскрывает своих планов. Но можно осторожно предположить, что активные наступательные действия российских войск мы увидим в ближайшее время, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231105/1050776722.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, купянск, оборона, наступление, вс рф, резервы, техника, потери всу, всу, сво
Новости, Купянск, Оборона, наступление, ВС РФ, резервы, техника, потери ВСУ, ВСУ, СВО

Полковник Алёхин о том, почему маневры важнее наступления и когда пойдут в бой 300-тысячные резервы МО

05:30 06.11.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка бойцов добровольческого батальона имени Судоплатова на полигоне в Запорожской области
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© РИА Новости . РИА Новости
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Именно тактические маневренные действия и фланговые удары российских войск дают ощутимый эффект. После этого противник несет потери в личном составе и боевой технике. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Если логистика ВСУ на Купянском направлении будет полностью уничтожена, можно будет говорить об успешных наступательных действиях ВС РФ.
При этом важно не путать наступательные действия с наступлением. Широкомасштабное наступление идет по всему фронту, а сейчас речь идёт о манёвренных действиях, фланговых ударах российской армии, добавил он.
"Как показала практика, именно не широкомасштабное наступление, а тактические маневренные действия наших войск дают эффект. Противник теряет и личный состав, и боевую технику", - подчеркнул Алехин.
Подготовленный резерв Минобороны, а это около 300 тысяч человек, активно еще не введен в бой. Военным виднее, что надо делать на том или ином направлении, добавил эксперт.
В отличие от украинской стороны, которая за несколько месяцев начинает рассказывать о готовящемся наступлении, Генштаб МО РФ не раскрывает своих планов. Но можно осторожно предположить, что активные наступательные действия российских войск мы увидим в ближайшее время, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Евгений Ющук интервью
5 ноября, 05:19
Евгений Ющук: Россия может уничтожить Украину политически, если пойдёт на заморозку конфликтаПолиттехнолог Евгений Ющук в интервью изданию Украина.ру объяснил, для чего Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев, в чем состоят разногласия Залужного и Зеленского, а аткже почему России выгоднее заморозить конфликт, нежели штурмовать Авдеевку
 
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