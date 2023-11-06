"Фронт еще не рухнул": военный эксперт рассказал, почему дала сбой оборона ВСУ под Купянском - 06.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231106/1050790509.html
"Фронт еще не рухнул": военный эксперт рассказал, почему дала сбой оборона ВСУ под Купянском
"Фронт еще не рухнул": военный эксперт рассказал, почему дала сбой оборона ВСУ под Купянском - 06.11.2023 Украина.ру
"Фронт еще не рухнул": военный эксперт рассказал, почему дала сбой оборона ВСУ под Купянском
После того, как оборона ВСУ под Купянском начала давать сбой, туда срочно отправили несколько танков "Леопард" с запорожского направления и резервные бригады мобилизованных тероборонщиков. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2023-11-06T04:30
2023-11-06T04:30
новости
купянск
харьковская область
купянское направление
оборона
всу
тероборона
leopard-2 (танк)
танк
прорыв
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/12/1049494934_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f3462c35eabc7680b86562c5e937e3ae.jpg
Противник стал использовать на Купянском направлении тяжелую технику, в частности "Леопарды". Несколько танков ВСУ перекинули с запорожского и южно-донецкого направлений, рассказал эксперт.По первоначальному замыслу эти "Леопарды" должны были развивать наступление после прорыва ВСУ к Токмаку. Но в силу того, что оборона ВСУ под Купянском начала давать сбой, туда срочно отправили несколько единиц тяжелой техники, добавил он.В Харькове формируются и переформируются некоторые бригады тероборонщиков – из очередной волны мобилизации. Их формируют из жителей Харькова, Днепропетровска, Полтавы и Сум, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231105/1050786314.html
купянск
токмак
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/12/1049494934_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2f5426d53d5d1e07431a4061e5b36f4e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, купянск, харьковская область, купянское направление, оборона, всу, тероборона, leopard-2 (танк), танк, прорыв, токмак, резервы
Новости, Купянск, Харьковская область, Купянское направление, Оборона, ВСУ, тероборона, Leopard-2 (танк), танк, прорыв, Токмак, резервы

"Фронт еще не рухнул": военный эксперт рассказал, почему дала сбой оборона ВСУ под Купянском

04:30 06.11.2023
 
© AP / LIBKOS
- РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© AP / LIBKOS
Читать в
После того, как оборона ВСУ под Купянском начала давать сбой, туда срочно отправили несколько танков "Леопард" с запорожского направления и резервные бригады мобилизованных тероборонщиков. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Противник стал использовать на Купянском направлении тяжелую технику, в частности "Леопарды". Несколько танков ВСУ перекинули с запорожского и южно-донецкого направлений, рассказал эксперт.
По первоначальному замыслу эти "Леопарды" должны были развивать наступление после прорыва ВСУ к Токмаку. Но в силу того, что оборона ВСУ под Купянском начала давать сбой, туда срочно отправили несколько единиц тяжелой техники, добавил он.
"Но это не говорит о том, что резервов на купянском направлении у противника нет. Другое дело, что он стал их активно использовать. В первой линии обороны, которая в некоторых местах уже прорвана, хотя фронт еще не рухнул, противник использует резервы за счет теробороны.", - указал Алехин.
В Харькове формируются и переформируются некоторые бригады тероборонщиков – из очередной волны мобилизации. Их формируют из жителей Харькова, Днепропетровска, Полтавы и Сум, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
- РИА Новости, 1920, 05.11.2023
5 ноября, 16:03
Куда Россия перебрасывает резервы: об отвлекающих боях и клещах для ВСУ - ЕвсеевВоенный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру рассказал, как Россия научилась бороться с крылатыми ракетами и обезопасила Крым, а также о том, почему российской армии не помешает распутица
 
НовостиКупянскХарьковская областьКупянское направлениеОборонаВСУтероборонаLeopard-2 (танк)танкпрорывТокмакрезервы
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:50Российские войска начали применять в зоне СВО обновлённый управляемый снаряд "Краснополь" - Ростех
06:31Украинский пленный рассказал, кого в Запорожье мобилизуют в ВСУ
06:13Российский ЗРК "Бук" сбил украинский Су-27 в районе Бригадировки - МО
05:55Российская артиллерия сорвала четыре попытки ротации боевиков ВСУ в районе Синьковки - МО
05:33Танкисты ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом
05:13Израильские силы безопасности после операции останутся в Газе - советник Нетаньяху
04:50Совбез ООН 8 ноября проведёт закрытые консультации о диверсии на "Северном потоке"
04:24В Конгрессе США поддержали законопроект о передаче Украине активов России
03:58Новые ударные дроны "Калашникова" проходят боевую апробацию в зоне СВО - Ростех
03:31Украинские войска за сутки 57 раз обстреляли территорию ДНР - СЦКК
03:11Украинская артиллерия около полуночи выпустила 12 снарядов по Киевскому району Донецка - СЦКК
02:41В Миргороде Полтавской области Украины прогремели взрывы - СМИ
01:52В Верховной Раде придумали как заработать на криптовалюте
01:29На Украине пообещали избавиться от шапок-ушанок
01:06Участницу референдума о присоединении Херсонской области к РФ могут посадить на 10 лет
00:38Товарооборот РФ и Казахстана увеличился на 10,2% – Путин
00:26Путин выразил уверенность в развитии отношений России и Казахстана
00:12Первая группа из 20-ти украинцев покинула сектор Газа
00:01СВО не помешала украинским мошенникам заработать на "инвесторах" из ЕС и Швейцарии
23:55На Украине исключили попадание в ВСУ "латентных сепаратистов"
Лента новостейМолния