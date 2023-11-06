"Фронт еще не рухнул": военный эксперт рассказал, почему дала сбой оборона ВСУ под Купянском
© AP / LIBKOS
© AP / LIBKOS
После того, как оборона ВСУ под Купянском начала давать сбой, туда срочно отправили несколько танков "Леопард" с запорожского направления и резервные бригады мобилизованных тероборонщиков. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Противник стал использовать на Купянском направлении тяжелую технику, в частности "Леопарды". Несколько танков ВСУ перекинули с запорожского и южно-донецкого направлений, рассказал эксперт.
По первоначальному замыслу эти "Леопарды" должны были развивать наступление после прорыва ВСУ к Токмаку. Но в силу того, что оборона ВСУ под Купянском начала давать сбой, туда срочно отправили несколько единиц тяжелой техники, добавил он.
"Но это не говорит о том, что резервов на купянском направлении у противника нет. Другое дело, что он стал их активно использовать. В первой линии обороны, которая в некоторых местах уже прорвана, хотя фронт еще не рухнул, противник использует резервы за счет теробороны.", - указал Алехин.
В Харькове формируются и переформируются некоторые бригады тероборонщиков – из очередной волны мобилизации. Их формируют из жителей Харькова, Днепропетровска, Полтавы и Сум, заключил собеседник издания.
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