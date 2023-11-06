https://ukraina.ru/20231106/1050790509.html

"Фронт еще не рухнул": военный эксперт рассказал, почему дала сбой оборона ВСУ под Купянском

"Фронт еще не рухнул": военный эксперт рассказал, почему дала сбой оборона ВСУ под Купянском - 06.11.2023 Украина.ру

"Фронт еще не рухнул": военный эксперт рассказал, почему дала сбой оборона ВСУ под Купянском

После того, как оборона ВСУ под Купянском начала давать сбой, туда срочно отправили несколько танков "Леопард" с запорожского направления и резервные бригады мобилизованных тероборонщиков. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2023-11-06T04:30

2023-11-06T04:30

2023-11-06T04:30

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купянское направление

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всу

тероборона

leopard-2 (танк)

танк

прорыв

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Противник стал использовать на Купянском направлении тяжелую технику, в частности "Леопарды". Несколько танков ВСУ перекинули с запорожского и южно-донецкого направлений, рассказал эксперт.По первоначальному замыслу эти "Леопарды" должны были развивать наступление после прорыва ВСУ к Токмаку. Но в силу того, что оборона ВСУ под Купянском начала давать сбой, туда срочно отправили несколько единиц тяжелой техники, добавил он.В Харькове формируются и переформируются некоторые бригады тероборонщиков – из очередной волны мобилизации. Их формируют из жителей Харькова, Днепропетровска, Полтавы и Сум, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231105/1050786314.html

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новости, купянск, харьковская область, купянское направление, оборона, всу, тероборона, leopard-2 (танк), танк, прорыв, токмак, резервы