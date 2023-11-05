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"На нуле и даже ниже": Песков рассказал об отношениях между Россией и США

"На нуле и даже ниже": Песков рассказал об отношениях между Россией и США - 05.11.2023 Украина.ру

"На нуле и даже ниже": Песков рассказал об отношениях между Россией и США

Российско-американские отношения находятся на нуле и даже ниже, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом он рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину

2023-11-05T13:59

2023-11-05T13:59

2023-11-05T15:31

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Пресс-секретарь объяснил, что и Россия, и США несут особую ответственность за мировую стабильность и стратегическую стабильность. Это ведёт к тому, что "так или иначе со временем придётся возобновить разговор".Накануне, 4 ноября, Песков заявил, что западные страны готовы платить большие деньги за победу над Россией, но в расчете на результат. Он убеждён, что киевский режим уверовал в победу над Россией на поле боя и убедил в этом Запад.

https://ukraina.ru/20231103/1050749564.html

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новости, россия, сша, украина, дмитрий песков, отношения, международные отношения