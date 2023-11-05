"На нуле и даже ниже": Песков рассказал об отношениях между Россией и США
13:59 05.11.2023 (обновлено: 15:31 05.11.2023)
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Азербайджана И. Алиевым
Российско-американские отношения находятся на нуле и даже ниже, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом он рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину
Пресс-секретарь объяснил, что и Россия, и США несут особую ответственность за мировую стабильность и стратегическую стабильность. Это ведёт к тому, что "так или иначе со временем придётся возобновить разговор".
Накануне, 4 ноября, Песков заявил, что западные страны готовы платить большие деньги за победу над Россией, но в расчете на результат. Он убеждён, что киевский режим уверовал в победу над Россией на поле боя и убедил в этом Запад.
3 ноября, 16:34"Забудьте об Украине". Будущее страны зависит от решений США, а им не нужна победа КиеваВ последние дни в западных СМИ в свет вышла серия больших статей о проблемах украинских войск на фронте, реакции властей страны на провал контрнаступления, а также сложностях в отношениях Киева и Запада