"На нуле и даже ниже": Песков рассказал об отношениях между Россией и США - 05.11.2023 Украина.ру
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"На нуле и даже ниже": Песков рассказал об отношениях между Россией и США
"На нуле и даже ниже": Песков рассказал об отношениях между Россией и США - 05.11.2023 Украина.ру
"На нуле и даже ниже": Песков рассказал об отношениях между Россией и США
Российско-американские отношения находятся на нуле и даже ниже, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом он рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину
2023-11-05T13:59
2023-11-05T15:31
новости
россия
сша
украина
дмитрий песков
отношения
международные отношения
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Пресс-секретарь объяснил, что и Россия, и США несут особую ответственность за мировую стабильность и стратегическую стабильность. Это ведёт к тому, что "так или иначе со временем придётся возобновить разговор".Накануне, 4 ноября, Песков заявил, что западные страны готовы платить большие деньги за победу над Россией, но в расчете на результат. Он убеждён, что киевский режим уверовал в победу над Россией на поле боя и убедил в этом Запад.
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новости, россия, сша, украина, дмитрий песков, отношения, международные отношения
Новости, Россия, США, Украина, Дмитрий Песков, отношения, международные отношения

"На нуле и даже ниже": Песков рассказал об отношениях между Россией и США

13:59 05.11.2023 (обновлено: 15:31 05.11.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Азербайджана И. Алиевым
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Азербайджана И. Алиевым - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Российско-американские отношения находятся на нуле и даже ниже, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом он рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину

"Отношения находятся на нуле и я бы сказал, даже ниже нуля", - сказал Песков.

Пресс-секретарь объяснил, что и Россия, и США несут особую ответственность за мировую стабильность и стратегическую стабильность. Это ведёт к тому, что "так или иначе со временем придётся возобновить разговор".
Накануне, 4 ноября, Песков заявил, что западные страны готовы платить большие деньги за победу над Россией, но в расчете на результат. Он убеждён, что киевский режим уверовал в победу над Россией на поле боя и убедил в этом Запад.
3 ноября, 16:34
"Забудьте об Украине". Будущее страны зависит от решений США, а им не нужна победа КиеваВ последние дни в западных СМИ в свет вышла серия больших статей о проблемах украинских войск на фронте, реакции властей страны на провал контрнаступления, а также сложностях в отношениях Киева и Запада
 
НовостиРоссияСШАУкраинаДмитрий Песковотношениямеждународные отношения
 
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