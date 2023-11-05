https://ukraina.ru/20231105/1050783335.html

Чудо-танк, угроза визиту в Израиль, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 5 ноября

Чудо-танк, угроза визиту в Израиль, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 5 ноября - 05.11.2023 Украина.ру

Чудо-танк, угроза визиту в Израиль, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 5 ноября

США тайно передали Украине "самый мощный танк" для разминирования. Визит президента Украины Владимира Зеленского оказался под угрозой из-за утечки в СМИ. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России

2023-11-05T13:27

2023-11-05T13:27

2023-11-05T17:05

эксклюзив

хроники

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Издание Forbes обратило внимание на незадекларированную ранее поставку на Украину как минимум одного танка разминирования M1150 Assault Breacher.M1150 Assault Breacher – 55-тонная бронемашина стоимостью $4 млн. Она способна выкапывать и подрывать мины, а также делать проходы в минных полях. Как указало издание, с начала специальной военной операции у Украины были подобные машины советского производства. Некоторое время спустя Украина получила норвежские, южнокорейские и финские бронемашины.Но 3 ноября, когда на Украине прошёл День ракетных, артиллерийских и инженерных войск, на сайте Офиса президента Украины была опубликована фото с M1150 Assault Breacher.Forbes сообщил, что США могли передать от одной до шести таких бронемашин. Примечательно, что в официальных отчётах США о военных поставках на Украину данную технику не включали."Очередное "вундерваффе" на наших экранах – теперь обсуждается получение Киевом как минимум одной, а может и нескольких инженерных машин M1150 Assault Breacher. По сути это универсальная инженерная машина, сочетающая в себе возможности машин разграждения, разминирования, и реактивных установок разминирования тип наших УР-77, более известных, как "Змей Горыныч". Могла бы их передача быть опасной? Да, могла, если бы к началу наступления ВСУ имели их в количестве нескольких десятков как минимум, чтобы избежать остановок посреди минных полей потому, инженерной техники очень мало и кончается она быстро. Но это "если бы у бабушки был…" можно растягивать до бесконечности, потому что для надежного успеха мало просто иметь инженерную технику. Вопросы есть и в части артиллерии, и воздушной поддержки (которая у хохла на поле боя просто отсутствует, если не считать дронов), и многого другого. Но это все так и не было поставлено (хотя американцы могли бы), и теперь запоздалой передачей какого-то количества инженерных машин задачу не решить и провальный наступ не спасти", - прокомментировал поставку российский военкор, автор телеграм-канала "Старше Эдды".Он поинтересовался, скоро ли украинцы отправят "новую игрушку" на передовую. Или всё же попридержат её в тылу, как и поставленные украинской армии американские танки Abrams.Визит под угрозойНа Украине задумались об отмене визита украинского президента Владимира Зеленского в Израиль из-за утечки данных, сообщило издание Times of Israel."Он хотел, чтобы информация о поездке стала достоянием общественности, когда он уже ступит на израильскую землю. Он очень разочарован", — рассказал изданию неназванный украинский дипломат.Речь идет о сообщении 12 канала израильского ТВ — по его сведениям, Израиль и Украина вели переговоры о визите Зеленского, который может состояться уже в начале следующей недели.По информации собеседника Times of Israel, утечка этой информации наносит ущерб безопасности президента Украины, а также доверию между чиновниками и отношениям двух стран.Ранее СМИ сообщали, что президент Украины намеревался посетить Израиль в знак солидарности с борьбой против ХАМАС. Однако израильские власти дали понять, что для такого визита время неподходящее. При этом лидеры других государств спокойно прибыли в Израиль. Как сообщал ряд украинских телеграм-каналов, для решения проблемы Офис президента Украины подключал даже американских лоббистов, а сам Зеленский просил помощи у госсекретаря США Энтони Блинкена.С начала эскалации на Ближнем Востоке на Украине опасаются, что США переключат своё внимание на Израиль, что скажется в т.ч. и на объёмах военной помощи, предоставляемой Израилю.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 8 ударов по территории этого региона России."На донецком направлении противник совершил 4 обстрела из артиллерии 155 мм, на горловском 4 обстрела из артиллерии 152 мм, выпущено 28 единиц различных боеприпасов", - указывалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы двух населённых пунктов Республики: Горловка (Центрально-Городской, Никитовский районы), столица Донецк (Куйбышевский, Кировский, Петровский районы)."Сведения о жертвах среди гражданских лиц – не поступали", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 3 жилых домостроения в Кировском районе Донецка, а также 1 объект гражданской инфраструктуры.На следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому и Кировскому районам Донецка 3 снаряда калибром 155 мм.По информации агентства "Таврия. Новости Херсонской области", вчера ВСУ выпустили по этому региону России 65 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 65 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Великая Лепетиха — 8; Крынки — 11; Казачьи Лагеря — 7; Корсунка — 10; Днепряны — 6; Алёшки — 13; Раденск — 10", - отмечалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 26 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Песчановка, Саги, Крынки, Днепряны, Голая Пристань. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Утром 5 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале опубликовал сводку ударов по этому региону России со стороны ВСУ."В Белгородском районе над селами Соломино и Ближнее средствами ПВО сбито по одному БПЛА противника. <...> В Волоконовском районе из миномёта обстреляли окраину хутора Старый – установлено 11 прилетов. <...> В Шебекинском городском округе по МАПП "Шебекино" выпущено два снаряда из гранатомёта СПГ-9 "Копьё", - отмечалось в сводке.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

https://ukraina.ru/20231105/1050780456.html

https://ukraina.ru/20231103/1050758253.html

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2023

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники