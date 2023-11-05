Марш на Вашингтон. В США прошли массовые протесты против бойни в Газе - 05.11.2023 Украина.ру
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Марш на Вашингтон. В США прошли массовые протесты против бойни в Газе
Марш на Вашингтон. В США прошли массовые протесты против бойни в Газе - 05.11.2023 Украина.ру
Марш на Вашингтон. В США прошли массовые протесты против бойни в Газе
В Соединенных Штатах Америки и Европейском Союзе прошли массовые демонстрации против жестоких бомбардировок сектора Газа. Они наглядно показали, что население западных стран не поддерживает продолжения обстрелов
2023-11-05T12:38
2023-11-05T12:38
эксклюзив
сектор газа
сша
джо байден
протесты
израиль
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«Тысячи пропалестинских демонстрантов вышли на улицы Вашингтона, требуя прекращения огня. В руках у некоторых плакаты, на которых Байдена называют «детоубийцей», – пишет с места событий шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов.Видеокадры из столицы США показывают, что массовые демонстрации получили беспрецедентный размах.Приехавшие из разных штатов американцы заполонили все центральные улицы. Они надели на знаменитую статую Бенджамина Франклина традиционный палестинский платок, и взяли в осаду здание Белого дома, из которого предусмотрительно выехали представители президентской администрации.«Больше сотни тысяч демонстрантов добрались до столицы США и провели масштабный митинг в поддержку Палестины. Они окружили Белый дом и даже предприняли попытки штурма, забираясь на ограду и закидывая камнями агентов Секретной службы. А саму ограду залили красной краской – обвиняя Байдена в поддержке геноцида.Байден решил не искушать судьбу – и вовремя ретировался из Вашингтона.Уровень поддержки Байдена на фоне раскола внутри Демпартии резко обвалился. Уже две трети американцев выступают за немедленное перемирие в Газе. Но потуги Белого дома как-то повлиять на ситуацию оставляют желать лучшего.План по выводу иностранных беженцев из Газы на грани срыва. Турция усиливает давление на Нетаньяху, требуя его отставки. Аппаратчики Байдена отчаянно упрашивают арабский мир вкупе с Израилем устроить гуманитарную паузу – но никто не хочет идти на уступки.Протесты на Западе будут только шириться. 11 ноября запланирован «марш миллионов» в поддержку Палестины уже в Лондоне – там всё может быть ещё драматичней, чем в Вашингтоне. Раскол в обществе резко усиливается, и эта пороховая бочка грозит в любой момент полыхнуть, похоронив судьбы многих нынешних политиков», – анализирует ситуацию эксперт-американист Малек Дудаков.Американские власти пытались сбить масштабы демонстраций в поддержку населения Палестины, усиливая давление на антивоенных активистов. Корпоративные медиа усилили политическую цензуру, а критиков Израиля пытались представить антисемитами.«В связи с ситуацией в странах Европы и США больше всего беспокоит довольно беспрецедентное подавление активистов за права человека, которые выступают в защиту прав жителей Газы во всей этой ситуации.Это последовало после официальных заявлений с попытками критиковать защитников прав человека и сравнить митингующих с ультраправыми неофашистами. Это возмутительное сравнение, но они не останавливаются.Мы также видели очень серьезные попытки правительственных структур, включая местные, региональные и федеральные власти, руководство университетов, работодателей и т.д. наказать тех, кто осмелился заговорить, критикуя нарушения прав человека, которые происходят, или роль США в этих нарушениях», – рассказал об этом бывший директор нью-йоркского офиса Верховного комиссара ООН по правам человека Крэйг Мохибер, который на днях демонстративно уволился, чтобы привлечь внимание к гуманитарному кризису в Газе.Однако участников массовой демонстрации в Вашингтоне невозможно выставить антисемитами или исламистскими экстремистами.Большинство митинговавших американцев не являются мусульманами, а в их рядах нет никаких фашистов – потому что американские и европейские ультраправые активно поддерживают действия израильского правительства.Больше того, среди противников бойни в Газе выделяются активисты организации «Еврейский голос за мир» и сразу несколько известных представителей еврейских религиозных общин – в частности, раввин Эльханан Бек, записавший резонансное видео в поддержку самоопределения палестинцев.Еврейская падчерица вице-президента США Камалы Харрис, популярная модель Элла Эмхофф, помогла собрать почти 8 миллионов долларов пожертвований в пользу жителей Газы. А саму Камалу тем временем освистали жители штата Аризона, встретив ее кричалками: «Прекращайте делать бомбы!».Представители демократических еврейских организаций в основной массе поддерживали Демократическую партию США. Однако теперь они жестко выступают против команды Джо Байдена, называя его соучастников военных преступлений на территории сектора Газа.В то же время, демократы катастрофически теряют поддержку среди мусульманского населения Америки.Уровень поддержки демократов среди арабского сообщества США составлял в 2020 году 59%, однако сейчас он обрушился до 17%. А мусульманка Рашида Тлаиб, представляющая в Конгрессе Демпартию, пригрозила американскому президенту серьезными последствиями за «поддержку геноцида палестинцев».А другая известная американская конгрессвумен Ильхан Омар сама принимает участие в протестах против бомбежек Газы.«Израиль сбросил больше бомб за последние десять дней, чем мы за весь год в Афганистане. Где ваша человечность? Где ваша поддержка? Где ваша забота о людях? Сколько еще убийств вам нужно? Еще тысяча? Две тысячи или три?Сколько еще палестинцев сделают вас счастливыми, если умрут? Для вас будет нормально, если все люди в Газе умрут? Вы будете гордиться этим? Вот этот вопрос нужно задавать», – заявила Омар на антивоенном митинге.Продолжение бомбардировок, которые уничтожают мирных жителей сектора Газа, стирая с лица земли больницы, школы, университеты, мечети, грозит Америке серьезным внутренним кризисом, а также может быть чревато расколом внутри самой Демократической партии.Однако во главе Государственного департамента, определяющего внешнюю политику США, стоят неоконсервативные ястребы во главе с Энтони Блинкеном и Викторией Нуланд. Они действуют в интересах военно-промышленных корпораций и безоговорочно поддерживают любые действия Тель-Авива, игнорируя настроения своих собственных однопартийцев.Поэтому в Белом доме категорически отказываются от прекращения огня в Газе, несмотря на очевидную динамику общественных настроений.А это значит, что в вскоре на улицах Вашингтона пройдут новые демонстрации, которые могут стать еще более массовыми, объединяя в своих рядах людей всех национальностей.
https://ukraina.ru/20231104/1050766797.html
https://ukraina.ru/20231104/1050765880.html
https://ukraina.ru/20231104/1050774376.html
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Александр Савко
Александр Савко
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сектор газа, сша, джо байден, протесты, израиль
Эксклюзив, сектор Газа, США, Джо Байден, протесты, Израиль

Марш на Вашингтон. В США прошли массовые протесты против бойни в Газе

12:38 05.11.2023
 
© AP / Fatima Shbair
- РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© AP / Fatima Shbair
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Александр Савко
автор издания Украина.ру
Все материалы
В Соединенных Штатах Америки и Европейском Союзе прошли массовые демонстрации против жестоких бомбардировок сектора Газа. Они наглядно показали, что население западных стран не поддерживает продолжения обстрелов
«Тысячи пропалестинских демонстрантов вышли на улицы Вашингтона, требуя прекращения огня. В руках у некоторых плакаты, на которых Байдена называют «детоубийцей», – пишет с места событий шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов.
Видеокадры из столицы США показывают, что массовые демонстрации получили беспрецедентный размах.
Приехавшие из разных штатов американцы заполонили все центральные улицы. Они надели на знаменитую статую Бенджамина Франклина традиционный палестинский платок, и взяли в осаду здание Белого дома, из которого предусмотрительно выехали представители президентской администрации.
«Больше сотни тысяч демонстрантов добрались до столицы США и провели масштабный митинг в поддержку Палестины. Они окружили Белый дом и даже предприняли попытки штурма, забираясь на ограду и закидывая камнями агентов Секретной службы. А саму ограду залили красной краской – обвиняя Байдена в поддержке геноцида.
Байден решил не искушать судьбу – и вовремя ретировался из Вашингтона.
Уровень поддержки Байдена на фоне раскола внутри Демпартии резко обвалился. Уже две трети американцев выступают за немедленное перемирие в Газе. Но потуги Белого дома как-то повлиять на ситуацию оставляют желать лучшего.
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Протесты на Западе будут только шириться. 11 ноября запланирован «марш миллионов» в поддержку Палестины уже в Лондоне – там всё может быть ещё драматичней, чем в Вашингтоне. Раскол в обществе резко усиливается, и эта пороховая бочка грозит в любой момент полыхнуть, похоронив судьбы многих нынешних политиков», – анализирует ситуацию эксперт-американист Малек Дудаков.
Американские власти пытались сбить масштабы демонстраций в поддержку населения Палестины, усиливая давление на антивоенных активистов. Корпоративные медиа усилили политическую цензуру, а критиков Израиля пытались представить антисемитами.
«В связи с ситуацией в странах Европы и США больше всего беспокоит довольно беспрецедентное подавление активистов за права человека, которые выступают в защиту прав жителей Газы во всей этой ситуации.
Это последовало после официальных заявлений с попытками критиковать защитников прав человека и сравнить митингующих с ультраправыми неофашистами. Это возмутительное сравнение, но они не останавливаются.
Мы также видели очень серьезные попытки правительственных структур, включая местные, региональные и федеральные власти, руководство университетов, работодателей и т.д. наказать тех, кто осмелился заговорить, критикуя нарушения прав человека, которые происходят, или роль США в этих нарушениях», – рассказал об этом бывший директор нью-йоркского офиса Верховного комиссара ООН по правам человека Крэйг Мохибер, который на днях демонстративно уволился, чтобы привлечь внимание к гуманитарному кризису в Газе.
Однако участников массовой демонстрации в Вашингтоне невозможно выставить антисемитами или исламистскими экстремистами.
Большинство митинговавших американцев не являются мусульманами, а в их рядах нет никаких фашистов – потому что американские и европейские ультраправые активно поддерживают действия израильского правительства.
Больше того, среди противников бойни в Газе выделяются активисты организации «Еврейский голос за мир» и сразу несколько известных представителей еврейских религиозных общин – в частности, раввин Эльханан Бек, записавший резонансное видео в поддержку самоопределения палестинцев.
Еврейская падчерица вице-президента США Камалы Харрис, популярная модель Элла Эмхофф, помогла собрать почти 8 миллионов долларов пожертвований в пользу жителей Газы. А саму Камалу тем временем освистали жители штата Аризона, встретив ее кричалками: «Прекращайте делать бомбы!».
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Представители демократических еврейских организаций в основной массе поддерживали Демократическую партию США. Однако теперь они жестко выступают против команды Джо Байдена, называя его соучастников военных преступлений на территории сектора Газа.
В то же время, демократы катастрофически теряют поддержку среди мусульманского населения Америки.
Уровень поддержки демократов среди арабского сообщества США составлял в 2020 году 59%, однако сейчас он обрушился до 17%. А мусульманка Рашида Тлаиб, представляющая в Конгрессе Демпартию, пригрозила американскому президенту серьезными последствиями за «поддержку геноцида палестинцев».
А другая известная американская конгрессвумен Ильхан Омар сама принимает участие в протестах против бомбежек Газы.
«Израиль сбросил больше бомб за последние десять дней, чем мы за весь год в Афганистане. Где ваша человечность? Где ваша поддержка? Где ваша забота о людях? Сколько еще убийств вам нужно? Еще тысяча? Две тысячи или три?
Сколько еще палестинцев сделают вас счастливыми, если умрут? Для вас будет нормально, если все люди в Газе умрут? Вы будете гордиться этим? Вот этот вопрос нужно задавать», – заявила Омар на антивоенном митинге.
Продолжение бомбардировок, которые уничтожают мирных жителей сектора Газа, стирая с лица земли больницы, школы, университеты, мечети, грозит Америке серьезным внутренним кризисом, а также может быть чревато расколом внутри самой Демократической партии.
Однако во главе Государственного департамента, определяющего внешнюю политику США, стоят неоконсервативные ястребы во главе с Энтони Блинкеном и Викторией Нуланд. Они действуют в интересах военно-промышленных корпораций и безоговорочно поддерживают любые действия Тель-Авива, игнорируя настроения своих собственных однопартийцев.
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Поэтому в Белом доме категорически отказываются от прекращения огня в Газе, несмотря на очевидную динамику общественных настроений.
А это значит, что в вскоре на улицах Вашингтона пройдут новые демонстрации, которые могут стать еще более массовыми, объединяя в своих рядах людей всех национальностей.
 
Эксклюзивсектор ГазаСШАДжо БайденпротестыИзраиль
 
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