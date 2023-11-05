https://ukraina.ru/20231105/1050773659.html
Это не только стратегический город. Эксперт о том, что еще получит Россия, когда выбьет ВСУ из Угледара
Это не только стратегический город. Эксперт о том, что еще получит Россия, когда выбьет ВСУ из Угледара - 05.11.2023 Украина.ру
Это не только стратегический город. Эксперт о том, что еще получит Россия, когда выбьет ВСУ из Угледара
Угледар имеет стратегическое значение. Это не только крепость в стыке Южного и Западного направлений. Если мы отодвинем фронт хотя бы на 15–20 километров западнее, мы разблокируем железную дорогу, которая идет вдоль фронта из Донецка в Мариуполь.
2023-11-05T07:00
2023-11-05T07:00
2023-11-05T07:00
новости
вс рф
угледар
россия
всу
сво
донбасс
мариуполь
донецк
железная дорога
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1f/1050631876_0:273:2987:1953_1920x0_80_0_0_76b7246a5e6977106cbba858922e6bb6.jpg
Об этом рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в интервью изданию Украина.руРанее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия в ближайшее время может добиться "определенных тактических успехов" на Украине.Российские войска нацелились на Угледар давно. Попытки его взять были еще в январе-феврале, но ничего не получилось. Мы пытались атаковать с юга, но оказалось, что с юга надо прям на гору подняться, чтобы его взять. Теперь мы попробуем зайти с севера через вереницу сел вдоль речки Сухие Ялы, пояснил Полетаев.Но пока это бои местного значения. Посмотрим, что из них получится, резюмировал собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.
угледар
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1f/1050631876_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_972b4307bb02db01c959386155fc53b8.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, вс рф, угледар, россия, всу, сво, донбасс, мариуполь, донецк, железная дорога
Новости, ВС РФ, Угледар, Россия, ВСУ, СВО, Донбасс, Мариуполь, Донецк, железная дорога
Это не только стратегический город. Эксперт о том, что еще получит Россия, когда выбьет ВСУ из Угледара
Угледар имеет стратегическое значение. Это не только крепость в стыке Южного и Западного направлений. Если мы отодвинем фронт хотя бы на 15–20 километров западнее, мы разблокируем железную дорогу, которая идет вдоль фронта из Донецка в Мариуполь.
Об этом рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в интервью изданию Украина.ру
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия в ближайшее время может добиться "определенных тактических успехов" на Украине.
"Это мощная коммуникационная линия, которая не работает. Мы там все возим через пень-колоду. Как говорится, "любители обсуждают тактику, кабинетные генералы — стратегию, а профессионалы — логистику". Это всегда незаметно, но это имеет ключевое значение", - уточнил эксперт.
Российские войска нацелились на Угледар давно. Попытки его взять были еще в январе-феврале, но ничего не получилось. Мы пытались атаковать с юга, но оказалось, что с юга надо прям на гору подняться, чтобы его взять. Теперь мы попробуем зайти с севера через вереницу сел вдоль речки Сухие Ялы, пояснил Полетаев.
Но пока это бои местного значения. Посмотрим, что из них получится, резюмировал собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.