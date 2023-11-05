https://ukraina.ru/20231105/1050773659.html

Это не только стратегический город. Эксперт о том, что еще получит Россия, когда выбьет ВСУ из Угледара

Это не только стратегический город. Эксперт о том, что еще получит Россия, когда выбьет ВСУ из Угледара - 05.11.2023 Украина.ру

Это не только стратегический город. Эксперт о том, что еще получит Россия, когда выбьет ВСУ из Угледара

Угледар имеет стратегическое значение. Это не только крепость в стыке Южного и Западного направлений. Если мы отодвинем фронт хотя бы на 15–20 километров западнее, мы разблокируем железную дорогу, которая идет вдоль фронта из Донецка в Мариуполь.

2023-11-05T07:00

2023-11-05T07:00

2023-11-05T07:00

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Об этом рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в интервью изданию Украина.руРанее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия в ближайшее время может добиться "определенных тактических успехов" на Украине.Российские войска нацелились на Угледар давно. Попытки его взять были еще в январе-феврале, но ничего не получилось. Мы пытались атаковать с юга, но оказалось, что с юга надо прям на гору подняться, чтобы его взять. Теперь мы попробуем зайти с севера через вереницу сел вдоль речки Сухие Ялы, пояснил Полетаев.Но пока это бои местного значения. Посмотрим, что из них получится, резюмировал собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, вс рф, угледар, россия, всу, сво, донбасс, мариуполь, донецк, железная дорога