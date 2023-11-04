Патрушев: украинские неонацисты ответят за попытки провокации с "грязной бомбой" - 04.11.2023 Украина.ру
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Патрушев: украинские неонацисты ответят за попытки провокации с "грязной бомбой"
Патрушев: украинские неонацисты ответят за попытки провокации с "грязной бомбой" - 04.11.2023 Украина.ру
Патрушев: украинские неонацисты ответят за попытки провокации с "грязной бомбой"
Такие преступления не будут иметь срока давности, отметил секретарь Совета безопасности РФ
2023-11-04T13:21
2023-11-04T13:22
новости
патрушев
украина
провокация
грязная бомба
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За попытки совершить провокацию с подрывом "грязной бомбы" украинские неонацисты и их покровители ответят перед международным трибуналом. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 4 ноября на ВДНХ в рамках лектория общества "Знание" на форуме-выставке "Россия"."Украинским неонацистам и их покровителям придется ответить за попытки совершить провокацию с подрывом так называемой "грязной бомбы". Международный трибунал даст им оценку. Их преступления не будут иметь срока давности!", - сказал Патрушев.В сентябре заместитель секретаря СБ РФ Юрий Коков сообщил о попытках Киева взорвать на Украине "грязную бомбу", чтобы затем обвинить Россию в ядерном терроризме. В этом Киев пользовался поддержкой западных консультантов, отметил он.
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новости, патрушев, украина, провокация, грязная бомба
Новости, Патрушев, Украина, провокация, грязная бомба

Патрушев: украинские неонацисты ответят за попытки провокации с "грязной бомбой"

13:21 04.11.2023 (обновлено: 13:22 04.11.2023)
 
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Такие преступления не будут иметь срока давности, отметил секретарь Совета безопасности РФ
За попытки совершить провокацию с подрывом "грязной бомбы" украинские неонацисты и их покровители ответят перед международным трибуналом. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 4 ноября на ВДНХ в рамках лектория общества "Знание" на форуме-выставке "Россия".
"Украинским неонацистам и их покровителям придется ответить за попытки совершить провокацию с подрывом так называемой "грязной бомбы". Международный трибунал даст им оценку. Их преступления не будут иметь срока давности!", - сказал Патрушев.
В сентябре заместитель секретаря СБ РФ Юрий Коков сообщил о попытках Киева взорвать на Украине "грязную бомбу", чтобы затем обвинить Россию в ядерном терроризме. В этом Киев пользовался поддержкой западных консультантов, отметил он.
6 июня, 15:05
"Грязная бомба" украинских спецслужб, которую нашла ФСБ. Что это такое и чем опасно для РоссииФСБ сообщила о предотвращении теракта с использованием "грязной бомбы" в Брянской области. Её, по данным ведомства, должен был доставить самолёт легкомоторной авиации, подразделение которой сформировано в составе Главного управления разведки Минобороны Украины
 
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