Просьба сохранять спокойствие. Старовойт предупредил жителей Курского района о работе ПВО
© Роман Старовойт телеграм-каналНа территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря в Суджанском районе упал дрон-камикадзе, запущенный со стороны Украины
© Роман Старовойт телеграм-канал
Губернатор Курской области попросил жителей сообщать надлежащим службам об обнаружении обломков БПЛА
О работающей в Курском районе ПВО жителей предупредил губернатор Курской области Роман Старовойт. Об этом он сообщил 4 ноября в своем телеграм-канале.
"В Курском районе работает ПВО. Просьба сохранять спокойствие!", - написал Старовойт.
При этом он попросил не приближаться и не трогать обломки БПЛА при обнаружении, а сообщить о находке по телефону 112.
Как сообщало издание Украина.ру, пресс-служба Минобороны РФ ранее сообщила о попытках киевского режима совершить террористическую атаку с помощью беспилотников на территории России. Попытка была предпринята в ночь на 4 ноября, средства ПВО уничтожили четыре БПЛА над Белгородской и Курской областями.
18 октября, 08:22Российская ПВО нейтрализовала в Курской области 10 беспилотников ВСУ - СтаровойтСредства ПВО сбили в Курской области шесть украинских беспилотников (БПЛА) самолётного типа, ещё четыре подавлены средствами РЭБ. Об этом губернатор Роман Старовойт 18 октября сообщает в своём телеграм-канале