Просьба сохранять спокойствие. Старовойт предупредил жителей Курского района о работе ПВО - 04.11.2023 Украина.ру
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Просьба сохранять спокойствие. Старовойт предупредил жителей Курского района о работе ПВО
Просьба сохранять спокойствие. Старовойт предупредил жителей Курского района о работе ПВО - 04.11.2023 Украина.ру
Просьба сохранять спокойствие. Старовойт предупредил жителей Курского района о работе ПВО
Губернатор Курской области попросил жителей сообщать надлежащим службам об обнаружении обломков БПЛА
2023-11-04T10:23
2023-11-04T10:23
новости
роман старовойт
курская область
бпла
пво
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О работающей в Курском районе ПВО жителей предупредил губернатор Курской области Роман Старовойт. Об этом он сообщил 4 ноября в своем телеграм-канале."В Курском районе работает ПВО. Просьба сохранять спокойствие!", - написал Старовойт.При этом он попросил не приближаться и не трогать обломки БПЛА при обнаружении, а сообщить о находке по телефону 112.Как сообщало издание Украина.ру, пресс-служба Минобороны РФ ранее сообщила о попытках киевского режима совершить террористическую атаку с помощью беспилотников на территории России. Попытка была предпринята в ночь на 4 ноября, средства ПВО уничтожили четыре БПЛА над Белгородской и Курской областями.
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новости, роман старовойт, курская область, бпла, пво
Новости, Роман Старовойт, Курская область, БПЛА, ПВО

Просьба сохранять спокойствие. Старовойт предупредил жителей Курского района о работе ПВО

10:23 04.11.2023
 
© Роман Старовойт телеграм-каналНа территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря в Суджанском районе упал дрон-камикадзе, запущенный со стороны Украины
На территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря в Суджанском районе упал дрон-камикадзе, запущенный со стороны Украины
© Роман Старовойт телеграм-канал
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Губернатор Курской области попросил жителей сообщать надлежащим службам об обнаружении обломков БПЛА
О работающей в Курском районе ПВО жителей предупредил губернатор Курской области Роман Старовойт. Об этом он сообщил 4 ноября в своем телеграм-канале.
"В Курском районе работает ПВО. Просьба сохранять спокойствие!", - написал Старовойт.
При этом он попросил не приближаться и не трогать обломки БПЛА при обнаружении, а сообщить о находке по телефону 112.
Как сообщало издание Украина.ру, пресс-служба Минобороны РФ ранее сообщила о попытках киевского режима совершить террористическую атаку с помощью беспилотников на территории России. Попытка была предпринята в ночь на 4 ноября, средства ПВО уничтожили четыре БПЛА над Белгородской и Курской областями.
Выставка исторической и военной техники в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
18 октября, 08:22
Российская ПВО нейтрализовала в Курской области 10 беспилотников ВСУ - СтаровойтСредства ПВО сбили в Курской области шесть украинских беспилотников (БПЛА) самолётного типа, ещё четыре подавлены средствами РЭБ. Об этом губернатор Роман Старовойт 18 октября сообщает в своём телеграм-канале
 
НовостиРоман СтаровойтКурская областьБПЛАПВО
 
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