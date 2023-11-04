https://ukraina.ru/20231104/1050768100.html

Просьба сохранять спокойствие. Старовойт предупредил жителей Курского района о работе ПВО

Просьба сохранять спокойствие. Старовойт предупредил жителей Курского района о работе ПВО - 04.11.2023 Украина.ру

Просьба сохранять спокойствие. Старовойт предупредил жителей Курского района о работе ПВО

Губернатор Курской области попросил жителей сообщать надлежащим службам об обнаружении обломков БПЛА

2023-11-04T10:23

2023-11-04T10:23

2023-11-04T10:23

новости

роман старовойт

курская область

бпла

пво

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О работающей в Курском районе ПВО жителей предупредил губернатор Курской области Роман Старовойт. Об этом он сообщил 4 ноября в своем телеграм-канале."В Курском районе работает ПВО. Просьба сохранять спокойствие!", - написал Старовойт.При этом он попросил не приближаться и не трогать обломки БПЛА при обнаружении, а сообщить о находке по телефону 112.Как сообщало издание Украина.ру, пресс-служба Минобороны РФ ранее сообщила о попытках киевского режима совершить террористическую атаку с помощью беспилотников на территории России. Попытка была предпринята в ночь на 4 ноября, средства ПВО уничтожили четыре БПЛА над Белгородской и Курской областями.

https://ukraina.ru/20231018/1050282375.html

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новости, роман старовойт, курская область, бпла, пво