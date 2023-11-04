В подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы - СМИ
08:15 04.11.2023 (обновлено: 08:16 04.11.2023)
© vk.comХерсон
© vk.com
Несколько взрывов прогремело во временно подконтрольном киевскому режиму городе Херсоне. Об этом 4 ноября сообщают телеграм-каналы ряда украинских СМИ
"Херсон, местные социальные сети сообщают о взрывах", - говорится в сообщении, опубликованном в 7:25 (мск).
Воздушная тревога в городе не объявлялась.
Воздушная тревога ранее была объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины. В 0:55 (мск) появились сообщения о взрывах в Миргороде Полтавской области.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.