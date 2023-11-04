В подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы - СМИ - 04.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231104/1050767139.html
В подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы - СМИ
В подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы - СМИ - 04.11.2023 Украина.ру
В подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы - СМИ
Несколько взрывов прогремело во временно подконтрольном киевскому режиму городе Херсоне. Об этом 4 ноября сообщают телеграм-каналы ряда украинских СМИ
2023-11-04T08:15
2023-11-04T08:16
новости
херсон
сво
взрывы
воздушная тревога
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/1f/1038303957_135:0:913:438_1920x0_80_0_0_5531caed91c02fddb5f439ced1902d7d.jpg
"Херсон, местные социальные сети сообщают о взрывах", - говорится в сообщении, опубликованном в 7:25 (мск).Воздушная тревога в городе не объявлялась.Воздушная тревога ранее была объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины. В 0:55 (мск) появились сообщения о взрывах в Миргороде Полтавской области.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
https://ukraina.ru/20231104/1050766655.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/1f/1038303957_67:0:787:540_1920x0_80_0_0_d2c806ff396e9488d97dffaadc3abb9a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, херсон, сво, взрывы, воздушная тревога
Новости, Херсон, СВО, взрывы, воздушная тревога

В подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы - СМИ

08:15 04.11.2023 (обновлено: 08:16 04.11.2023)
 
© vk.comХерсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© vk.com
Читать в
Несколько взрывов прогремело во временно подконтрольном киевскому режиму городе Херсоне. Об этом 4 ноября сообщают телеграм-каналы ряда украинских СМИ
"Херсон, местные социальные сети сообщают о взрывах", - говорится в сообщении, опубликованном в 7:25 (мск).
Воздушная тревога в городе не объявлялась.
Воздушная тревога ранее была объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины. В 0:55 (мск) появились сообщения о взрывах в Миргороде Полтавской области.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
Боевая работа артиллеристов на Ореховском направлении - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
06:16
Российская артиллерия сорвала ротацию подразделений ВСУ на Херсонском направлении - МОРасчёты гаубиц Д-20 артиллерийских подразделений группировки войск "Днепр" сорвали ротацию подразделений ВСУ на Херсонском направлении. Об этом 4 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ
 
НовостиХерсонСВОвзрывывоздушная тревога
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:25Зеленский не согласен с Залужным и верит, что Украина не в тупике
16:07Как Россия вытягивает ВСУ из бетона в Авдеевке и на кого заменят Зеленского - Ераносян
16:01"Открыли дорогу своей пехоте": Кнутов рассказал о дешевом способе преодолеть позиционный кризис в СВО
15:46В Крыму призвали регионы Украины отвергнуть путь предательства и последовать их примеру
15:32Возвращайтесь скорее домой. Российский актер записал видеообращение к участникам СВО
15:29Военный эксперт объяснил, почему ВСУ пока удается удерживать оборону под Купянском
15:11В Испании арестовали украинку за контрабанду наркотиков
15:01Глава МО Украины выдвинул требование Пентагону после очередного пакета военной помощи
14:33Актёр и генерал собрались спасать Украину. Как и для чего формируется "партия заморозки конфликта"
14:33У ВСУ нет резервов? Военный эксперт рассказал, кого бросают в бой под Купянском
14:06Андрей Ковалёв о судьбе инфоцыган Шабутдинова и Блиновской и о причинах приезда Аллы Пугачевой в Россию
13:55Президент Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
13:37Эрдоган прокомментировал роль ЕС в урегулировании конфликта на Украине
13:21Патрушев: украинские неонацисты ответят за попытки провокации с "грязной бомбой"
13:04Патрушев: Россия опередила конкурентов в сфере ракетно-ядерного оружия
12:49Несмотря на атаки врага. В Москве стартовала выставка-форум "Россия"
12:47Ростислав Ищенко: Пока Залужный цепляется за Зеленского, США в войне с Россией перехитрили сами себя
12:37Министр обороны Италии: момент для перемирия на Украине еще не наступил
12:09Офис Зеленского: Интервью Залужного The Economist вызвало недоумение в кабинетах западных лидеров
11:39Глава Еврокомиссии прибыла в Киев с визитом
Лента новостейМолния