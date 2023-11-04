https://ukraina.ru/20231104/1050767139.html

В подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы - СМИ

В подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы - СМИ - 04.11.2023 Украина.ру

В подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы - СМИ

Несколько взрывов прогремело во временно подконтрольном киевскому режиму городе Херсоне. Об этом 4 ноября сообщают телеграм-каналы ряда украинских СМИ

2023-11-04T08:15

2023-11-04T08:15

2023-11-04T08:16

новости

херсон

сво

взрывы

воздушная тревога

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/1f/1038303957_135:0:913:438_1920x0_80_0_0_5531caed91c02fddb5f439ced1902d7d.jpg

"Херсон, местные социальные сети сообщают о взрывах", - говорится в сообщении, опубликованном в 7:25 (мск).Воздушная тревога в городе не объявлялась.Воздушная тревога ранее была объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины. В 0:55 (мск) появились сообщения о взрывах в Миргороде Полтавской области.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.

https://ukraina.ru/20231104/1050766655.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, херсон, сво, взрывы, воздушная тревога