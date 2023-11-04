Российская артиллерия сорвала ротацию подразделений ВСУ на Херсонском направлении - МО - 04.11.2023 Украина.ру
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Российская артиллерия сорвала ротацию подразделений ВСУ на Херсонском направлении - МО
Российская артиллерия сорвала ротацию подразделений ВСУ на Херсонском направлении - МО - 04.11.2023 Украина.ру
Российская артиллерия сорвала ротацию подразделений ВСУ на Херсонском направлении - МО
Расчёты гаубиц Д-20 артиллерийских подразделений группировки войск "Днепр" сорвали ротацию подразделений ВСУ на Херсонском направлении. Об этом 4 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ
2023-11-04T06:16
2023-11-04T06:17
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"Расчёты буксируемых 152-мм гаубиц Д-20 артиллерийских подразделений группировки войск "Днепр" продолжают уничтожать позиции и командные пункты украинских националистов на Херсонском направлении в ходе специальной военной операции. По вскрытым операторами БПЛА группировки перемещениям личного состава ВСУ и подходящим резервам противника на правом берегу Днепра артиллерийские расчёты наносят мгновенное огневое поражение", - говорится в сообщении.Противник поражается на дальности более 17 километров, снарядами калибра 152 мм, при темпе стрельбы до пяти выстрелов в минуту."Эффективное и точное выполнение огневых задач… ежедневно лишает противника возможности восполнить боевые потери на линии боевого соприкосновения", - отмечается в сообщении ведомства.По информации пресс-центра группировки "Запад", российская артиллерия в ходе контрбатарейной борьбы на Купянском направлении уничтожила радиолокационную станцию и артиллерийские орудия ВСУ.
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новости, россия, херсонское направление, вс рф, артиллерия, сво, всу
Новости, Россия, Херсонское направление, ВС РФ, артиллерия, СВО, ВСУ

Российская артиллерия сорвала ротацию подразделений ВСУ на Херсонском направлении - МО

06:16 04.11.2023 (обновлено: 06:17 04.11.2023)
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов на Ореховском направлении
Боевая работа артиллеристов на Ореховском направлении - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Расчёты гаубиц Д-20 артиллерийских подразделений группировки войск "Днепр" сорвали ротацию подразделений ВСУ на Херсонском направлении. Об этом 4 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ
"Расчёты буксируемых 152-мм гаубиц Д-20 артиллерийских подразделений группировки войск "Днепр" продолжают уничтожать позиции и командные пункты украинских националистов на Херсонском направлении в ходе специальной военной операции. По вскрытым операторами БПЛА группировки перемещениям личного состава ВСУ и подходящим резервам противника на правом берегу Днепра артиллерийские расчёты наносят мгновенное огневое поражение", - говорится в сообщении.
Противник поражается на дальности более 17 километров, снарядами калибра 152 мм, при темпе стрельбы до пяти выстрелов в минуту.
"Эффективное и точное выполнение огневых задач… ежедневно лишает противника возможности восполнить боевые потери на линии боевого соприкосновения", - отмечается в сообщении ведомства.
По информации пресс-центра группировки "Запад", российская артиллерия в ходе контрбатарейной борьбы на Купянском направлении уничтожила радиолокационную станцию и артиллерийские орудия ВСУ.
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