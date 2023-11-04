https://ukraina.ru/20231104/1050764769.html
Уволенный командующий Силами спецопераций ВСУ узнал об отставке из СМИ
Уволенный командующий Силами спецопераций ВСУ узнал об отставке из СМИ - 04.11.2023 Украина.ру
Уволенный командующий Силами спецопераций ВСУ узнал об отставке из СМИ
Экс-командующий Силами специальных операций украинской армии Виктор Хоренко по непонятным для него причинам уволен, а о самой отставке он узнал из средств массовой информации
2023-11-04T01:36
2023-11-04T01:36
2023-11-04T01:36
новости
украина
силы специальных операций
всу
увольнение
скандал
валерий залужный
владимир зеленский
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По его словам, главком Вооружённых сил Украины Валерий Залужный представления на увольнение не делал. В сети намекают, что тихий внутренний конфликт военных и офисных только усиливается. Его истоки, полагают журналисты, лежит в недовольстве руководства ВСУ действиями спикеров Банковой. Утверждается, будто Зеленский и приближённые намерены дать команду к ещё одной попытке прорыва в зоне Спецоперации, в то время как военные относятся к этой идее скептически, полагая, что ситуативный тактический успех не покроет человеческих и технических потерь. Напомним, что вместо Хоренко командующим Силами специальных операций назначен Сергей Лупанчук. Хоренко теперь займёт должность в Главном управленим разведки. Ранее издание Time сообщало, что команда Владимира Зеленского вскоре подвергнется реформированию. Журналисты прогнозировали увольнение одного министра и одного высокопоставленного генерала, отвечавших за контрнаступление.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, силы специальных операций, всу, увольнение, скандал, валерий залужный, владимир зеленский
Новости, Украина, Силы специальных операций, ВСУ, увольнение, скандал, Валерий Залужный, Владимир Зеленский
Уволенный командующий Силами спецопераций ВСУ узнал об отставке из СМИ
Экс-командующий Силами специальных операций украинской армии Виктор Хоренко по непонятным для него причинам уволен, а о самой отставке он узнал из средств массовой информации
По его словам, главком Вооружённых сил Украины Валерий Залужный представления на увольнение не делал.
"Причины лично не знаю. Общался с главнокомандующим, который тоже объяснить мне этого не смог. Главком должен был делать соответствующее представление, но он мне ответил, что такого не делал. Не понимаю, что произошло", - цитирует Хоренко украинское издание "Страна.ua".
В сети намекают, что тихий внутренний конфликт военных и офисных только усиливается. Его истоки, полагают журналисты, лежит в недовольстве руководства ВСУ действиями спикеров Банковой.
Утверждается, будто Зеленский и приближённые намерены дать команду к ещё одной попытке прорыва в зоне Спецоперации, в то время как военные относятся к этой идее скептически, полагая, что ситуативный тактический успех не покроет человеческих и технических потерь.
"Банковой (прим. ред. – Офису президента Украины) нужны только те, кто без вопросов и любым способом выполнят требования Зеленского по стратегии наступления, которую Банковая преследует, опираясь на политические, а не военно-стратегические цели", – пишет телеграм-канал "Легитимный".
Напомним, что вместо Хоренко командующим Силами специальных операций назначен Сергей Лупанчук. Хоренко теперь займёт должность в Главном управленим разведки.
Ранее издание Time сообщало, что команда Владимира Зеленского вскоре подвергнется реформированию. Журналисты прогнозировали увольнение одного министра и одного высокопоставленного генерала, отвечавших за контрнаступление.