Уволенный командующий Силами спецопераций ВСУ узнал об отставке из СМИ - 04.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231104/1050764769.html
Уволенный командующий Силами спецопераций ВСУ узнал об отставке из СМИ
Уволенный командующий Силами спецопераций ВСУ узнал об отставке из СМИ - 04.11.2023 Украина.ру
Уволенный командующий Силами спецопераций ВСУ узнал об отставке из СМИ
Экс-командующий Силами специальных операций украинской армии Виктор Хоренко по непонятным для него причинам уволен, а о самой отставке он узнал из средств массовой информации
2023-11-04T01:36
2023-11-04T01:36
новости
украина
силы специальных операций
всу
увольнение
скандал
валерий залужный
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/18/1042926063_0:0:2866:1613_1920x0_80_0_0_352b074b0ff1658f1c8bac9896c3b3ac.jpg
По его словам, главком Вооружённых сил Украины Валерий Залужный представления на увольнение не делал. В сети намекают, что тихий внутренний конфликт военных и офисных только усиливается. Его истоки, полагают журналисты, лежит в недовольстве руководства ВСУ действиями спикеров Банковой. Утверждается, будто Зеленский и приближённые намерены дать команду к ещё одной попытке прорыва в зоне Спецоперации, в то время как военные относятся к этой идее скептически, полагая, что ситуативный тактический успех не покроет человеческих и технических потерь. Напомним, что вместо Хоренко командующим Силами специальных операций назначен Сергей Лупанчук. Хоренко теперь займёт должность в Главном управленим разведки. Ранее издание Time сообщало, что команда Владимира Зеленского вскоре подвергнется реформированию. Журналисты прогнозировали увольнение одного министра и одного высокопоставленного генерала, отвечавших за контрнаступление.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/18/1042926063_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_0df96efced526f578b07099ca274a99e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, силы специальных операций, всу, увольнение, скандал, валерий залужный, владимир зеленский
Новости, Украина, Силы специальных операций, ВСУ, увольнение, скандал, Валерий Залужный, Владимир Зеленский

Уволенный командующий Силами спецопераций ВСУ узнал об отставке из СМИ

01:36 04.11.2023
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКонсульство Украины в Ростове-на-Дону
Консульство Украины в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать в
Экс-командующий Силами специальных операций украинской армии Виктор Хоренко по непонятным для него причинам уволен, а о самой отставке он узнал из средств массовой информации
По его словам, главком Вооружённых сил Украины Валерий Залужный представления на увольнение не делал.
"Причины лично не знаю. Общался с главнокомандующим, который тоже объяснить мне этого не смог. Главком должен был делать соответствующее представление, но он мне ответил, что такого не делал. Не понимаю, что произошло", - цитирует Хоренко украинское издание "Страна.ua".
В сети намекают, что тихий внутренний конфликт военных и офисных только усиливается. Его истоки, полагают журналисты, лежит в недовольстве руководства ВСУ действиями спикеров Банковой.
Утверждается, будто Зеленский и приближённые намерены дать команду к ещё одной попытке прорыва в зоне Спецоперации, в то время как военные относятся к этой идее скептически, полагая, что ситуативный тактический успех не покроет человеческих и технических потерь.
"Банковой (прим. ред. – Офису президента Украины) нужны только те, кто без вопросов и любым способом выполнят требования Зеленского по стратегии наступления, которую Банковая преследует, опираясь на политические, а не военно-стратегические цели", – пишет телеграм-канал "Легитимный".
Напомним, что вместо Хоренко командующим Силами специальных операций назначен Сергей Лупанчук. Хоренко теперь займёт должность в Главном управленим разведки.
Ранее издание Time сообщало, что команда Владимира Зеленского вскоре подвергнется реформированию. Журналисты прогнозировали увольнение одного министра и одного высокопоставленного генерала, отвечавших за контрнаступление.
 
НовостиУкраинаСилы специальных операцийВСУувольнениескандалВалерий ЗалужныйВладимир Зеленский
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
03:26Армия Израиля разбомбила приют беженцев в школе в Газе, погибли десятки человек - WAFA
02:49Украинская артиллерия обстреляла Горловку - СЦКК
02:35Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 20 раз, ранена девочка – СЦКК
02:17В украинском Миргороде прогремели взрывы – СМИ
01:52Данилов пригрозил "невиданными" ударами по Крыму
01:36Уволенный командующий Силами спецопераций ВСУ узнал об отставке из СМИ
01:10На Украине признали зависимость от внешнего финансирования
00:48За избиение ребёнка во Флориде арестовали украинскую беженку
00:28Зеленский подписал закон о нацменьшинствах, рекомендованный Еврокомиссией
00:03Купол Софийского собора в Киеве собираются позолотить за 80 млн грн
23:30Россия и Мьянма впервые проведут совместные военно-морские учения
23:09Минюст включил трёх журналистов в реестр иноагентов
22:53"Стратегия победы": на Украине делают ставку на внутреннюю дестабилизацию в РФ
22:11Украинские военные готовятся потерять Авдеевку и подтверждают продвижение ВС РФ
22:09Бывшего главу МВД Латвии судят за шпионаж в пользу России
21:47Украинские аграрии жалуются на нехватку денег и просят отсрочить запуск 2-го этапа земельной реформы
21:31Администрация Байдена выделила Зеленскому 50-й транш военной помощи
21:08Белый дом признал сокращение пакетов помощи Киеву
20:53Восстанавливать экономику Украины придётся Москве и Минску – Лукашенко
20:38Глава "Хезболлы" заявил о причастности США в эскалации конфликта на Ближнем Востоке
Лента новостейМолния