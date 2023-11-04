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Уволенный командующий Силами спецопераций ВСУ узнал об отставке из СМИ

Уволенный командующий Силами спецопераций ВСУ узнал об отставке из СМИ - 04.11.2023 Украина.ру

Уволенный командующий Силами спецопераций ВСУ узнал об отставке из СМИ

Экс-командующий Силами специальных операций украинской армии Виктор Хоренко по непонятным для него причинам уволен, а о самой отставке он узнал из средств массовой информации

2023-11-04T01:36

2023-11-04T01:36

2023-11-04T01:36

новости

украина

силы специальных операций

всу

увольнение

скандал

валерий залужный

владимир зеленский

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По его словам, главком Вооружённых сил Украины Валерий Залужный представления на увольнение не делал. В сети намекают, что тихий внутренний конфликт военных и офисных только усиливается. Его истоки, полагают журналисты, лежит в недовольстве руководства ВСУ действиями спикеров Банковой. Утверждается, будто Зеленский и приближённые намерены дать команду к ещё одной попытке прорыва в зоне Спецоперации, в то время как военные относятся к этой идее скептически, полагая, что ситуативный тактический успех не покроет человеческих и технических потерь. Напомним, что вместо Хоренко командующим Силами специальных операций назначен Сергей Лупанчук. Хоренко теперь займёт должность в Главном управленим разведки. Ранее издание Time сообщало, что команда Владимира Зеленского вскоре подвергнется реформированию. Журналисты прогнозировали увольнение одного министра и одного высокопоставленного генерала, отвечавших за контрнаступление.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, силы специальных операций, всу, увольнение, скандал, валерий залужный, владимир зеленский