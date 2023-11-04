https://ukraina.ru/20231104/1050749206.html

Ростислав Ищенко: Пока Залужный цепляется за Зеленского, США в войне с Россией перехитрили сами себя

Ростислав Ищенко: Пока Залужный цепляется за Зеленского, США в войне с Россией перехитрили сами себя - 04.11.2023 Украина.ру

Ростислав Ищенко: Пока Залужный цепляется за Зеленского, США в войне с Россией перехитрили сами себя

И Залужный, и Зеленский, и окружение Зеленского, и генералы, которые служат с Залужным – они все уже заложники ситуации, ни военные преступники, им светит тюрьма

2023-11-04T12:47

2023-11-04T12:47

2023-11-04T12:47

интервью

ростислав ищенко

сво

украина

россия

запад

валерий залужный

владимир зеленский

джо байден

политика

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Поэтому они борются за свою жизнь и свободу сейчас, воюя. Они ждут, что Россия воевать устанет и оставит им какой-то кусочек Украины, считает политолог Ростислав Ищенко. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее главком ВСУ Валерий Залужный в интервью журналу The Economist заявил, что его армия в тупике, критиковал учебники НАТО и западное оружие, при этом похвалив советские учебники генерал-майора Смирнова. - Ростислав, к чему были все эти заявления? - Там были разные по содержанию заявления. Но в целом они укладываются в объяснение Залужным причин летне-осенней неудачи украинского наступления.Фактически Залужный сказал, что современные технологии, уже освоенные армиями, привели к позиционному тупику на фронте. А поскольку это не было предусмотрено западной военной теорией, в результате этого украинское наступление захлебнулось, то ему не помогли, в том числе, и западные поставки оружия. Поэтому оружия надо поставлять больше, чтобы Залужный мог перейти в оборону и сдерживать теперь уже российское наступление. Собственно, это все, к чему сводились слова Залужного: "Я не виноват, Зеленский не виноват, Украина не виновата. Запад тоже не очень виноват. Что поделаешь, технологии такие, что вот вам позиционный тупик".Если подойти к тому, что говорил Залужный, с точки зрения здравого смысла, то новые технологии действительно делают новое наступление ВСУ физически невозможным. Точнее, чтобы успешно наступать, Украине нужно мобилизовать 50 миллионов бойцов, чтобы 45 из них погибли, а остальные 5 – прорвались. У них столько людей нет.Для современных армий – для российской, американской, китайской, индийской или северокорейской – наступление вполне возможно. Потому что в конечном итоге оборона преодолевается при помощи артиллерийской и авиационной подготовки, а также использования большего количества и более мощных средств поражения, вплоть до ядерного оружия. Другое дело, что использование некоторых средств является нежелательным с точки зрения поставленных целей, поэтому не всегда и не все средства используются.Мы, например, видели, как американцы совершенно спокойно стерли с лица земли Мосул при помощи авиации, и никакого позиционного тупика у них не было. И так же они поступали и с другими городами, которые штурмовали. То есть, если нет гуманитарных ограничений, то, собственно, нет никаких проблем.Когда позиционный тупик был на Западном фронте во время Первой мировой войны, то там речь о гуманитарных ограничениях не шла. Там реально невозможно было прорваться сквозь оборону при помощи тех средств, которые применяли.Поэтому то, что сказал Залужный, действует – но действует только для украинской армии. И действует только по одной причине. Потому, что украинское руководство, начиная с Ющенко и с позднего Кучмы – начали гробить украинскую экономику и благополучно ее угробили.А без экономики не только государство не живет, но и армия не воюет. Если государство не в состоянии само снабжать свою армию необходимым количеством снарядов, бомб, ракет, артиллерийских стволов и самолетов, то такая армия зависит от поставок. Рано или поздно поставки либо прекращаются, либо сокращаются – и армия теряет способность воевать.Так что можно рассматривать слова Залужного как попытку убедить Запад продолжать оказывать помощь Украине. Наверное, для того и предназначено это его интервью. Может быть, Залужный Зеленского и не любит. Может быть, у них есть какие-то расхождения по тактическим вопросам. Но стратегически они абсолютно едины. Они считают, что надо воевать до последнего украинца, а Запад должен оказывать им военную помощь.- А то, что пишет сейчас западная пресса о Зеленском, то, как она это подает, и то, что пишет западная пресса о Залужном и как она это подает – не видите ли вы в этом тенденции, что все-таки собираются менять Зеленского на Залужного?- Не вижу. Дело в том, что это не западная пресса пишет и подает. Это то из западной прессы, что у нас переводится и публикуется. Западная пресса много чего разного пишет. А у нас переводится и публикуется в основном то, что заказала против Зеленского украинская оппозиция. А украинская оппозиция действительно хочет поменять Зеленского. Она для этого такие статьи и заказывает на Западе, чтобы убедить Запад, что Зеленского пора менять.Украинская оппозиция активно заказывала на Западе выступления политиков недорогих и выступления дорогой прессы о том, что необходимы выборы на Украине.С парламентскими выборами уже проехали. Их время прошло уже, а на президентские не понятно, как выбираться без парламентских. Потому что тогда понятно, что Зеленский просто переизберется на президентских выборах. Он их сам для себя назначит, сам переизберется, сам же и посчитает голоса. Так что украинская оппозиция требует назначения коалиционного Кабинета.Тоже она пишет об этом в западной прессе, украинская оппозиция, потому что на Украине это негде сказать. Даже Арестович*, который собирается баллотироваться в президенты, он говорит это в Австрии, а не на Украине. Потому что на Украине он это будет говорить в тюрьме.Но основной посыл украинской оппозиции – это посыл к Западу: Зеленский непопулярен, Зеленский вам хамит, Зеленский такой, Зеленский сякой – давайте мы его уберем. Как уберем? При помощи выборов.Потому что государственный переворот организовать как-то не комильфо, потом же надо новую власть легализовывать. А как ее легализовать? Опять проводить выборы. Давайте мы сразу проведем выборы, переизберем Зеленского, вы нас поддержите, а не Зеленского. А для начала, чтобы получить прочные позиции внутри страны, давайте создадим коалиционное правительство. А на основании чего создавать на Украине коалиционное правительство? Что – были парламентские выборы? Не было. Что – оппозиция продемонстрировала, что ее поддерживает народ? Нет, не продемонстрировала, народ ее не поддерживает.Народ и Зеленского не поддерживает, но и оппозицию, которая там легально или более-менее легально, не поддерживает. То есть, это попытка зацепиться за какие-то крючки во внутренней политике и создать себе базу для смены власти. И Запад для этого нужен в качестве союзника. И Запад они убеждают уже не первую неделю, не первый месяц и не первый год в том, что – давайте поменяем Зеленского.А Запад деньги берет. Да, там политик взял деньги, вышел, сказал, что Зеленский – бездарь. И ушел до следующего транша или до следующего гранта. Средство массовой информации взяло деньги, опубликовало статью о том, какой Зеленский хороший или нехороший.То, что они Залужного с Зеленским стравливает, эта украинская оппозиция постоянно, это тоже не первый год они пишут, что "Залужный хочет захватить власть", а "Зеленский хочет снять Залужного". Мы это читаем уже два года. И ни Зеленский ни снял Залужного, ни Залужный власть не захватил.И более того, если не произойдет нечто экстраординарное, ну, например. Зеленский не сойдет с ума или Зеленского реально не спишет Запад, перестав под него давать деньги, или у Залужного не случится что-то выходящее за рамки – то они не будут друг друга трогать. Потому что они хотят воевать до конца.А сейчас, если сместить Зеленского, причем любым способом, хоть переворотом, хоть выборами, хоть даже просто он упадет и себе шею случайно сломает, хоть с Залужным что-то произойдет – будет на какой-то период дестабилизирована украинская армия и украинская политика.Украина и так ведет войну на последнем издыхании. И для нее любая дестабилизация – это угроза моментальной катастрофы. Повторюсь, и Залужный, и Зеленский, и окружение Зеленского, и генералы, которые служат с Залужным – они уже все, они заложники ситуации. Они военные преступники. Их в тюрьму посадят, если что. Поэтому они борются за свою жизнь и свободу, воюя сейчас.- Есть ли вероятность, что они, воюя, смогут уцелеть?- Каждый месяц войны, которые они смогли продержаться – это надежда на то, что Россия наконец-то устанет воевать и скажет: "Ну ладно, ребята, давайте мы оставим вам какой-то кусочек Украины, и вы там будете хозяйствовать, как хотите. Мы вам армию урежем, еще что-нибудь урежем, но вы останетесь".И они рады будут остаться и сидеть там дальше, и руководить. И ждать, когда им опять дадут танки, пушки и самолеты, чтобы воевать с Россией. Поэтому они тянут время, они пытаются использовать все возможности, убеждают Запад, что надо давать им оружие. Все их действия на это направлены.А если посмотреть на действия украинской оппозиции, мы увидим, что она говорит то же самое, что и оппозиция западная. Западная оппозиция согласна пойти на мир с Россией ценой территориальных уступок Украины. Но на тех же условиях сохранения украинского режима в неприкосновенности. То есть, оппозиция-то такая же нацистская, только в профиль.И она говорит: давайте отдадим им голову Зеленского. В США даже голову Байдена не нам собираются отдать, а сами ею в футбол сыграть – но зато мы сохраним для себя плацдарм против России. А украинцы собирают для себя маленькую норку, в которой они будут жить так, как привыкли.Все, что сейчас происходит и вокруг Украины, и на Украине, все что ни пишут за рубежом, все, что ни пишут собственно украинские авторы – это борьба двух ипостасей нацистского режима.Первая – которой некуда деваться как воевать до самого конца, воевать и воевать, и воевать, и если Третья мировая, то пусть будет Третья мировая, потому что нам уже все равно, нас и так убьют.А вторая говорит: мы еще не так испачканы, нам еще есть куда пачкаться дальше. Давайте мы этих придурков сдадим, которые уже испачкались, а сами постараемся как-нибудь выкрутиться.- На этой неделе исполнилось 30 лет Евросоюзу, когда вступил в силу Маастрихтский договор, предусматривавший трансформацию европейского сообщества в единый валютный, экономический и политический союз. Начиналось все более-менее неплохо, но мы видим, к чему он пришел. Каковы теперь его перспективы?- У Евросоюза пока есть шанс измениться. Он пока еще жив. Да, он в значительно худшем состоянии, чем раньше, но у него есть шанс. И Россия будет заинтересована в поддержании нормальных торгово-экономических отношений с сильной Европой. Дело не в том, что России нужен военно-политический баланс. В военно-политическом плане Евросоюз еще долго не будет из себя ничего представлять. Но Москве нужен торгово-экономический баланс с Азией. Потому что иметь одного потребителя и одно направление торговли всегда плохо. Рано или поздно тебе начнут диктовать свои условия, потому что он будет один потребитель, а у этого потребителя поставщиков будет много.Европа интересует нас еще и потому, что у нас слишком маленькое население, чтобы устойчиво отстаивать свою серьезную роль в том же евразийском пасьянсе. Нам необходима в том числе торговля Китая с Европой, когда Россия будет выполнять роль транзитного государства и участника торговли. Да и культурное уравновешивание Азии нам тоже необходимо. Сейчас это невозможно, потому что Россия находится в состоянии прокси-войны с США и Евросоюзом. Но когда война закончится, мы будем заитнересованы в мощном и привлекательном в торговом отношении Евросоюзе. Да, это может быть и раздробленная Европа, но лучше говорить с одним крупным партнером, чем с десятком Эстоний. Повторюсь, если Евросоюз выйдет из этого кризиса и будет нормализовывать с нами соглашения, мы пойдем на эту нормализацию. Мы будем работать с ними эффективно и прагматично. Главное, чтобы они работали с нами эффективно и прагматично. - Украина объявила о прекращении транзита российского газа через свою территорию с 1 января 2025 года. Почему Киев отказывается от того, на чем он зарабатывал десятилетиями? Не кажется ли вам, что Украина таким образом мстит Венгрии и Словакии, которые потребляют российский газ и в определенном смысле занимают пророссийскую позицию? - Изначально писали, что Украина хочет разорвать договор с 1 января 2024 года. А если до 2025, то никакой договор Киев не разрывает. Он просто не собирается его продлевать. А 2025 года Украине еще надо дожить, что весьма проблематично. Кроме того, украинский транзит сейчас не такой большой. Это капля в море европейского потребления. Киев получает за него 600 – 800 млн долларов в год. Для него это уже немалая сумма, учитывая, что в стране не осталось почти ничего прибыльного, и он все равно живет за счет внешних займов. Но это не такие критические деньги, которыми были раньше.Я не знаю, собирается ли таким образом Украина отомстить Венгрии и Словакии. Ей это может прийти в голову. Хотя транзит был единственной ниткой, которая связывала Киев в этими странами, и с помощью которой он мог бы влиять на политику Будапешта и Братиславы. Если эту нитку обрубить, Украина ей вообще будет не нужна. Вообще, Украина действует в русле американской политики по ликвидации украинского транзита. США пытались таким образом полностью вытеснит "Газпром" из Европы. Полностью вытеснить не удалось, хотя изрядную долю рынка они у "Газпрома" отобрали. Им это не удалось потому, что "Газпром" пользовался не только трубопроводами, но и поставками сжиженного газа в Европу через те же самые терминалы, которые строились для того, чтобы получать американский сжиженный газ. Более того, американцы иногда покупают российский СПГ подешевле, чтобы продать европейцам дороже, когда своего не хватает.Да, основными потебителями российских энергоносителей стали Индия и Китай, но европейский рынок никто не бросает и без эсктраординарных ситуаций бросать не будет. Просто поставки пошли вокруг Украины. И даже белорусский транзит не является гарантированным. Когда-то он составлял 20%, а сейчас составляет все 90%. Но он тоже останавливается, потому что его останавливает Польша. Потому что белорусы не граничат с Германией. "Газпром" исходит из того, что поскольку сейчас морские пути находятся под угрозой ("Северные потоки" ликвидированы, а поставки через Черное море приходится охранять силами флота), то надежнее всего доставлять в Европу СПГ на газовозах. Другие российские компании тоже увеличивают производство СПГ и число газовозов. Это гибкая система. В сочетании с газопроводами она делает торговлю неуязвимой. Газопроводы позволяют выполнять долгосрочные контракты, а газовозы позволяют маневрировать в условиях гибко меняющегося рынка. А Украина просто заканчивает реализацию американской газовой повестки. Украина не принимает самостоятельных решений. А если и принимает, то приводит это к тому, что лучше бы не принимала. И для США – это тоже глупый подход. Да, они вытесняют "Газпром" и задирают для Европы цены на энергоносители. Но они тем самым убивают европейского потребителя. Потому что основной потребитель газа - промышленность. А европейская промышленность умирает без интересного российского рынка и без дешевой российской энергетики. Это приведет к тому, что европейский газовый рынок рано или поздно сократится. Так же, как сократился украинский газовый рынок с исчезновением украинской экономики. США-то "Газпром" вытеснят. Но им самим будет нечего продавать Европе. Американская энергетическая отрасль окажется в кризисе. Потому что им для конкуренции с Россией, Катаром и Саудовской Аравией по поставкам газа, необходима монополия на рынке, потому что их газ – дороже. А если у них нет монополии на рынке, они проиграют, потому что будут покупать у других. Газ-то они добудут. Но кому они его смогут продать?Так что в среднесрочной перспективе борьба с российским газом за счет увеличения цена для Европы бумерангом прилетит в США. *Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

https://ukraina.ru/20231102/1050713813.html

https://ukraina.ru/20231102/1050710771.html

https://ukraina.ru/20231102/1050703125.html

https://ukraina.ru/20231104/1050747574.html

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Татьяна Чугаенко

Татьяна Чугаенко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Чугаенко

интервью, ростислав ищенко, сво, украина, россия, запад, валерий залужный, владимир зеленский, джо байден, политика, сша, европа, газ, энергетика