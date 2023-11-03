Нидерланды передадут Украине боеприпасы на €500 млн - 03.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231103/1050746972.html
Нидерланды передадут Украине боеприпасы на €500 млн
Нидерланды передадут Украине боеприпасы на €500 млн - 03.11.2023 Украина.ру
Нидерланды передадут Украине боеприпасы на €500 млн
О дополнительном финансировании Киева сообщила исполняющая обязанности главы Минобороны королевства Нидерландов, пишет газета Het Financieele Dagblad
2023-11-03T14:56
2023-11-03T14:56
новости
новости украины
военная помощь
нидерланды
министерство обороны нидерландов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102518/72/1025187281_0:60:1920:1140_1920x0_80_0_0_7642deab6d82dfa8d349422a636f5d08.jpg
Кайса Оллонгрен уверена, что Украине необходима военная поддержка для продолжения конфликта.В связи с этим королевство Нидерландов готово выделить 500 млн евро: 260 – на артиллерийские снаряды, остальное – на покупку танковых артиллерийских снарядов. Средства Украина получит в 2024 году.Оллонгрен добавила, что королевство намерено оказывать военную помощь Киеву "столько, сколько это необходимо".
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102518/72/1025187281_161:0:1761:1200_1920x0_80_0_0_b9249a370089b27c69c04d868cd20dbe.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, новости украины, военная помощь, нидерланды, министерство обороны нидерландов
Новости, Новости Украины, военная помощь, Нидерланды, Министерство обороны Нидерландов

Нидерланды передадут Украине боеприпасы на €500 млн

14:56 03.11.2023
 
© Anwar Nillufary / flickr
© Anwar Nillufary / flickr
Читать в
О дополнительном финансировании Киева сообщила исполняющая обязанности главы Минобороны королевства Нидерландов, пишет газета Het Financieele Dagblad
Кайса Оллонгрен уверена, что Украине необходима военная поддержка для продолжения конфликта.
"Им нужна определенная поддержка, чтобы продолжать борьбу. В данном случае речь идет о боеприпасах. Мы смогли предложить Украине новый пакет помощи", — отметила глава оборонного ведомства.
В связи с этим королевство Нидерландов готово выделить 500 млн евро: 260 – на артиллерийские снаряды, остальное – на покупку танковых артиллерийских снарядов. Средства Украина получит в 2024 году.
Оллонгрен добавила, что королевство намерено оказывать военную помощь Киеву "столько, сколько это необходимо".
 
НовостиНовости Украинывоенная помощьНидерландыМинистерство обороны Нидерландов
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
02:49Украинская артиллерия обстреляла Горловку - СЦКК
02:35Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 20 раз, ранена девочка – СЦКК
02:17В украинском Миргороде прогремели взрывы – СМИ
01:52Данилов пригрозил "невиданными" ударами по Крыму
01:36Уволенный командующий Силами спецопераций ВСУ узнал об отставке из СМИ
01:10На Украине признали зависимость от внешнего финансирования
00:48За избиение ребёнка во Флориде арестовали украинскую беженку
00:28Зеленский подписал закон о нацменьшинствах, рекомендованный Еврокомиссией
00:03Купол Софийского собора в Киеве собираются позолотить за 80 млн грн
23:30Россия и Мьянма впервые проведут совместные военно-морские учения
23:09Минюст включил трёх журналистов в реестр иноагентов
22:53"Стратегия победы": на Украине делают ставку на внутреннюю дестабилизацию в РФ
22:11Украинские военные готовятся потерять Авдеевку и подтверждают продвижение ВС РФ
22:09Бывшего главу МВД Латвии судят за шпионаж в пользу России
21:47Украинские аграрии жалуются на нехватку денег и просят отсрочить запуск 2-го этапа земельной реформы
21:31Администрация Байдена выделила Зеленскому 50-й транш военной помощи
21:08Белый дом признал сокращение пакетов помощи Киеву
20:53Восстанавливать экономику Украины придётся Москве и Минску – Лукашенко
20:38Глава "Хезболлы" заявил о причастности США в эскалации конфликта на Ближнем Востоке
20:19Российская ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью
Лента новостейМолния