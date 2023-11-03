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Нидерланды передадут Украине боеприпасы на €500 млн

Нидерланды передадут Украине боеприпасы на €500 млн - 03.11.2023 Украина.ру

Нидерланды передадут Украине боеприпасы на €500 млн

О дополнительном финансировании Киева сообщила исполняющая обязанности главы Минобороны королевства Нидерландов, пишет газета Het Financieele Dagblad

2023-11-03T14:56

2023-11-03T14:56

2023-11-03T14:56

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Кайса Оллонгрен уверена, что Украине необходима военная поддержка для продолжения конфликта.В связи с этим королевство Нидерландов готово выделить 500 млн евро: 260 – на артиллерийские снаряды, остальное – на покупку танковых артиллерийских снарядов. Средства Украина получит в 2024 году.Оллонгрен добавила, что королевство намерено оказывать военную помощь Киеву "столько, сколько это необходимо".

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости украины, военная помощь, нидерланды, министерство обороны нидерландов