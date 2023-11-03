Нидерланды передадут Украине боеприпасы на €500 млн
О дополнительном финансировании Киева сообщила исполняющая обязанности главы Минобороны королевства Нидерландов, пишет газета Het Financieele Dagblad
Кайса Оллонгрен уверена, что Украине необходима военная поддержка для продолжения конфликта.
"Им нужна определенная поддержка, чтобы продолжать борьбу. В данном случае речь идет о боеприпасах. Мы смогли предложить Украине новый пакет помощи", — отметила глава оборонного ведомства.
В связи с этим королевство Нидерландов готово выделить 500 млн евро: 260 – на артиллерийские снаряды, остальное – на покупку танковых артиллерийских снарядов. Средства Украина получит в 2024 году.
Оллонгрен добавила, что королевство намерено оказывать военную помощь Киеву "столько, сколько это необходимо".