https://ukraina.ru/20231103/1050742182.html

США, Израиль и Украина. Голосование в ООН ударит по Киеву

США, Израиль и Украина. Голосование в ООН ударит по Киеву - 03.11.2023 Украина.ру

США, Израиль и Украина. Голосование в ООН ударит по Киеву

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций провела голосование по вопросу о незаконной экономической блокады Республики Куба, которую десятилетиями незаконно осуществляют Соединенные Штаты Америки. Его результаты выглядят более чем наглядно

2023-11-03T13:42

2023-11-03T13:42

2023-11-03T15:34

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блокада

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187 стран мира проголосовали за прекращение американского эмбарго. Против блокады выступили даже ближайшие союзники Вашингтона — Великобритания, все государства Европейского Союза, Австралия, Япония и Канада. Потому что антикубинские санкции Белого дома представляют собой полный произвол и противоречат всем нормам международного права.Против прекращения блокады Кубы голосовали только две страны: США и Израиль, а воздержалась лишь одна Украина.Такая позиция официального Киева дополнительно закрепит за украинским правительством репутацию послушного американского сателлита, который поддерживает самые непопулярные действия американской администрации.Государства Глобального Юга — особенно страны Латинской Америки — однозначно оценят такой позорный поступок, в результате чего фигура Владимира Зеленского станет для их политических лидеров еще более токсичной.Тем более латиноамериканцы помнят: после Чернобыльской катастрофы кубинское правительство профинансировало специальную программу для лечения украинских детей, пострадавших от радиоактивного заражения.Тысячи несовершеннолетних украинцев прошли на острове бесплатное лечение, по личной инициативе Фиделя Кастро. И сейчас в благодарность за эту помощь Украина недвусмысленно поддерживает преступную блокаду, которая должна лишить кубинских детей продуктов питания и даже медикаментов.Экономическое эмбарго против Республики Куба действует начиная с 1962 года. Таким образом, по своей продолжительности эта шестидесятилетняя блокада не имеет никаких исторических аналогов.Поначалу США пытались свергнуть кубинское правительство силовым путем, в результате вторжения в Заливе Свиней, где высадились вооруженные американцами наемники-контрреволюционеры.Кубинская армия под руководством Эрнесто Че Гевары и братьев Кастро сбросила этот десант в море, а Пентагон не решился на прямую военную агрессию — опасаясь, что за Кубу вступится Советский Союз и все закончится полномасштабным ядерным столкновением в глобальном масштабе.В Вашингтоне решили развернуть против мятежной республики тотальную экономическую войну, которая должна была привести Гавану к быстрой капитуляции. Потому что в дореволюционные времена, вплоть до победы Кастро, Куба представляла собой американскую колонию, которая поставляла из США буквально весь перечень товаров первой необходимости, продавая в Америку ром и сахар.Вашингтон запретил поставлять на Кубу практически все — причем, санкции за нарушение эмбарго постепенно распространили на третьи страны, чтобы они не могли осуществлять экономические контакты с Гаваной под угрозой американских санкций.Несмотря на экономическую поддержку СССР, эти меры принесли кубинцам огромный и всесторонний ущерб.Согласно оценке кубинского Национального института экономических исследований, он превышает 130 миллиардов долларов, а в пересчете на курс американской валюты в 1962 году эта сумма достигает 975 миллиардов.Вашингтон продлевал антикубинские санкции при любых администрациях, используя для этого любые поводы.«Предлоги для блокады меняются. Сначала предположительная принадлежность к китайско-советской оси, затем так называемый экспорт революции в Латинскую Америку.Затем присутствие кубинских войск в Африке, чтобы помочь разгромить апартеид, сохранить независимость Анголы и добиться независимости Намибии. Затем манипуляции с вопросом прав человека.Но блокада — это жестокое нарушение прав человека», — говорится в официальном коммюнике кубинского правительства.Но за шестьдесят с лишним лет санкции так и не добились главной цели — смены кубинской власти. Брутальная имперская политика Вашингтона наоборот настраивает кубинцев против США.Даже в самый сложный период, наступивший против распада СССР, они не согласились вернуться во времена колониального рабства, когда остров представлял собой бордель, которым заправляли американские мафиози.Больше того, несмотря на экономические трудности, кубинское правительство ни на минуту не прекращало оказывать медицинскую помощь бедным странам Третьего мира.Этот безвозмездный гуманизм позволил Кубе заработать большой международный авторитет, подрывая все усилия антикубинской политики. А опыт многолетней борьбы против экономического эмбарго пригодился потом другим странам мира, которые тоже решились на разрыв с Вашингтоном.Сегодня, во время кровавого обострения на Ближнем Востоке, Куба снова декларирует свою независимую внешнеполитическую позицию без оглядки на позицию Вашингтона, от которой полностью зависит Зеленский.Дочь Че Гевары Алейда Гевара — известный кубинский врач, которая активно занимается международной общественной деятельностью, вчера обратилась к жителям арабских стран с призывом к сопротивлению.«Народы арабского мира, чего вы ждете? Мы далеко, за много миль, но вы там. Если вы позволите Израилю продолжать делать то, что он хочет, куда это все пойдет? Где это остановится? Вы хоть задумываетесь об этом?Вы должны быть едины как народ. Вы защищаете свою кровь, свою культуру, свою жизнь. Вы никогда не должны забывать об этом. Вы не можете забывать об этом.Палестинские братья, я очень сожалею о расстоянии. Я хотела бы быть с вами сейчас. Я думаю, что это действительно мое место. Потому что солидарность — это не просто разговоры или слова. Солидарность — это делать.Вы, как палестинский народ, воплощаете в жизнь то, что говорит мой собственный народ: "Родина или смерть". Но наше последнее слово — мы победим. И это то, что, как мы надеемся, вы сделаете. Преодолеете. Вперед, братья! Непременно до победы», — сказала дочь легендарного команданте.И эти слова, которые напоминают на настоящем достоинстве, повторяют сейчас на разных языках во всем мире.

https://ukraina.ru/20231102/1050694643.html

https://ukraina.ru/20231018/1050279551.html

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Леонид Николенко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Леонид Николенко

эксклюзив, украина, куба, сша, оон, санкции, блокада