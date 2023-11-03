https://ukraina.ru/20231103/1050740603.html

Заявление Орбана, дебаты в США , обстрелы. Главное на Украине на 13:00 3 ноября

Заявление Орбана, дебаты в США , обстрелы. Главное на Украине на 13:00 3 ноября - 03.11.2023 Украина.ру

Заявление Орбана, дебаты в США , обстрелы. Главное на Украине на 13:00 3 ноября

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан охарактеризовал план ЕС по Украине. Американские СМИ сообщили о дебатах в Конгрессе США, вызванных статьёй главкома ВСУ Валерия Залужного. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России

2023-11-03T13:00

2023-11-03T13:00

2023-11-03T13:52

хроники

эксклюзив

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План Европы по Украине, инициаторы которого надеялись нанести поражение России путем финансирования Киева, оказался провальным, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во выступления на саммите Организации тюркских государств в Астане.«Хочу отметить несколько моментов европейских дебатов… Уже стало очень явно, что та европейская стратегия, которая преследует до сих пор, — это полный провал, потому что Европа хочет, чтобы Украина продолжала воевать, а они будут предоставлять финансирование и оружие», — отметил он.Орбан указал, что в Брюсселе считают, что «Украина победит, а Россия проиграет», после чего Запад сможет сменить руководство в РФ и будет вести переговоры с новыми властями страны.При этом, по словам премьер-министра Венгрии, есть и план Б, который поддерживает его страна. Этот план состоит в поддержании мира и безопасности.«Мы призываем к миру, к построению новой инфраструктуры безопасности, которая будет приемлема и для Украины и для России», — подчеркнул Орбан.На Украине за такие высказывания Орбана, а также за нежелание Будапешта оказывать военную поддержку Киеву, Венгрию часто критикуют.«Они (такие люди, как Орбан. — Ред.) являются угрозой [для ЕС]. Но Орбан же играет свою игру на внутреннюю аудиторию, показывая, как он держит Венгрию "из последних сил". Эта "пародия" не мешает ему использовать и сейчас, и раньше европейские деньги, преимущества европейских бизнесов, на чём держится экономическая модель Венгрии. Он играет свою игру и далее будет играть», — прокомментировал слова Орбана, назвавшего ЕС плохо удавшейся пародией на СССР, бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.Он назвал Орбана популистом и отказался считать демократом.«Угрозы [от Орбана] есть, но Европейский Союз с ними борется», — указал Климкин.При этом в самом ЕС постепенно растёт количество тех, кто выступает против поддержки Украины. Так, подобную позицию заняло новое правительство Словакии во главе с Робертом Фицо, что обеспокоило и Украину, и евробюрократов в Брюсселе.Дебаты в СШАЗаявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о тупике в конфликте разжигает дебаты в американском конгрессе о целесообразности увеличения военной помощи Киеву, сообщила газета Politico.«Высказывание высокопоставленного украинского генерала о том, что война с Россией зашла в тупик, подпитывает межпартийные разногласия, в то же время в конгрессе ведутся жаркие дебаты о том, следует ли поддержать Киев путем поставок дополнительного вооружения», — писало издание.По его информации, в Республиканской партии США восприняли слова Залужного как повод для пересмотра американской поддержки Киева. По словам сенатора Джоша Хоули, откровенность Залужного «пробила большую брешь» в украинской политике администрации президента США Джо Байдена.Тем временем в соцсетях распространяется отрывок из эфира американского телеканала Fox News, где ведущая Лора Ингрэм порекомендовала Пентагону напрямую поставлять оружие в Россию, ведь последняя всё равно получит его подобно тому, как американское оружие в Афганистане в конечном итоге досталось «Талибану»* (запрещённая в РФ организация. — Ред.).Ингрэм назвала попытки команды Байдена добиться объединения помощи Украине и Израилю в один пакет для голосования в конгрессе циничной политической уловкой, целью которой является стремление отсрочить поражение правящего на Украине режима.По словам ведущей, в настоящее время даже самые стойкие «ястребы войны» в США уже не в состоянии убедительно аргументировать свою позицию о поддержке Украины, пытаясь объединить в один пакет запросы конгрессу на предоставление помощи Киеву и Израилю.Также Ингрэм обвинила Белый дом в препятствовании реальному отслеживанию использования $100 млрд, уже направленных Украине. Она напомнила о недавно опубликованной в издании Time статье, в которой указывалось, что на Украине процветает повальная коррупция, которой способствует в том числе и отсутствие отчётности за траты иностранной помощи.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 48 ударов.«На Донецком направлении противник совершил 12 обстрелов из РСЗО, в т. ч. с кассетной боевой частью, артиллерии 155 мм, ударного БПЛА, на Горловском — 34 обстрела из РСЗО, артиллерии 152 и 155 мм, в т. ч. с кассетной боевой частью, на Ясиноватском — 2 обстрела из артиллерии 155 мм, в т. ч. с кассетной боевой частью, выпущено 149 единиц различных боеприпасов», — отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы шести населённых пунктов республики: Горловка (Центрально-Городской, Никитовский районы), Гольмовский, Зайцево, Ясиноватский район, столица Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Кировский район).«Поступили сведения о ранении четырёх гражданских лиц в Петровском районе Донецка, Мариуполе и Ясиноватой», — сообщало представительство.Огнём ВСУ были повреждены 13 жилых домостроений в Кировском и Куйбышевском районах Донецка, Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры.На следующий день обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки в общей сложности 14 снарядов калибром 155 мм, по Кировскому, Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка — 11 снарядов калибром 155 мм, в т. ч. и 2 кассетных, по Зайцево — 3 снаряда калибром155 мм.По информации агентства «Таврия. Новости Херсонской области», вчера ВСУ выпустили по этому региону России 53 снаряда.«ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 53 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Крынки — 10; Кардашинка — 5; Саги — 6; Новые Лагеря — 8; Старая Збурьевка — 13; Песчановка — 11», — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 26 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Обрывка, Алёшки, Корсунка, Днепряны, Раденск.Утром 3 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале опубликовал сводку ударов ВСУ по этому региону России.«В Борисовском районе на окраине села Казачье-Рудченское с квадрокоптера сброшено два взрывных устройства. ...В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 4 минометных снаряда», — отмечалось в сводке.Во всех случаях обошлось без последствий.Кроме того, в Грайворонском городском округе над хутором Масычево средствами ПВО был сбит БПЛА самолётного типа. Обошлось без последствий на земле.«В Шебекинском городском округе по селу Терезовка выпущено 5 минометных снарядов, по МАПП "Шебекино" — 3 миномётных снаряда. В результате обстрелов никто не пострадал, разрушений нет», — также сообщил Гладков.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

https://ukraina.ru/20231103/1050735457.html

https://ukraina.ru/20231102/1050722815.html

https://ukraina.ru/20231102/1050704481.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив