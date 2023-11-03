https://ukraina.ru/20231103/1050734436.html

Удары российской авиации заставили ВСУ снизить активность на Краснолиманском направлении - Марочко

Удары российской авиации заставили ВСУ снизить активность на Краснолиманском направлении - Марочко - 03.11.2023 Украина.ру

Удары российской авиации заставили ВСУ снизить активность на Краснолиманском направлении - Марочко

Массированные удары армейской авиации и ВКС России по целям на Краснолиманском направлении вынудили ВСУ снизить свою боевую активность. Об этом со ссылкой на подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко 3 ноября сообщает РИА Новости

2023-11-03T08:20

2023-11-03T08:20

2023-11-03T08:21

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"После массированной отработки целей российской авиацией украинские боевики значительно снизили боевую активность. На многих участках сократились обстрелы и штурмовые действия", - рассказал Марочко.На передовых украинских позициях в настоящее время в основном ведётся контрбатарейная борьба и проводятся ротационные мероприятия, отметил эксперт.По данным Минобороны РФ на 2 ноября, на Краснолиманском направлении группировка войск "Центр" при поддержке армейской авиации и артиллерии отразила две атаки ВСУ, уничтожила до 40 украинских военнослужащих, шесть боевых машин пехоты и три автомобиля.Ранее Марочко сообщал, что поступление свежих сил в украинские подразделения в районе Синьковки Купянского района Харьковской области уже не покрывают потери.

https://ukraina.ru/20231103/1050726514.html

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новости, россия, краснолиманское направление, вс рф, вкс, сво, всу