Удары российской авиации заставили ВСУ снизить активность на Краснолиманском направлении - Марочко
08:20 03.11.2023 (обновлено: 08:21 03.11.2023)
Массированные удары армейской авиации и ВКС России по целям на Краснолиманском направлении вынудили ВСУ снизить свою боевую активность. Об этом со ссылкой на подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко 3 ноября сообщает РИА Новости
"После массированной отработки целей российской авиацией украинские боевики значительно снизили боевую активность. На многих участках сократились обстрелы и штурмовые действия", - рассказал Марочко.
На передовых украинских позициях в настоящее время в основном ведётся контрбатарейная борьба и проводятся ротационные мероприятия, отметил эксперт.
По данным Минобороны РФ на 2 ноября, на Краснолиманском направлении группировка войск "Центр" при поддержке армейской авиации и артиллерии отразила две атаки ВСУ, уничтожила до 40 украинских военнослужащих, шесть боевых машин пехоты и три автомобиля.
Ранее Марочко сообщал, что поступление свежих сил в украинские подразделения в районе Синьковки Купянского района Харьковской области уже не покрывают потери.
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