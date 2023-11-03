Удары российской авиации заставили ВСУ снизить активность на Краснолиманском направлении - Марочко - 03.11.2023 Украина.ру
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Удары российской авиации заставили ВСУ снизить активность на Краснолиманском направлении - Марочко
Удары российской авиации заставили ВСУ снизить активность на Краснолиманском направлении - Марочко - 03.11.2023 Украина.ру
Удары российской авиации заставили ВСУ снизить активность на Краснолиманском направлении - Марочко
Массированные удары армейской авиации и ВКС России по целям на Краснолиманском направлении вынудили ВСУ снизить свою боевую активность. Об этом со ссылкой на подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко 3 ноября сообщает РИА Новости
2023-11-03T08:20
2023-11-03T08:21
новости
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"После массированной отработки целей российской авиацией украинские боевики значительно снизили боевую активность. На многих участках сократились обстрелы и штурмовые действия", - рассказал Марочко.На передовых украинских позициях в настоящее время в основном ведётся контрбатарейная борьба и проводятся ротационные мероприятия, отметил эксперт.По данным Минобороны РФ на 2 ноября, на Краснолиманском направлении группировка войск "Центр" при поддержке армейской авиации и артиллерии отразила две атаки ВСУ, уничтожила до 40 украинских военнослужащих, шесть боевых машин пехоты и три автомобиля.Ранее Марочко сообщал, что поступление свежих сил в украинские подразделения в районе Синьковки Купянского района Харьковской области уже не покрывают потери.
https://ukraina.ru/20231103/1050726514.html
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новости, россия, краснолиманское направление, вс рф, вкс, сво, всу
Новости, Россия, Краснолиманское направление, ВС РФ, ВКС, СВО, ВСУ

Удары российской авиации заставили ВСУ снизить активность на Краснолиманском направлении - Марочко

08:20 03.11.2023 (обновлено: 08:21 03.11.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкКомандно-штабные учения "Кавказ-2020"
Командно-штабные учения Кавказ-2020 - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
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Массированные удары армейской авиации и ВКС России по целям на Краснолиманском направлении вынудили ВСУ снизить свою боевую активность. Об этом со ссылкой на подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко 3 ноября сообщает РИА Новости
"После массированной отработки целей российской авиацией украинские боевики значительно снизили боевую активность. На многих участках сократились обстрелы и штурмовые действия", - рассказал Марочко.
На передовых украинских позициях в настоящее время в основном ведётся контрбатарейная борьба и проводятся ротационные мероприятия, отметил эксперт.
По данным Минобороны РФ на 2 ноября, на Краснолиманском направлении группировка войск "Центр" при поддержке армейской авиации и артиллерии отразила две атаки ВСУ, уничтожила до 40 украинских военнослужащих, шесть боевых машин пехоты и три автомобиля.
Ранее Марочко сообщал, что поступление свежих сил в украинские подразделения в районе Синьковки Купянского района Харьковской области уже не покрывают потери.
Гаубичный дивизион ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
05:20
Военный эксперт раскрыл, как ВСУ начали "давить" по всему фронту, испугавшись начала наступления ВС РФКиев отчаянно пытается продолжать наступление в ключевых точках. Для этого ВСУ снимают резервы с Запорожского, Южнодонецкого и Угледарского направлений или перебрасывают тербаты из внутренних регионов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
 
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