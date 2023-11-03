Воздушную тревогу объявили в 15 областях Украины - 03.11.2023 Украина.ру
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Воздушную тревогу объявили в 15 областях Украины
Воздушную тревогу объявили в 15 областях Украины - 03.11.2023 Украина.ру
Воздушную тревогу объявили в 15 областях Украины
По информации на 2:30 (мск) 3 ноября воздушная тревога объявлена в 15 областях Украины – Волынской, Житомирской, Ровненской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Винницкой, Черновецкой, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Сумской и Харьковской.
2023-11-03T02:41
2023-11-03T02:42
новости
украина
воздушная тревога
бпла
ракетный удар
сво
пво
херсонская область
запорожская область
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По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации (МЦТ), воздушная тревога также объявлена на территориях Херсонской и Запорожской областей России, временно контролируемых киевским режимом.По информации украинских СМИ, тревога объявлялась в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
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новости, украина, воздушная тревога, бпла, ракетный удар, сво, пво, херсонская область, запорожская область
Новости, Украина, воздушная тревога, БПЛА, ракетный удар, СВО, ПВО, Херсонская область, Запорожская область

Воздушную тревогу объявили в 15 областях Украины

02:41 03.11.2023 (обновлено: 02:42 03.11.2023)
 
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По информации на 2:30 (мск) 3 ноября воздушная тревога объявлена в 15 областях Украины – Волынской, Житомирской, Ровненской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Винницкой, Черновецкой, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Сумской и Харьковской.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации (МЦТ), воздушная тревога также объявлена на территориях Херсонской и Запорожской областей России, временно контролируемых киевским режимом.
По информации украинских СМИ, тревога объявлялась в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
Репетиция спектакля Лебединое озеро - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
Вчера, 18:12
Украинцы боятся Чайковского, Залужный бьёт тревогу. Что говорили об Украине в мире 2 ноябряГлавком ВСУ Валерий Залужный опасается, что военный конфликт зайдет в тупик и превратится в “окопную войну”, что приведет к истощению армии и поставит под угрозу само существование украинского государства, пишут западные СМИ
 
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