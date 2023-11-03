Воздушную тревогу объявили в 15 областях Украины
02:41 03.11.2023 (обновлено: 02:42 03.11.2023)
© Робоавиа
© Робоавиа
По информации на 2:30 (мск) 3 ноября воздушная тревога объявлена в 15 областях Украины – Волынской, Житомирской, Ровненской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Винницкой, Черновецкой, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Сумской и Харьковской.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации (МЦТ), воздушная тревога также объявлена на территориях Херсонской и Запорожской областей России, временно контролируемых киевским режимом.
По информации украинских СМИ, тревога объявлялась в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА.
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