ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью - МО

"Завтра не наступит". Зеленский стал угрозой для Украины и всего мира

Будут ли западные партнеры жестко принуждать Киев к замораживанию конфликта, спросят ли украинцы у Зеленского, зачем тогда нужны были огромные потери, успеют ли украинцы дождаться распада России? Такие вопросы волнуют сегодня украинское экспертное сообщество