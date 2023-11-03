ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью - МО
02:22 03.11.2023 (обновлено: 02:23 03.11.2023)
Российская ПВО уничтожила украинский беспилотник самолётного типа над Белгородской областью. Об этом 3 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ
"Второго ноября около 23:45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
В Курской и Брянской областях в связи с регулярными ударами БПЛА и угрозой диверсий действует жёлтый уровень террористической опасности.
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