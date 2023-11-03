Военный политолог о том, как Россия ударила по НПЗ в Кременчуге, чтобы оставить без горючего ВСУ - 03.11.2023 Украина.ру
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Военный политолог о том, как Россия ударила по НПЗ в Кременчуге, чтобы оставить без горючего ВСУ
Военный политолог о том, как Россия ударила по НПЗ в Кременчуге, чтобы оставить без горючего ВСУ - 03.11.2023 Украина.ру
Военный политолог о том, как Россия ударила по НПЗ в Кременчуге, чтобы оставить без горючего ВСУ
Кременчугский НПЗ является одной из важных целей для российских военных, потому что он снабжает топливом подразделения ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2023-11-03T04:00
2023-11-03T04:00
новости
игорь коломойский
кременчуг
нпз
ракетный удар
горючее
гсм
логистика
снабжение
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Удары ВС РФ по Кременчугскому НПЗ связаны с тем, что он расположен недалеко от зоны боевых действий. Транспортировать оттуда топливо для нужд ВСУ достаточно удобно, рассказал политолог.Российские войска наносят удар, после этого проверяют с помощью разведки степень урона на огромном предприятии. После этого ВС РФ наносят повторные удары, лишая возможности снабжать ГСМ украинскую армию на передовой, добавил он.Российские военные сейчас просчитывают варианты решения задач, чтобы оставить ВСУ без горючего. Потому что тащить из Европы ГСМ киевскому режиму будет долго и дорого. Тем более у самой Европы с этим проблемы, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь*Внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов.
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новости, игорь коломойский, кременчуг, нпз, ракетный удар, горючее, гсм, логистика, снабжение
Новости, Игорь Коломойский, Кременчуг, НПЗ, ракетный удар, горючее, ГСМ, логистика, снабжение

Военный политолог о том, как Россия ударила по НПЗ в Кременчуге, чтобы оставить без горючего ВСУ

04:00 03.11.2023
 
© РИА Новости . Юрий Сомов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости . Юрий Сомов
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Кременчугский НПЗ является одной из важных целей для российских военных, потому что он снабжает топливом подразделения ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Удары ВС РФ по Кременчугскому НПЗ связаны с тем, что он расположен недалеко от зоны боевых действий. Транспортировать оттуда топливо для нужд ВСУ достаточно удобно, рассказал политолог.
Российские войска наносят удар, после этого проверяют с помощью разведки степень урона на огромном предприятии. После этого ВС РФ наносят повторные удары, лишая возможности снабжать ГСМ украинскую армию на передовой, добавил он.
"Не надо искать тут какие-то скрытые мотивы, касающиеся [украинского олигарха Игоря] Коломойского*. Нам давно наплевать, с какими олигархами связаны те или иные предприятия. Да, на Украине еще полно их партнеров, которые могут поднимать шум в их пользу", - подчеркнул Самойлов.
Российские военные сейчас просчитывают варианты решения задач, чтобы оставить ВСУ без горючего. Потому что тащить из Европы ГСМ киевскому режиму будет долго и дорого. Тем более у самой Европы с этим проблемы, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
*Внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов.
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