https://ukraina.ru/20231102/1050722815.html

Угроза войны в Молдавии. Итоги 2 ноября на Украине

Угроза войны в Молдавии. Итоги 2 ноября на Украине - 02.11.2023 Украина.ру

Угроза войны в Молдавии. Итоги 2 ноября на Украине

Украинские журналисты предупредили жителей Молдавии о возможном кризисе и войне

2023-11-02T18:00

2023-11-02T18:00

2023-11-02T18:00

эксклюзив

хроники

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Ряд украинских СМИ и журналистов заявили о возможной войне, которая угрожает Молдавии. Так, днём 2 ноября популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" поддержал мнение, высказанное днём ранее украинской журналисткой Дианой Панченко."Согласимся с украинской журналисткой, что в Молдове всё идёт по "украинскому сценарию". Конечной "главой истории Санду", будет спровоцированная война.Начнут её под любым предлогом, если будет "указание". Подстроить и срежиссировать такое действия легко, а когда в информационном поле все "свои", то молдавскому обывателю предоставят только нужную информацию с правильными акцентами. Наблюдаем…", - указывалось в публикации телеграм-канала.Ранее Панченко отметила, что ряд признаков указывает на то, что в Молдавии в ближайшее время может случиться война. Она призвала друзей покидать эту страну."Друзья, уезжайте из Молдовы. Есть определённые технологии. Если их используют - понятен результат", - написала Панченко у себя в телеграм-канале.Она отметила, что для того, чтобы мирную страну втянуть в войну нужно три вещи."Первое. Контролировать информацию - под благовидным предлогом жестко зачищают все СМИ и оппозицию. Чтобы говорить могла только власть", - указала Панченко.Вторым, по её мнению, является придание уверенности."Второе. Придать уверенности. С одной стороны говорить, что Россия проиграла. Можно делать что угодно - ничего не будет… На Украине говорили, что у России ракеты не летают, танки не ездят, экономики нет. С другой говорить, что Россия угрожает Европе и звать НАТО, которое должно защитить. Это слова президента Молдовы. Не ищите логику. Задача - вселить уверенность", - отметила журналистка.Третьим является обещание светлого будущего."Третье. Пообещать светлое будущее - нужно провести небольшую военную операцию и Молдову возьмут в ЕС и НАТО, и будут пенсии по €4000", - указала Панченко.Она призвала жителей Молдавии обратить внимание на Украину."И чтобы понять, что будет - посмотрите на Украину. Как вы думаете, вышли бы люди на Майдан, если бы понимали реальные перспективы: полгода с Януковичем или 10 лет разрушения страны? А что бы сказали Зеленскому в 2021, если бы знали, что он в курсе о войне, у России ракеты будут летать бесконечно (не 2-3 недели), а ВВП больше $2 трлн? Вряд ли кто-то захотел бы конфликтовать с соседом, на которого у тебя завязана экономика, и единственным, кто может разрушить всю твою инфраструктуру. Но есть технологии управления обществом. И они работают. В Молдове все идёт точно в той же последовательности. Осталось только начать военную кампанию и сказать населению, что нужно чуть подождать пенсии по €4 000. А потом закрыть границы", - отметила украинская журналистка.Она связала происходящее с непростой экономической ситуацией, в которой оказалась Молдавия."Есть известная закономерность: чем глубже в стране экономический кризис - тем популярней там азартные игры. Все ищут простых решений, но когда вы отдали контроль над своей страной западным консультантам - их уже не будет. Никуда Молдову и Украину не примут. США не будут воевать даже за Великобританию. ЕС в кризисе. Румыния что хотела — получила. Им не нужны разрушенные страны с голодным населением. Как бы ни обещали куда-то взять через 30 лет - вы нужны только самим себе", - отметила Панченко.Примечательно, что 1 ноября такой популярный на Украине телеграм-канал, как "Резидент" сообщил о возможном убийстве одного из лидеров Гагаузии. Канал писал о "подработках" украинских спецслужб."МI-6 передали в Офис президента, что западные союзники всё больше начинают настаивать на прекращении точечных операций украинских спецслужб. После большого материала в WP об активности украинских спец. служб, особенно в части, касающейся устранения видных российских деятелей, у американской аудитории зафиксирована негативная реакция. Учитывая текущий период бюджетной неопределённости в США, британцы считают, что ГУР и СБУ необходимо уменьшить свою активность на этом треке. Об этом уже несколько раз было сказано высшему руководству страны, и приняты соответствующие решения. Однако, некоторые сотрудники считают, что погоны дают им возможность брать подработку на стороне и выполнять полукоммерческие заказы", - указывалось в публикации канала.По его информации британская разведка MI-6 уверена, что "сотрудники ГУР могут взять несколько контрактов в соседних странах"."Например, в Республике Молдова, не без участия коллег из Украины в июле 2023 был убит лидер коммунистов Приднестровья - Олег Хоржан. А сейчас они ведут переговоры по возможной ликвидации главы гагаузской автономии Евгении Гуцул и ещё ряда перспективных оппозиционных политиков. Есть мнение, что таким образом, через жадных и нерадивых сотрудников, структуру ГУР хотят дискредитировать, что может осложнить позиционирование Украины в ближайшее время", - писал канал.Ранее, 1 ноября, бывший президент Молдавии и лидер Компартии Владимир Воронин заявил, что его пугает "фашизация" властей республики, которые нарушают конституцию, закрывают СМИ и игнорируют проблемы людей при полном попустительстве со стороны иностранных послов."Меня, как политика, лидера партии, бывшего президента, гражданина, просто человека уже даже не возмущает, а откровенно пугает то, что нынешний правящий режим делает со страной. Меня ужасает стремительная фашизация власти, ежедневно проявляемый ею правовой нигилизм, растаптывание конституции. Закрытие за два года 12 телеканалов, десятков информационных порталов и периодических изданий - это за гранью добра и зла", - написал Воронин в открытом письме, которое было опубликовано на сайте Компартии.По его словам, власти Молдавии уже два года поддерживают в стране действие режима ЧП, который используется, чтобы заключать непрозрачные контракты на поставки энергоносителей, изгонять российских дипломатов и закрывать неугодные СМИ за критику.Воронин заявил, что в демократическом государстве нет и не может быть неподсудных и неприкосновенных для критики политиков. Он отметил, что кто-то должен говорить о росте цен в стране, об угрожающем самому существованию государства внешнем долге, о разбазаривании наиболее ценных активов государства, типа Джурджулештского порта, о страшной нищете, о массовом бегстве из Молдавии и вызванном этим демографическом коллапсе."Сегодня, когда в стране установилась настоящая, нацистская диктатура, лишающая людей права на свободное выражение мнения, права на свободу слова, права на донесение своей позиции на родном языке, даже права быть избранным, вся эта публика (иностранные послы - Ред.) словно воды в рот набрала… Народный гнев, направленный против режима, непременно затронет и ваши превосходительства", - подчеркнул Воронин.За два дня до этого — 30 октября правительственная комиссия по ЧС вынесла решение о приостановке лицензии шести местных телеканалов по рекомендации главы Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии Александра Мустяцэ. Власти Молдавии заявили, что эти СМИ представляют риск для безопасности страны. Глава СИБ также обвинил Россию во вмешательстве в местные выборы и проведении "кампании по дезинформации через ТВ и социальные сети". Кроме того Мустяцэ заявил в понедельник, что подписал указ, по которому будет также блокирован 31 веб-портал, среди них 21 управляются из России.

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники