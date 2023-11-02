Сожгли заживо и закопали в поле: супруги из Киева зверски расправились с племянником
Сожгли заживо и закопали в поле: супруги из Киева зверски расправились с племянником
После убийства супруги позвали одного из товарищей помочь вывезти тело в поле и закопать жертву
Жуткое преступление было совершено в июне 2023 года. Обвиняемые остановили автомобиль, в котором находился племянник мужчины и, запугивая его, заставили залезть в багажник своей же машины. Один из супругов сел за руль и привез в деревню Обуховского района Киевской области.
Во дворе дома ему связали руки и ноги и в таком положении заставили жертву добраться до ближайшей поляны. С собой дядя жертвы прихватил канистру с бензином. На поляне он передал тару жене, та облила парня и подожгла. Парень скончался на месте, сообщает издание Big Kyiv.
В момент убийства в доме находились их знакомые, они не были осведомлены о преступных намерениях парочки. После убийства супруги позвали одного из товарищей помочь вывезти тело в поле и закопать жертву. Когда дело было сделано знакомых они попросили не рассказывать никому об убийстве.
Обвинительный акт в отношении супругов направлен в суд по фактам незаконного лишения свободы и умышленного убийства, совершенного с особой жестокостью. Фигуранты находятся под стражей. Двух свидетелей обвинили в сокрытии преступления.