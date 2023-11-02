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Сожгли заживо и закопали в поле: супруги из Киева зверски расправились с племянником

Сожгли заживо и закопали в поле: супруги из Киева зверски расправились с племянником - 02.11.2023 Украина.ру

Сожгли заживо и закопали в поле: супруги из Киева зверски расправились с племянником

После убийства супруги позвали одного из товарищей помочь вывезти тело в поле и закопать жертву

2023-11-02T17:37

2023-11-02T17:37

2023-11-02T17:37

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Жуткое преступление было совершено в июне 2023 года. Обвиняемые остановили автомобиль, в котором находился племянник мужчины и, запугивая его, заставили залезть в багажник своей же машины. Один из супругов сел за руль и привез в деревню Обуховского района Киевской области.В момент убийства в доме находились их знакомые, они не были осведомлены о преступных намерениях парочки. После убийства супруги позвали одного из товарищей помочь вывезти тело в поле и закопать жертву. Когда дело было сделано знакомых они попросили не рассказывать никому об убийстве.Обвинительный акт в отношении супругов направлен в суд по фактам незаконного лишения свободы и умышленного убийства, совершенного с особой жестокостью. Фигуранты находятся под стражей. Двух свидетелей обвинили в сокрытии преступления.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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