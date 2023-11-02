https://ukraina.ru/20231102/1050716604.html

ВСУ пытались сорвать ротацию международных инспекторов на ЗАЭС - Минобороны РФ

ВСУ пытались сорвать ротацию международных инспекторов на ЗАЭС - Минобороны РФ - 02.11.2023 Украина.ру

ВСУ пытались сорвать ротацию международных инспекторов на ЗАЭС - Минобороны РФ

Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции, сообщает Минобороны России

2023-11-02T16:39

2023-11-02T16:39

2023-11-02T16:39

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Ведомство отмечает, что целью атак является срыв ротации сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС.Днем украинские войска с помощью дронов-камикадзе атаковали центр Энергодара. Один из них попал в жилой дом, пострадавших нет. В общей сложности в город было направлено 10 ударных БПЛА.

https://ukraina.ru/20231102/1050713253.html

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2023

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