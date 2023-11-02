ВСУ пытались сорвать ротацию международных инспекторов на ЗАЭС - Минобороны РФ
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПодразделения морской пехоты обеспечивают защиту Запорожской АЭС
Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции, сообщает Минобороны России
Ведомство отмечает, что целью атак является срыв ротации сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС.
"Сегодня около 12.30 мск в районе города Энергодар Запорожской области дежурными средствами ПВО были обнаружены и перехвачены 9 украинских БПЛА коптерного типа", – говорится в сообщении.
Днем украинские войска с помощью дронов-камикадзе атаковали центр Энергодара. Один из них попал в жилой дом, пострадавших нет. В общей сложности в город было направлено 10 ударных БПЛА.