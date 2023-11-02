ВСУ пытались сорвать ротацию международных инспекторов на ЗАЭС - Минобороны РФ - 02.11.2023 Украина.ру
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ВСУ пытались сорвать ротацию международных инспекторов на ЗАЭС - Минобороны РФ
ВСУ пытались сорвать ротацию международных инспекторов на ЗАЭС - Минобороны РФ - 02.11.2023 Украина.ру
ВСУ пытались сорвать ротацию международных инспекторов на ЗАЭС - Минобороны РФ
Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции, сообщает Минобороны России
2023-11-02T16:39
2023-11-02T16:39
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Ведомство отмечает, что целью атак является срыв ротации сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС.Днем украинские войска с помощью дронов-камикадзе атаковали центр Энергодара. Один из них попал в жилой дом, пострадавших нет. В общей сложности в город было направлено 10 ударных БПЛА.
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Новости, Новости Украины, Запорожская АЭС, Запорожье

ВСУ пытались сорвать ротацию международных инспекторов на ЗАЭС - Минобороны РФ

16:39 02.11.2023
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПодразделения морской пехоты обеспечивают защиту Запорожской АЭС
Подразделения морской пехоты обеспечивают защиту Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции, сообщает Минобороны России
Ведомство отмечает, что целью атак является срыв ротации сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС.

"Сегодня около 12.30 мск в районе города Энергодар Запорожской области дежурными средствами ПВО были обнаружены и перехвачены 9 украинских БПЛА коптерного типа", – говорится в сообщении.

Днем украинские войска с помощью дронов-камикадзе атаковали центр Энергодара. Один из них попал в жилой дом, пострадавших нет. В общей сложности в город было направлено 10 ударных БПЛА.
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
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ВСУ атаковали центр Энергодара дронами-камикадзе – РоговУкраинские войска атаковали дронами-камикадзе центр Энергодара. Об этом сообщил 2 ноября глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов
 
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