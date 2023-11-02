Евгений Федоров: Россия не победит ВСУ, пока США душат ее "Кольцом Анаконды" и высокими процентами
© Владимир ТрефиловЕвгений Федоров интервью
© Владимир Трефилов
Стратегия, что нам нужно продолжать СВО долго – проигрышная. Она вынужденная. Нам нужно переходить к использованию советского метода ядерного сдерживания. Нам нужна комплексная безопасность, а не отдельная ядерная безопасность, как сейчас по декларации 1994 и 2023 годов
Нам необходимо рассматривать поставки американского оружия как непосредственную угрозу для безопасности России и формировать цели на территории США, считает член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
- Евгений Алексеевич, сейчас в медийном пространстве распространена точка зрения, что война на Ближнем Востоке началась из-за нового газового месторождения "Левиафан". Так ли это?
- Зарабатывает на войне не тот, у кого есть конкретные месторождения нефти или заводы, а тот, кто в целом управляет экономикой. Война вообще создает для макроэкономики такие возможности, которые повышают доход США из всех точек планеты Земля.
Америка контролирует мировую валюту и мировую экономику. Это тот самый однополярный мир. Любая тревожность в мире приводит к укреплению доллара и к желанию любых конфликтующих сторон уходить в доллар как в стабильную валюту из своих нестабильных валют.
А это позволяет Вашингтону извлекать выгоду из увеличения оборона доллара. Более того, гигантский американский долг таким образом рассасывается.
Плюс, сам доллар – это дутая валюта. Он материально обеспечен только на 25%. Таким образом, повышение использования доллара в мировой экономике и торговле дает выгоду США за счет его эмиссии, основанной не на материальном ресурсе, а на деривативах и брендах. Бренд какой-нибудь "Кока-Колы" весит больше, чем бюджет страны.
А какие-то конкретные экономические объекты – это заработок для прокси-сил США. США как государство зарабатывает на общей конфликтности в мире, а не на конкретных объектах, которые они берут под контроль.
- Насколько США важен исход войны? Или им главное ее просто начать, чтобы перезагрузить ВПК и начать зарабатывать?
- И украинский кризис, и арабо-израильские конфликт показали, что США важна общая тревожность в мире.
У Америки сложилась уникальная концепция многополярного мира. Это еще не колониальная империя, но они уже создали по всему миру 800 военных баз для контроля этих территорий по всему миру. И общая нестабильность повышает вертикаль власти однополярного мира, что немедленно сказывается на доходах американского населения и американских олигархов.
Это уникальная переходная форма. Отсюда и ее нестабильность. Либо эта форма придет к стандартной колониальной империи, когда восстания будут подавляться военной силой, а не майданами, либо однополярный мир разрушится под ударами государств и народов, которые хотят жить в независимости.
Американцы, порождая нестабильность по всему миру, пока выигрывают стратегически. Поэтому им не нужно прекращение арабо-израильского конфликта. Им нужно его разрастание. Чтобы полыхнула Ливия, Сирия и Афганистан.
Кстати, про Афганистан. Не надо думать, что они оставили в Афганистане оружия на 100 миллиардов долларов, потому что дураки. Они его оставили для будущих конфликтов. Это оружие будет использовано для ударов по российскому подбрюшью в Средней Азии – Узбекистану и Таджикистану.
А вступление Финляндии и Швеции в НАТО – это появление дополнительных возможностей для засылки на российскую территорию террористических отрядов.
Пока их план "Анаконда" по удушению России работает.
У нас почему-то не все понимают, что основным противником для США является не Китай, а Россия. Ответ очень прост. Только у России есть возможность уничтожить США ядерным оружием. У Китая такой возможности нет. У Китая стратегического ядерного оружия в 20 раз меньше, чем у нас. Китай не несет стратегической угрозы для американской территории, а мы – несем.
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Следовательно, либо США надо уничтожить российское ядерное оружие, либо уничтожить Россию как его носителя. Поэтому новые мятежи и беспорядки как в Дагестане будут продолжаться. Они переходят к этой технологии в дополнение к военному поясу "Анаконды".
- Как мы будем на это реагировать?
- Наша стратегия о том, чтобы продолжать СВО долго, – проигрышная. Она вынужденная. Нам надо переходить к использованию советского метода ядерного сдерживания. Нам нужна комплексная безопасность, а не отдельная ядерная безопасность как сейчас по декларации 1994 и 2023 годов.
Нам необходимо рассматривать поставки американского оружия как непосредственную угрозу для безопасности России и формировать цели на территории США.
Сентябрьские социологические опросы в США показали, что американские граждане не видят для себя лично угрозу в том, что Вашингтон поставляет оружие на Украину. А во времена СССР они бы видели в этом угрозу, потому что они стали бы мишенью для наших ядерных ракет.
Но мы не формируем угрозу для территории США. Если американцы и выступают против поставок оружия, то только потому, что под этим предлогом воруют деньги. Это косвенные причины.
А нам надо сделать так, чтобы в США появилась прослойка граждан, которая паниковала бы из-за ядерной войны с Россией. Чтобы они начали давить на американскую власть, а власть начала маневрировать.
А пока за 1,5 года опасения американцев, что Россия может угрожать их территории, в разы снизились. А раз снизилась, то Вашингтон и дальше будет поставлять Украине больше дальнобойных ракет и танков.
Повторюсь, эта наша стратегия не позволит России выиграть на финише. Нам необходимо переломить ситуацию, включив инструмент ядерного сдерживания. А для этого нужно решить проблему внутреннего суверенитета в Москве. У нас в России – тоже проамериканский правящий класс, потому что мы все равно часть однополярного мира США. И в Конституции прописано верховенство иностранного права над российским.
Нам придется ломать этот заговор и восстанавливать суверенитет. А для этого придется переформатировать власть в национальную – во главе с Путиным.
Пока источник власти в России (по Конституции – это народ) не понимает верховенства суверенитета и отечества. Мы пока не готовы к внутренним реформам по суверенитету, не готовы к нацеливанию на территорию США и не готовы закончить СВО победой через единственную технологию, которая у нас есть.
Это означает, что будет эскалация. "Кольцо Анаконды" будет сжиматься. У нас будет больше социально-экономических и военных проблем. И это будет выгодно США. Пока не будет соответствующего настроя у источника власти.
- Владимир Путин на расширенном заседании правительства как раз-таки поднимал все эти проблемы.
- На этом заседании прямо было заявлено об иностранном вмешательстве в дела России со стороны США – касательно беспорядков в Дагестане.
Мы не собираемся конфликтовать с Америкой. Но наши проблемы зависят от Америки, потому что они их нам создали. Поэтому нам придется использовать механизм Сталина-Берия по угрозе территории США, чтобы заставить Вашингтон вступить с нами в переговоры о комплексной безопасности, о которых говорил Путин еще до СВО.
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Плюс, нам придется изменить свою позицию по международному праву. Множество российских чиновников все еще говорят о необходимости смены международного права по итогам Второй мировой войны, когда право наций на самоопределение выше принципа неприкосновенности границ. Но с позиции реформ международного права мы не победим. У нас нет предмета диалога с Америкой.
Следовательно, нам придется поменять свою позицию на позицию верховенства территориальной целостности. В Хельсинских соглашениях было прямо сказано, что территориальная целостность стоит выше прямо наций на самоопределение, а право наций на самоопределение возможно только законно и бесконфликтно. Именно поэтому Косово ООН не признает.
Но мы независимость Украины признали. Значит, нам придется по суду отменять независимость Украины. Это и есть пункт к мирным переговорам о международном праве.
А для этого нам придется нацеливаться на территорию США по принципу равной безопасности. Но сначала надо сломить сопротивление российского правящего класса. Беспорядки в Дагестане – это и есть доказательство антироссийского и антипутинского заговора. Нам придется провести жесткие внутренние реформы. Это логика событий.
- Перейдем к теме энергетики. Глава "Нафтогаза" заявил, что Украина не будет продлевать договор о транзите российского газа через свою территорию в Европу. Каких ожидать последствий для Европы?
- Украина этого не сделала бы без команды США. До этого они же не перекрывали транзит. Но американцы уже много лет выступали против "северных потоков".
Я уже говорил, что безопасности США угрожает российское ядерное оружие. Но пока эта угроза – лишь гипотетическая. Они ее нейтрализуют через отсутствие у России суверенитета. Американцев пока больше беспокоят 6 северокорейских ракет, а не наши 4 тысячи.
Более того, даже во время учений стратегических ядерных сил России мы почему-то не нацелились на территорию США, а расстреливали наш полигон в Куре, что не несет США никакой угрозы. Мы действуем по их сценарию.
Вторая угроза безопасности США – это евро как альтернатива доллару. Поэтому Вашингтону надо сломать Европу. Европа с Россией пока воевать не хочет. Но когда-нибудь на Украине закончится мобилизационный ресурс, поэтому для длинной войны придется мобилизовать европейцев. Для этого Европу надо уломать. А чтобы уломать Европу, надо поставить ее в безвыходное положение.
Вот США и давят Европу экономически, политически, военными конфликтами и беженцами из Азии. США просто укрепляют свою власть над той же Германией. Перекрытие поставок российского газа и нефти в Европу – это один из инструментов удушения Европы.
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Пока этот курс успешен. Европейские власти не бунтуют. Среди европейских граждан нет национально-освободительного движения. Потому США и командуют Киеву прекращать транзит газа в Европу.
- Переходим к теме финансов. ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 15%, хотя ранее мы считали даже 13% – слишком высоким показателем. Почему так происходит?
- Надо понимать логику процентной ставки. Мы – часть однополярного мира. Мы часть общемировой экономики, правила которой диктуют США. Это прописано в Конституции по поводу верховенства международного права. Поэтому у нас в принципе не может быть национальных инвестиций. Поэтому у нас более 30 лет – высокая процентная ставка, которая не позволяет направлять внутренние средства на развитие.
Кто контролирует инвестиции, тот контролирует собственность и активы. Кто контролирует активы, тот контролирует экономическую и политическую власть. А наши инвестиции контролируют США и Великобритания. И повышение процентной ставки повышает степень управления Россией со стороны Лондона и Вашингтона.
А куда вообще идут эти 15%? Они идут в валютные резервы, которые открыто конфискуются американцами. Россия просто платит дань США. Банки собирают деньги с экономики России и направляют на покупки валютных резервов. А уровень жизни народа снижается.
ЦБ открыто говорит, что они увеличивают ставку, чтобы сократить закупки товаров из-за рубежа. А на рынке у нас с учетом комплектующих 80% товаров привязаны к зарубежным поставкам. И, сокращая поставки, мы автоматически сокращаем количество товарной массы внутри России. Поэтому сокращаются доходы граждан.
Сломать эту политику сейчас у нас нет сил. Национально-освободительное движение России – слабое. А Путину власти не хватает. Президент – это вообще не орган власти. У нас три ветви власти: законодательная, исполнительная и судебная.
И мы вынуждены ждать, когда источник власти (народ) примет решение о независимости России. После чего провести реформы об обнулении процентной ставки или вообще замене Центробанка на Госбанк. Это позволит привязать национальную валюту не к торговым операциям, как сейчас, а к экономике страны по нулевой ставке через внутреннее кредитование.
Это позволит резко увеличить доходы экономики и потребителей в 2-3 раза. Потому что у нас несправедливые торговые отношения с миром.
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Но, повторюсь, для этого должны созреть общество и элиты. Путин не может продавить это силой. А правящий класс пока сопротивляется.
- Вы объяснили, но нашим читателям все равно непонятно: неужели Центробанк – это никому не подконтрольный орган, который может делать все, что хочет?
- Конечно. Это прямо прописано в Конституции, которую российский народ принял на референдуме в 1993 году. Там сказано, что ЦБ – это независимый от российских властей орган.
Когда-то, несколько лет назад, я подал в прокуратуру обращение о том, что Центробанк нарушает Конституцию, не поддерживая рубль. Прокуратура мне ответила, что она не имеет права контролировать деятельность ЦБ РФ. При этом по закону о Центробанке – это филиал МВФ со штаб-квартирой в Вашингтоне.
Строго говоря, ЦБ РФ и не должен поддерживать рубль. Он отвечает за оборот доллара на территории России. Рубль – это ценная бумага Центробанка, а не России. У России своих денег просто нет. Если бы они были, на бумажке было бы прямо написано: "Билет РФ", как это было в СССР.
Повторюсь, это проблема суверенитета. И если наши предки еще со времен Петра I были убеждены, что за Отечества не надо жалеть живота своего, то для нынешних россиян это не так. Население РФ с 1991 года живет на позициях отказа от Отечества. И эту позицию оно сознательно зафиксировало на референдумах 1991 и 1993 годов.
Вот мы и ждем, когда население поменяет свою позицию.