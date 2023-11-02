https://ukraina.ru/20231102/1050712746.html

Евгений Федоров: Россия не победит ВСУ, пока США душат ее "Кольцом Анаконды" и высокими процентами

Евгений Федоров: Россия не победит ВСУ, пока США душат ее "Кольцом Анаконды" и высокими процентами - 02.11.2023 Украина.ру

Евгений Федоров: Россия не победит ВСУ, пока США душат ее "Кольцом Анаконды" и высокими процентами

Стратегия, что нам нужно продолжать СВО долго – проигрышная. Она вынужденная. Нам нужно переходить к использованию советского метода ядерного сдерживания. Нам нужна комплексная безопасность, а не отдельная ядерная безопасность, как сейчас по декларации 1994 и 2023 годов

2023-11-02T16:05

2023-11-02T16:05

2023-11-02T16:05

интервью

россия

всу

сша

доллар

экономика

политика

ядерное оружие

центробанк рф

сво

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Нам необходимо рассматривать поставки американского оружия как непосредственную угрозу для безопасности России и формировать цели на территории США, считает член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Евгений Алексеевич, сейчас в медийном пространстве распространена точка зрения, что война на Ближнем Востоке началась из-за нового газового месторождения "Левиафан". Так ли это?- Зарабатывает на войне не тот, у кого есть конкретные месторождения нефти или заводы, а тот, кто в целом управляет экономикой. Война вообще создает для макроэкономики такие возможности, которые повышают доход США из всех точек планеты Земля. Америка контролирует мировую валюту и мировую экономику. Это тот самый однополярный мир. Любая тревожность в мире приводит к укреплению доллара и к желанию любых конфликтующих сторон уходить в доллар как в стабильную валюту из своих нестабильных валют. А это позволяет Вашингтону извлекать выгоду из увеличения оборона доллара. Более того, гигантский американский долг таким образом рассасывается.Плюс, сам доллар – это дутая валюта. Он материально обеспечен только на 25%. Таким образом, повышение использования доллара в мировой экономике и торговле дает выгоду США за счет его эмиссии, основанной не на материальном ресурсе, а на деривативах и брендах. Бренд какой-нибудь "Кока-Колы" весит больше, чем бюджет страны.А какие-то конкретные экономические объекты – это заработок для прокси-сил США. США как государство зарабатывает на общей конфликтности в мире, а не на конкретных объектах, которые они берут под контроль.- Насколько США важен исход войны? Или им главное ее просто начать, чтобы перезагрузить ВПК и начать зарабатывать?- И украинский кризис, и арабо-израильские конфликт показали, что США важна общая тревожность в мире. У Америки сложилась уникальная концепция многополярного мира. Это еще не колониальная империя, но они уже создали по всему миру 800 военных баз для контроля этих территорий по всему миру. И общая нестабильность повышает вертикаль власти однополярного мира, что немедленно сказывается на доходах американского населения и американских олигархов.Это уникальная переходная форма. Отсюда и ее нестабильность. Либо эта форма придет к стандартной колониальной империи, когда восстания будут подавляться военной силой, а не майданами, либо однополярный мир разрушится под ударами государств и народов, которые хотят жить в независимости.Американцы, порождая нестабильность по всему миру, пока выигрывают стратегически. Поэтому им не нужно прекращение арабо-израильского конфликта. Им нужно его разрастание. Чтобы полыхнула Ливия, Сирия и Афганистан.Кстати, про Афганистан. Не надо думать, что они оставили в Афганистане оружия на 100 миллиардов долларов, потому что дураки. Они его оставили для будущих конфликтов. Это оружие будет использовано для ударов по российскому подбрюшью в Средней Азии – Узбекистану и Таджикистану.А вступление Финляндии и Швеции в НАТО – это появление дополнительных возможностей для засылки на российскую территорию террористических отрядов.Пока их план "Анаконда" по удушению России работает.У нас почему-то не все понимают, что основным противником для США является не Китай, а Россия. Ответ очень прост. Только у России есть возможность уничтожить США ядерным оружием. У Китая такой возможности нет. У Китая стратегического ядерного оружия в 20 раз меньше, чем у нас. Китай не несет стратегической угрозы для американской территории, а мы – несем.Следовательно, либо США надо уничтожить российское ядерное оружие, либо уничтожить Россию как его носителя. Поэтому новые мятежи и беспорядки как в Дагестане будут продолжаться. Они переходят к этой технологии в дополнение к военному поясу "Анаконды".- Как мы будем на это реагировать?- Наша стратегия о том, чтобы продолжать СВО долго, – проигрышная. Она вынужденная. Нам надо переходить к использованию советского метода ядерного сдерживания. Нам нужна комплексная безопасность, а не отдельная ядерная безопасность как сейчас по декларации 1994 и 2023 годов. Нам необходимо рассматривать поставки американского оружия как непосредственную угрозу для безопасности России и формировать цели на территории США.Сентябрьские социологические опросы в США показали, что американские граждане не видят для себя лично угрозу в том, что Вашингтон поставляет оружие на Украину. А во времена СССР они бы видели в этом угрозу, потому что они стали бы мишенью для наших ядерных ракет. Но мы не формируем угрозу для территории США. Если американцы и выступают против поставок оружия, то только потому, что под этим предлогом воруют деньги. Это косвенные причины.А нам надо сделать так, чтобы в США появилась прослойка граждан, которая паниковала бы из-за ядерной войны с Россией. Чтобы они начали давить на американскую власть, а власть начала маневрировать.А пока за 1,5 года опасения американцев, что Россия может угрожать их территории, в разы снизились. А раз снизилась, то Вашингтон и дальше будет поставлять Украине больше дальнобойных ракет и танков.Повторюсь, эта наша стратегия не позволит России выиграть на финише. Нам необходимо переломить ситуацию, включив инструмент ядерного сдерживания. А для этого нужно решить проблему внутреннего суверенитета в Москве. У нас в России – тоже проамериканский правящий класс, потому что мы все равно часть однополярного мира США. И в Конституции прописано верховенство иностранного права над российским.Нам придется ломать этот заговор и восстанавливать суверенитет. А для этого придется переформатировать власть в национальную – во главе с Путиным.Пока источник власти в России (по Конституции – это народ) не понимает верховенства суверенитета и отечества. Мы пока не готовы к внутренним реформам по суверенитету, не готовы к нацеливанию на территорию США и не готовы закончить СВО победой через единственную технологию, которая у нас есть.Это означает, что будет эскалация. "Кольцо Анаконды" будет сжиматься. У нас будет больше социально-экономических и военных проблем. И это будет выгодно США. Пока не будет соответствующего настроя у источника власти.- Владимир Путин на расширенном заседании правительства как раз-таки поднимал все эти проблемы.- На этом заседании прямо было заявлено об иностранном вмешательстве в дела России со стороны США – касательно беспорядков в Дагестане.Мы не собираемся конфликтовать с Америкой. Но наши проблемы зависят от Америки, потому что они их нам создали. Поэтому нам придется использовать механизм Сталина-Берия по угрозе территории США, чтобы заставить Вашингтон вступить с нами в переговоры о комплексной безопасности, о которых говорил Путин еще до СВО.Плюс, нам придется изменить свою позицию по международному праву. Множество российских чиновников все еще говорят о необходимости смены международного права по итогам Второй мировой войны, когда право наций на самоопределение выше принципа неприкосновенности границ. Но с позиции реформ международного права мы не победим. У нас нет предмета диалога с Америкой.Следовательно, нам придется поменять свою позицию на позицию верховенства территориальной целостности. В Хельсинских соглашениях было прямо сказано, что территориальная целостность стоит выше прямо наций на самоопределение, а право наций на самоопределение возможно только законно и бесконфликтно. Именно поэтому Косово ООН не признает. Но мы независимость Украины признали. Значит, нам придется по суду отменять независимость Украины. Это и есть пункт к мирным переговорам о международном праве.А для этого нам придется нацеливаться на территорию США по принципу равной безопасности. Но сначала надо сломить сопротивление российского правящего класса. Беспорядки в Дагестане – это и есть доказательство антироссийского и антипутинского заговора. Нам придется провести жесткие внутренние реформы. Это логика событий.- Перейдем к теме энергетики. Глава "Нафтогаза" заявил, что Украина не будет продлевать договор о транзите российского газа через свою территорию в Европу. Каких ожидать последствий для Европы?- Украина этого не сделала бы без команды США. До этого они же не перекрывали транзит. Но американцы уже много лет выступали против "северных потоков".Я уже говорил, что безопасности США угрожает российское ядерное оружие. Но пока эта угроза – лишь гипотетическая. Они ее нейтрализуют через отсутствие у России суверенитета. Американцев пока больше беспокоят 6 северокорейских ракет, а не наши 4 тысячи. Более того, даже во время учений стратегических ядерных сил России мы почему-то не нацелились на территорию США, а расстреливали наш полигон в Куре, что не несет США никакой угрозы. Мы действуем по их сценарию.Вторая угроза безопасности США – это евро как альтернатива доллару. Поэтому Вашингтону надо сломать Европу. Европа с Россией пока воевать не хочет. Но когда-нибудь на Украине закончится мобилизационный ресурс, поэтому для длинной войны придется мобилизовать европейцев. Для этого Европу надо уломать. А чтобы уломать Европу, надо поставить ее в безвыходное положение.Вот США и давят Европу экономически, политически, военными конфликтами и беженцами из Азии. США просто укрепляют свою власть над той же Германией. Перекрытие поставок российского газа и нефти в Европу – это один из инструментов удушения Европы.Пока этот курс успешен. Европейские власти не бунтуют. Среди европейских граждан нет национально-освободительного движения. Потому США и командуют Киеву прекращать транзит газа в Европу.- Переходим к теме финансов. ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 15%, хотя ранее мы считали даже 13% – слишком высоким показателем. Почему так происходит?- Надо понимать логику процентной ставки. Мы – часть однополярного мира. Мы часть общемировой экономики, правила которой диктуют США. Это прописано в Конституции по поводу верховенства международного права. Поэтому у нас в принципе не может быть национальных инвестиций. Поэтому у нас более 30 лет – высокая процентная ставка, которая не позволяет направлять внутренние средства на развитие.Кто контролирует инвестиции, тот контролирует собственность и активы. Кто контролирует активы, тот контролирует экономическую и политическую власть. А наши инвестиции контролируют США и Великобритания. И повышение процентной ставки повышает степень управления Россией со стороны Лондона и Вашингтона.А куда вообще идут эти 15%? Они идут в валютные резервы, которые открыто конфискуются американцами. Россия просто платит дань США. Банки собирают деньги с экономики России и направляют на покупки валютных резервов. А уровень жизни народа снижается.ЦБ открыто говорит, что они увеличивают ставку, чтобы сократить закупки товаров из-за рубежа. А на рынке у нас с учетом комплектующих 80% товаров привязаны к зарубежным поставкам. И, сокращая поставки, мы автоматически сокращаем количество товарной массы внутри России. Поэтому сокращаются доходы граждан.Сломать эту политику сейчас у нас нет сил. Национально-освободительное движение России – слабое. А Путину власти не хватает. Президент – это вообще не орган власти. У нас три ветви власти: законодательная, исполнительная и судебная. И мы вынуждены ждать, когда источник власти (народ) примет решение о независимости России. После чего провести реформы об обнулении процентной ставки или вообще замене Центробанка на Госбанк. Это позволит привязать национальную валюту не к торговым операциям, как сейчас, а к экономике страны по нулевой ставке через внутреннее кредитование. Это позволит резко увеличить доходы экономики и потребителей в 2-3 раза. Потому что у нас несправедливые торговые отношения с миром.Но, повторюсь, для этого должны созреть общество и элиты. Путин не может продавить это силой. А правящий класс пока сопротивляется.- Вы объяснили, но нашим читателям все равно непонятно: неужели Центробанк – это никому не подконтрольный орган, который может делать все, что хочет?- Конечно. Это прямо прописано в Конституции, которую российский народ принял на референдуме в 1993 году. Там сказано, что ЦБ – это независимый от российских властей орган.Когда-то, несколько лет назад, я подал в прокуратуру обращение о том, что Центробанк нарушает Конституцию, не поддерживая рубль. Прокуратура мне ответила, что она не имеет права контролировать деятельность ЦБ РФ. При этом по закону о Центробанке – это филиал МВФ со штаб-квартирой в Вашингтоне.Строго говоря, ЦБ РФ и не должен поддерживать рубль. Он отвечает за оборот доллара на территории России. Рубль – это ценная бумага Центробанка, а не России. У России своих денег просто нет. Если бы они были, на бумажке было бы прямо написано: "Билет РФ", как это было в СССР.Повторюсь, это проблема суверенитета. И если наши предки еще со времен Петра I были убеждены, что за Отечества не надо жалеть живота своего, то для нынешних россиян это не так. Население РФ с 1991 года живет на позициях отказа от Отечества. И эту позицию оно сознательно зафиксировало на референдумах 1991 и 1993 годов.Вот мы и ждем, когда население поменяет свою позицию.

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Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, россия, всу, сша, доллар, экономика, политика, ядерное оружие, центробанк рф, сво, конституция