https://ukraina.ru/20231102/1050697535.html

Макрон прогулялся по ночному Самарканду

Макрон прогулялся по ночному Самарканду - 02.11.2023 Украина.ру

Макрон прогулялся по ночному Самарканду

Президент Франции Эммануэль Макрон прогулялся по ночному Самарканду в сопровождении президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, сообщили 1 ноября на сайте Мирзиеева

2023-11-02T09:12

2023-11-02T09:12

2023-11-02T09:59

эммануэль макрон

франция

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зарубежье

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"Главы государств посетили архитектурный ансамбль Регистан, включенный в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО", — говорится в материале.Макрон ознакомился с историей его строительства, особенностями декора, знаковыми событиями и личностями, связанными с этим местом.Макрон начал свой государственный визит в Узбекистан, который станет завершением его турне по странам Центральной Азии. Это первый визит французского лидера в Узбекистан за последние 30 лет с момента посещения страны Франсуа Миттераном в 1994 году. Французский лидер отправился в Узбекистан из Казахстана, где он провел переговоры с президентом Касым-Жомартом Токаевым.

https://ukraina.ru/20231006/1049954090.html

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эммануэль макрон, франция, узбекистан, новости, зарубежье