Макрон прогулялся по ночному Самарканду - 02.11.2023 Украина.ру
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Макрон прогулялся по ночному Самарканду
Макрон прогулялся по ночному Самарканду - 02.11.2023 Украина.ру
Макрон прогулялся по ночному Самарканду
Президент Франции Эммануэль Макрон прогулялся по ночному Самарканду в сопровождении президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, сообщили 1 ноября на сайте Мирзиеева
2023-11-02T09:12
2023-11-02T09:59
эммануэль макрон
франция
узбекистан
новости
зарубежье
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"Главы государств посетили архитектурный ансамбль Регистан, включенный в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО", — говорится в материале.Макрон ознакомился с историей его строительства, особенностями декора, знаковыми событиями и личностями, связанными с этим местом.Макрон начал свой государственный визит в Узбекистан, который станет завершением его турне по странам Центральной Азии. Это первый визит французского лидера в Узбекистан за последние 30 лет с момента посещения страны Франсуа Миттераном в 1994 году. Французский лидер отправился в Узбекистан из Казахстана, где он провел переговоры с президентом Касым-Жомартом Токаевым.
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эммануэль макрон, франция, узбекистан, новости, зарубежье
Эммануэль Макрон, Франция, Узбекистан, Новости, Зарубежье

Макрон прогулялся по ночному Самарканду

09:12 02.11.2023 (обновлено: 09:59 02.11.2023)
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЦеремония прощания с Жаком Шираком
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© РИА Новости . Валерий Мельников
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Президент Франции Эммануэль Макрон прогулялся по ночному Самарканду в сопровождении президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, сообщили 1 ноября на сайте Мирзиеева
"Главы государств посетили архитектурный ансамбль Регистан, включенный в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО", — говорится в материале.
Макрон ознакомился с историей его строительства, особенностями декора, знаковыми событиями и личностями, связанными с этим местом.

"В ходе искренней беседы лидеров отмечалось, что Самарканд по праву славится как одна из древних колыбелей мировой цивилизации, а сегодня становится международным центром саммитов и туризма", — отметили на сайте.

Макрон начал свой государственный визит в Узбекистан, который станет завершением его турне по странам Центральной Азии. Это первый визит французского лидера в Узбекистан за последние 30 лет с момента посещения страны Франсуа Миттераном в 1994 году.
Французский лидер отправился в Узбекистан из Казахстана, где он провел переговоры с президентом Касым-Жомартом Токаевым.
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