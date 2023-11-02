Макрон прогулялся по ночному Самарканду
09:12 02.11.2023 (обновлено: 09:59 02.11.2023)
Президент Франции Эммануэль Макрон прогулялся по ночному Самарканду в сопровождении президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, сообщили 1 ноября на сайте Мирзиеева
"Главы государств посетили архитектурный ансамбль Регистан, включенный в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО", — говорится в материале.
Макрон ознакомился с историей его строительства, особенностями декора, знаковыми событиями и личностями, связанными с этим местом.
"В ходе искренней беседы лидеров отмечалось, что Самарканд по праву славится как одна из древних колыбелей мировой цивилизации, а сегодня становится международным центром саммитов и туризма", — отметили на сайте.
Макрон начал свой государственный визит в Узбекистан, который станет завершением его турне по странам Центральной Азии. Это первый визит французского лидера в Узбекистан за последние 30 лет с момента посещения страны Франсуа Миттераном в 1994 году.
Французский лидер отправился в Узбекистан из Казахстана, где он провел переговоры с президентом Касым-Жомартом Токаевым.