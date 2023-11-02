https://ukraina.ru/20231102/1050689894.html

"Восемь лет заливали бетон": эксперт объяснил, смогут ли ВС РФ быстро взять Авдеевку

"Восемь лет заливали бетон": эксперт объяснил, смогут ли ВС РФ быстро взять Авдеевку - 02.11.2023 Украина.ру

"Восемь лет заливали бетон": эксперт объяснил, смогут ли ВС РФ быстро взять Авдеевку

Город Авдеевка — это стратегический укрепрайон ВСУ, в который вложили огромное количество средств. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Виктор Водолацкий

2023-11-02T04:55

2023-11-02T04:55

2023-11-02T04:55

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обстрелы

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Восемь лет из Авдеевки западные специалисты вместе с ВСУ делали мощный укрепрайон. Они понимали, что сложившаяся на тот момент ситуация долго не протянется и придется выходить на границы России, взяв "в клещи" Донецк и Луганск, рассказал эксперт.Россия могла бы быстро взять Авдеевку, но при этом потеряла бы много бойцов. Здесь ВС РФ ведут другую тактику, которая позволит взять ее "в клещи", затем в кольцо и перерезать снабжение подразделений ВСУ, отметил он.Обстрелы Донецка, Скадовска и других городов — это временные факторы. Чем скорее российские бойцы возьмут Авдеевку, тем меньше будут бомбить Донецк. Чем быстрее мы вернём Херсон, тем реже будут стрелять по Мелитополю, резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231101/1050680489.html

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новости, авдеевка, вс рф, днр, укрепления, бетон, донецк, херсон, обстрелы