Не только бомбежкой. Военный эксперт объяснил, как именно Россия "сварит в котле" ВСУ в Авдеевке - 02.11.2023 Украина.ру
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Не только бомбежкой. Военный эксперт объяснил, как именно Россия "сварит в котле" ВСУ в Авдеевке
Не только бомбежкой. Военный эксперт объяснил, как именно Россия "сварит в котле" ВСУ в Авдеевке - 02.11.2023 Украина.ру
Не только бомбежкой. Военный эксперт объяснил, как именно Россия "сварит в котле" ВСУ в Авдеевке
За счет одних ударов с воздуха ВС РФ не смогут взять укрепления ВСУ в Авдеевке. Преимущество в бронетехнике, артиллерии, авиации не имеет ключевого значения, для взятия укрепрайона нужны людские резервы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2023-11-02T04:40
2023-11-02T04:40
новости
всу
авдеевка
наступление
оборона
вс рф
артиллерия
бронетехника
логистика
днр
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Преимущество в бронетехнике, артиллерии, авиации не имеет ключевого значения, потому что всю основную боевую работу делают люди. Поэтому в Авдеевке ВС РФ приходится действовать осторожно, малыми штурмовыми группами, рассказал эксперт.За счет одной только бомбёжки из артиллерии и с воздуха Авдеевку не взять. Таким образом можно превратить городскую застройку и промышленные объекты в руины, которые будут прекрасно подходить для обороны, добавил он.Сейчас у противника есть круглосуточный контроль над полем боя и ближним тылом. И это лишает преимущества в бронетехнике. При этом артиллерия не наступает сама, а только расчищает дорогу на поле боя. Но если отправить в Авдеевку много солдат, мы просто получим бессмысленные жертвы, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231101/1050674530.html
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, всу, авдеевка, наступление, оборона, вс рф, артиллерия, бронетехника, логистика, днр, авиация
Новости, ВСУ, Авдеевка, наступление, Оборона, ВС РФ, артиллерия, бронетехника, логистика, ДНР, авиация

Не только бомбежкой. Военный эксперт объяснил, как именно Россия "сварит в котле" ВСУ в Авдеевке

04:40 02.11.2023
 
© AP / Libkos
- РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© AP / Libkos
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За счет одних ударов с воздуха ВС РФ не смогут взять укрепления ВСУ в Авдеевке. Преимущество в бронетехнике, артиллерии, авиации не имеет ключевого значения, для взятия укрепрайона нужны людские резервы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Преимущество в бронетехнике, артиллерии, авиации не имеет ключевого значения, потому что всю основную боевую работу делают люди. Поэтому в Авдеевке ВС РФ приходится действовать осторожно, малыми штурмовыми группами, рассказал эксперт.
За счет одной только бомбёжки из артиллерии и с воздуха Авдеевку не взять. Таким образом можно превратить городскую застройку и промышленные объекты в руины, которые будут прекрасно подходить для обороны, добавил он.
"Но если вы окружите город, у обороняющейся стороны начнут истощаться силы, потому что их придется тратить на обеспечение коммуникаций, которые попадают под огневой контроль. Котел надо варить по определенным правилам военной науки. И не любой ценой", - рассказал Полетаев.
Сейчас у противника есть круглосуточный контроль над полем боя и ближним тылом. И это лишает преимущества в бронетехнике. При этом артиллерия не наступает сама, а только расчищает дорогу на поле боя. Но если отправить в Авдеевку много солдат, мы просто получим бессмысленные жертвы, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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