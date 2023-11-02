https://ukraina.ru/20231102/1050675513.html
Не только бомбежкой. Военный эксперт объяснил, как именно Россия "сварит в котле" ВСУ в Авдеевке
Не только бомбежкой. Военный эксперт объяснил, как именно Россия "сварит в котле" ВСУ в Авдеевке - 02.11.2023 Украина.ру
Не только бомбежкой. Военный эксперт объяснил, как именно Россия "сварит в котле" ВСУ в Авдеевке
За счет одних ударов с воздуха ВС РФ не смогут взять укрепления ВСУ в Авдеевке. Преимущество в бронетехнике, артиллерии, авиации не имеет ключевого значения, для взятия укрепрайона нужны людские резервы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2023-11-02T04:40
2023-11-02T04:40
2023-11-02T04:40
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бронетехника
логистика
днр
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Преимущество в бронетехнике, артиллерии, авиации не имеет ключевого значения, потому что всю основную боевую работу делают люди. Поэтому в Авдеевке ВС РФ приходится действовать осторожно, малыми штурмовыми группами, рассказал эксперт.За счет одной только бомбёжки из артиллерии и с воздуха Авдеевку не взять. Таким образом можно превратить городскую застройку и промышленные объекты в руины, которые будут прекрасно подходить для обороны, добавил он.Сейчас у противника есть круглосуточный контроль над полем боя и ближним тылом. И это лишает преимущества в бронетехнике. При этом артиллерия не наступает сама, а только расчищает дорогу на поле боя. Но если отправить в Авдеевку много солдат, мы просто получим бессмысленные жертвы, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231101/1050674530.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, авдеевка, наступление, оборона, вс рф, артиллерия, бронетехника, логистика, днр, авиация
Новости, ВСУ, Авдеевка, наступление, Оборона, ВС РФ, артиллерия, бронетехника, логистика, ДНР, авиация
Не только бомбежкой. Военный эксперт объяснил, как именно Россия "сварит в котле" ВСУ в Авдеевке
За счет одних ударов с воздуха ВС РФ не смогут взять укрепления ВСУ в Авдеевке. Преимущество в бронетехнике, артиллерии, авиации не имеет ключевого значения, для взятия укрепрайона нужны людские резервы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Преимущество в бронетехнике, артиллерии, авиации не имеет ключевого значения, потому что всю основную боевую работу делают люди. Поэтому в Авдеевке ВС РФ приходится действовать осторожно, малыми штурмовыми группами, рассказал эксперт.
За счет одной только бомбёжки из артиллерии и с воздуха Авдеевку не взять. Таким образом можно превратить городскую застройку и промышленные объекты в руины, которые будут прекрасно подходить для обороны, добавил он.
"Но если вы окружите город, у обороняющейся стороны начнут истощаться силы, потому что их придется тратить на обеспечение коммуникаций, которые попадают под огневой контроль. Котел надо варить по определенным правилам военной науки. И не любой ценой", - рассказал Полетаев.
Сейчас у противника есть круглосуточный контроль над полем боя и ближним тылом. И это лишает преимущества в бронетехнике. При этом артиллерия не наступает сама, а только расчищает дорогу на поле боя. Но если отправить в Авдеевку много солдат, мы просто получим бессмысленные жертвы, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь