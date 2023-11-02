https://ukraina.ru/20231102/1050675513.html

Не только бомбежкой. Военный эксперт объяснил, как именно Россия "сварит в котле" ВСУ в Авдеевке

Не только бомбежкой. Военный эксперт объяснил, как именно Россия "сварит в котле" ВСУ в Авдеевке - 02.11.2023 Украина.ру

Не только бомбежкой. Военный эксперт объяснил, как именно Россия "сварит в котле" ВСУ в Авдеевке

За счет одних ударов с воздуха ВС РФ не смогут взять укрепления ВСУ в Авдеевке. Преимущество в бронетехнике, артиллерии, авиации не имеет ключевого значения, для взятия укрепрайона нужны людские резервы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев

2023-11-02T04:40

2023-11-02T04:40

2023-11-02T04:40

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днр

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Преимущество в бронетехнике, артиллерии, авиации не имеет ключевого значения, потому что всю основную боевую работу делают люди. Поэтому в Авдеевке ВС РФ приходится действовать осторожно, малыми штурмовыми группами, рассказал эксперт.За счет одной только бомбёжки из артиллерии и с воздуха Авдеевку не взять. Таким образом можно превратить городскую застройку и промышленные объекты в руины, которые будут прекрасно подходить для обороны, добавил он.Сейчас у противника есть круглосуточный контроль над полем боя и ближним тылом. И это лишает преимущества в бронетехнике. При этом артиллерия не наступает сама, а только расчищает дорогу на поле боя. Но если отправить в Авдеевку много солдат, мы просто получим бессмысленные жертвы, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231101/1050674530.html

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новости, всу, авдеевка, наступление, оборона, вс рф, артиллерия, бронетехника, логистика, днр, авиация