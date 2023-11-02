https://ukraina.ru/20231102/1050671287.html
"Давно на него нацелились": эксперт Полетаев рассказал, каким способом ВС РФ могут ударить под Угледаром
"Давно на него нацелились": эксперт Полетаев рассказал, каким способом ВС РФ могут ударить под Угледаром - 02.11.2023 Украина.ру
"Давно на него нацелились": эксперт Полетаев рассказал, каким способом ВС РФ могут ударить под Угледаром
Действия России на всех направлениях можно трактовать как подготовку к крупной наступательной операции. ВС РФ необходимо отодвинуть фронт западнее Угледара, чтобы разблокировать железную дорогу из Донецка в Мариуполь. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2023-11-02T04:10
2023-11-02T04:10
2023-11-02T04:10
новости
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угледар
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Город Угледар в Волновахском районе ДНР - не просто мощная крепость в стыке Южного и Западного направлений, там проходит важная логистическая линия, рассказал эксперт.Если российским войскам получится отодвинуть фронт хотя бы на 15–20 километров западнее, то получится разблокировать железную дорогу, которая идет вдоль фронта из Донецка в Мариуполь, отметил он.На позиции ВСУ под Угледаром российские силы нацелились давно. Попытки его взять были еще в начале года, но при атаке с юга ничего не получилось. Теперь ВС РФ попытаются зайти с севера через вереницу сел вдоль речки Сухие Ялы, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231031/1050655350.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, угледар, днр, волноваха, россия, украина, сво, логистика, железная дорога
Новости, ВСУ, Угледар, ДНР, Волноваха, Россия, Украина, СВО, логистика, железная дорога
"Давно на него нацелились": эксперт Полетаев рассказал, каким способом ВС РФ могут ударить под Угледаром
Действия России на всех направлениях можно трактовать как подготовку к крупной наступательной операции. ВС РФ необходимо отодвинуть фронт западнее Угледара, чтобы разблокировать железную дорогу из Донецка в Мариуполь. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Город Угледар в Волновахском районе ДНР - не просто мощная крепость в стыке Южного и Западного направлений, там проходит важная логистическая линия, рассказал эксперт.
Если российским войскам получится отодвинуть фронт хотя бы на 15–20 километров западнее, то получится разблокировать железную дорогу, которая идет вдоль фронта из Донецка в Мариуполь, отметил он.
"Это мощная коммуникационная линия, которая не работает. Мы там все возим через пень-колоду. Как говорится, "любители обсуждают тактику, кабинетные генералы — стратегию, а профессионалы — логистику". Это всегда незаметно, но это имеет ключевое значение", - подчеркнул Полетаев.
На позиции ВСУ под Угледаром российские силы нацелились давно. Попытки его взять были еще в начале года, но при атаке с юга ничего не получилось. Теперь ВС РФ попытаются зайти с севера через вереницу сел вдоль речки Сухие Ялы, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь