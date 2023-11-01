https://ukraina.ru/20231101/1050683014.html
Уникальные СУ и неуловимые ФАБы России против обещаний Запада. Что говорили об Украине в мире 1 ноября
Уникальные СУ и неуловимые ФАБы России против обещаний Запада. Что говорили об Украине в мире 1 ноября - 01.11.2023 Украина.ру
Уникальные СУ и неуловимые ФАБы России против обещаний Запада. Что говорили об Украине в мире 1 ноября
В России появились уникальные оружие и техника, которые позволят нанести решающее поражение Украине. Тем временем, на Авдеевском направлении наступает кульминация - ВСУ находятся на грани краха. Спасение Украины по мнению западных СМИ может обеспечить Германия, поскольку США заняты Израилем
2023-11-01T17:46
2023-11-01T17:46
2023-11-01T18:11
эксклюзив
россия
украина
всу
вс рф
запад
сша
ес
су-57
истребители
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“Новинки” на фронте, пугающие ВСУКиев бьет тревогу из-за новых российских ФАБ-1500, пишет Newsweek. В статье говорится, что модернизированные планирующие бомбы заставят ВСУ чаще эксплуатировать украинские системы ПВО. У ФАБов есть преимущество – георадарным системам довольно сложно обнаружить эти бомбы, так как в отличие от ракет и дронов-камикадзе, они излучают меньше тепла из-за отсутствия реактивных двигателей или силовой установки.Авторы статьи отмечают, что российские войска уже развернули новые управляемые бомбы на фронте. Эксперты среди преимуществ этого вооружения отмечают то, что подобные бомбы оснащены лазерным и спутниковым наведением для повышения точности ударов. Кроме того они могут уничтожать даже подземные бункеры на глубине до 20 метров.Известно, что ФАБ-1500 является самой крупной из серии планирующих бомб, в которую также входят ФАБ-250 и ФАБ-500, а ее вес составляет порядка 1550 килограммов и может нанести урон в радиусе до 500 метров.Военные эксперты утверждают, что у Украины практически нет средств защиты от ФАБ-1500, а страх ВСУ вполне оправдан: бомбы обладают высокой разрушительной силой.Этой осенью российские ВВС уничтожили авиационной бомбой ФАБ-1500 целый штаб отдельной тактической группы “Соледар” в населенном пункте Александро-Калиново, ликвидировав более 50 офицеров командного состава. На этом пункте ВСУ собирали все данные разведки, анализировали оперативную обстановку и осуществляли связь с украинским Генштабом.Появилась в зоне СВО и еще одна опасность для ВСУ. Как утверждает американский военный журнал Мilitarywatchmagazine, известный российский истребитель-невидимка Су-57 получила крылатую ракету сверхдальнего радиуса действия.“Хотя эта крылатая ракета большой дальности меньше своих аналогов, используемых в российской дальней авиации, которая в настоящее время включает в себя стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, дальность действия ракеты эквивалентна дальности действия вышеупомянутого самолета”, - отмечают эксперты.Здесь постарались разработчики, сообщает издание, им удалось добиться “существенного уменьшения габаритов нового боекомплекта благодаря идеально доработанной конструкции складного крыла и внутренней компоновки, а также использованию нового малогабаритного двухконтурного турбореактивного двигателя”.В интервью News.ru заслуженный пилот РФ Юрий Сытник отмечает, что Су-57 превосходит американские F-22 и F-35, потому что у российской машины установлено лучшее в мире оборудование и отличное вооружение.“Су-57 — истребитель чисто пятого поколения, а не 4++. Как самолет он вполне обыкновенный, хотя обладает малозаметностью, хорошим радаром и отличными характеристиками. Главное в истребителе — его вооружение, оборудование. На Су-57, предположу, стоит уникальное, лучшее в мире оборудование, позволяющее раньше вероятного противника обнаружить его самолет, прицелиться, выпустить ракету, уничтожить врага, не входя в зону поражения. Да, таких технологий за рубежом еще нет”, — пояснил эксперт.Западные аналитики тоже выделяют высокую боеспособность истребителя СУ-57:“Самолеты принимали активное участие в операциях на Украине, обеспечив совершенно уникальный уровень боевых испытаний против противника, включая ударные задачи и подавление противовоздушной обороны”, - полагают аналитики.Сомнения растут в геометрической прогрессииПока Россия стремительно пополняет собственный военный арсенал, Европа кормит Киев очередными обещаниями о поставках, однако пока они могут предоставить только моральную, но не материальную поддержку.В издании Do Rzeczy пишут, что европейская оружейная промышленность не в состоянии удовлетворить потребности Украины в артиллерийских боеприпасах. Для того, чтобы утолить аппетиты Киева, ЕС потребуется практически 14 лет, так как у ВПК стран НАТО недостаточно ресурсов для выполнения своих обещаний, отмечается в статье.Польские журналисты провели анализ отчетов норвежской компании Nammo и выяснили некоторые подробности. К слову, эта компания является одной из крупнейших производителей боеприпасов в Европе. На сегодня Европа в силах производить только полмиллиона выстрелов в год, а Киев требует примерно 600 тысяч патронов в месяц.Дефицит необходимых боеприпасов создает проблемы ВСУ. Обозреватель Myśl Polska Кшиштоф Подгурский предположил, что главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному приходится бросать в бой последние резервы из-за успехов российской армии на фронте.Он отмечает, что в конце сентября этого года на многих участках фронта для украинской стороны стали возникать кризисные ситуации.“В настоящий момент мы являемся свидетелями переломной битвы за Авдеевский укрепленный район и за сам промышленный город с населением в тридцать тысяч, превращенный в крепость – за Авдеевку”, - пишет Myśl Polska.Сейчас битва за Авдеевский укрепрайон набирает обороты, и она станет кульминационным моментом всего конфликта, полагают авторы статьи. Польские эксперты не исключают того, что именно на этом направлении Россия завоюет победу стратегического уровня и окончательно сломит ВСУ.Западные эксперты гадают, какую “стратегическую игру” затеяло российское командование, но знают одно, что российская армия явно не спешит, ведь она делает ставку на огневую мощь и постоянное давление на обороняющиеся украинские войска, пишет Myśl Polska.Журналисты War on the Rocks в своем аналитическом журнале предупреждают, что у ВСУ есть не больше двух недель для того, чтобы добиться результата, иначе ненастная осенне-зимняя погода резко замедлит военные действия.В российском военном экспертном сообществе предполагают, что за эти 2 недели ВСУ будет предпринята еще одна попытка масштабного прорыва второй линии обороны на Запорожском фронте с целью выхода к населенному пункту Токмак.В долгосрочной перспективе будущее Украины выглядит не лучшим образом, отмечает сотрудник финской группы военной разведки Black Bird Майкл Кофман. В интервью War on the Rocks он заявил, что сегодня Киев может спасти только Германия, но только в том случае, если она возьмет на себя ведущую роль в противостоянии, так как США в ближайшем будущем полностью сконцентрируют свое внимание на Израиле.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, россия, украина, всу, вс рф, запад, сша, ес, су-57, истребители, зарубежье, сми
Уникальные СУ и неуловимые ФАБы России против обещаний Запада. Что говорили об Украине в мире 1 ноября
17:46 01.11.2023 (обновлено: 18:11 01.11.2023)
В России появились уникальные оружие и техника, которые позволят нанести решающее поражение Украине. Тем временем, на Авдеевском направлении наступает кульминация - ВСУ находятся на грани краха. Спасение Украины по мнению западных СМИ может обеспечить Германия, поскольку США заняты Израилем
“Новинки” на фронте, пугающие ВСУ
Киев бьет тревогу из-за новых российских ФАБ-1500, пишет Newsweek. В статье говорится, что модернизированные планирующие бомбы заставят ВСУ чаще эксплуатировать украинские системы ПВО.
У ФАБов есть преимущество – георадарным системам довольно сложно обнаружить эти бомбы, так как в отличие от ракет и дронов-камикадзе, они излучают меньше тепла из-за отсутствия реактивных двигателей или силовой установки.
Авторы статьи отмечают, что российские войска уже развернули новые управляемые бомбы на фронте. Эксперты среди преимуществ этого вооружения отмечают то, что подобные бомбы оснащены лазерным и спутниковым наведением для повышения точности ударов. Кроме того они могут уничтожать даже подземные бункеры на глубине до 20 метров.
Известно, что ФАБ-1500 является самой крупной из серии планирующих бомб, в которую также входят ФАБ-250 и ФАБ-500, а ее вес составляет порядка 1550 килограммов и может нанести урон в радиусе до 500 метров.
Военные эксперты утверждают, что у Украины практически нет средств защиты от ФАБ-1500, а страх ВСУ вполне оправдан: бомбы обладают высокой разрушительной силой.
Этой осенью российские ВВС уничтожили авиационной бомбой ФАБ-1500 целый штаб отдельной тактической группы “Соледар” в населенном пункте Александро-Калиново, ликвидировав более 50 офицеров командного состава. На этом пункте ВСУ собирали все данные разведки, анализировали оперативную обстановку и осуществляли связь с украинским Генштабом.
Появилась в зоне СВО и еще одна опасность для ВСУ. Как утверждает американский военный журнал Мilitarywatchmagazine, известный российский истребитель-невидимка Су-57 получила крылатую ракету сверхдальнего радиуса действия.
“Хотя эта крылатая ракета большой дальности меньше своих аналогов, используемых в российской дальней авиации, которая в настоящее время включает в себя стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, дальность действия ракеты эквивалентна дальности действия вышеупомянутого самолета”, - отмечают эксперты.
Здесь постарались разработчики, сообщает издание, им удалось добиться “существенного уменьшения габаритов нового боекомплекта благодаря идеально доработанной конструкции складного крыла и внутренней компоновки, а также использованию нового малогабаритного двухконтурного турбореактивного двигателя”.
В интервью News.ru заслуженный пилот РФ Юрий Сытник отмечает, что Су-57 превосходит американские F-22 и F-35, потому что у российской машины установлено лучшее в мире оборудование и отличное вооружение.
“Су-57 — истребитель чисто пятого поколения, а не 4++. Как самолет он вполне обыкновенный, хотя обладает малозаметностью, хорошим радаром и отличными характеристиками. Главное в истребителе — его вооружение, оборудование. На Су-57, предположу, стоит уникальное, лучшее в мире оборудование, позволяющее раньше вероятного противника обнаружить его самолет, прицелиться, выпустить ракету, уничтожить врага, не входя в зону поражения. Да, таких технологий за рубежом еще нет”, — пояснил эксперт.
Западные аналитики тоже выделяют высокую боеспособность истребителя СУ-57:
“Самолеты принимали активное участие в операциях на Украине, обеспечив совершенно уникальный уровень боевых испытаний против противника, включая ударные задачи и подавление противовоздушной обороны”, - полагают аналитики.
Сомнения растут в геометрической прогрессии
Пока Россия стремительно пополняет собственный военный арсенал, Европа кормит Киев очередными обещаниями о поставках, однако пока они могут предоставить только моральную, но не материальную поддержку.
В издании Do Rzeczy пишут, что европейская оружейная промышленность не в состоянии удовлетворить потребности Украины в артиллерийских боеприпасах. Для того, чтобы утолить аппетиты Киева, ЕС потребуется практически 14 лет, так как у ВПК стран НАТО недостаточно ресурсов для выполнения своих обещаний, отмечается в статье.
Польские журналисты провели анализ отчетов норвежской компании Nammo и выяснили некоторые подробности. К слову, эта компания является одной из крупнейших производителей боеприпасов в Европе. На сегодня Европа в силах производить только полмиллиона выстрелов в год, а Киев требует примерно 600 тысяч патронов в месяц.
Дефицит необходимых боеприпасов создает проблемы ВСУ. Обозреватель Myśl Polska Кшиштоф Подгурский предположил, что главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному приходится бросать в бой последние резервы из-за успехов российской армии на фронте.
Он отмечает, что в конце сентября этого года на многих участках фронта для украинской стороны стали возникать кризисные ситуации.
“В настоящий момент мы являемся свидетелями переломной битвы за Авдеевский укрепленный район и за сам промышленный город с населением в тридцать тысяч, превращенный в крепость – за Авдеевку”, - пишет Myśl Polska.
Сейчас битва за Авдеевский укрепрайон набирает обороты, и она станет кульминационным моментом всего конфликта, полагают авторы статьи. Польские эксперты не исключают того, что именно на этом направлении Россия завоюет победу стратегического уровня и окончательно сломит ВСУ.
Западные эксперты гадают, какую “стратегическую игру” затеяло российское командование, но знают одно, что российская армия явно не спешит, ведь она делает ставку на огневую мощь и постоянное давление на обороняющиеся украинские войска, пишет Myśl Polska.
Журналисты War on the Rocks в своем аналитическом журнале предупреждают, что у ВСУ есть не больше двух недель для того, чтобы добиться результата, иначе ненастная осенне-зимняя погода резко замедлит военные действия.
В российском военном экспертном сообществе предполагают, что за эти 2 недели ВСУ будет предпринята еще одна попытка масштабного прорыва второй линии обороны на Запорожском фронте с целью выхода к населенному пункту Токмак.
В долгосрочной перспективе будущее Украины выглядит не лучшим образом, отмечает сотрудник финской группы военной разведки Black Bird Майкл Кофман. В интервью War on the Rocks он заявил, что сегодня Киев может спасти только Германия, но только в том случае, если она возьмет на себя ведущую роль в противостоянии, так как США в ближайшем будущем полностью сконцентрируют свое внимание на Израиле.