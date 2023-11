https://ukraina.ru/20231101/1050683014.html

Уникальные СУ и неуловимые ФАБы России против обещаний Запада. Что говорили об Украине в мире 1 ноября

В России появились уникальные оружие и техника, которые позволят нанести решающее поражение Украине. Тем временем, на Авдеевском направлении наступает кульминация - ВСУ находятся на грани краха. Спасение Украины по мнению западных СМИ может обеспечить Германия, поскольку США заняты Израилем

“Новинки” на фронте, пугающие ВСУКиев бьет тревогу из-за новых российских ФАБ-1500, пишет Newsweek. В статье говорится, что модернизированные планирующие бомбы заставят ВСУ чаще эксплуатировать украинские системы ПВО. У ФАБов есть преимущество – георадарным системам довольно сложно обнаружить эти бомбы, так как в отличие от ракет и дронов-камикадзе, они излучают меньше тепла из-за отсутствия реактивных двигателей или силовой установки.Авторы статьи отмечают, что российские войска уже развернули новые управляемые бомбы на фронте. Эксперты среди преимуществ этого вооружения отмечают то, что подобные бомбы оснащены лазерным и спутниковым наведением для повышения точности ударов. Кроме того они могут уничтожать даже подземные бункеры на глубине до 20 метров.Известно, что ФАБ-1500 является самой крупной из серии планирующих бомб, в которую также входят ФАБ-250 и ФАБ-500, а ее вес составляет порядка 1550 килограммов и может нанести урон в радиусе до 500 метров.Военные эксперты утверждают, что у Украины практически нет средств защиты от ФАБ-1500, а страх ВСУ вполне оправдан: бомбы обладают высокой разрушительной силой.Этой осенью российские ВВС уничтожили авиационной бомбой ФАБ-1500 целый штаб отдельной тактической группы “Соледар” в населенном пункте Александро-Калиново, ликвидировав более 50 офицеров командного состава. На этом пункте ВСУ собирали все данные разведки, анализировали оперативную обстановку и осуществляли связь с украинским Генштабом.Появилась в зоне СВО и еще одна опасность для ВСУ. Как утверждает американский военный журнал Мilitarywatchmagazine, известный российский истребитель-невидимка Су-57 получила крылатую ракету сверхдальнего радиуса действия.“Хотя эта крылатая ракета большой дальности меньше своих аналогов, используемых в российской дальней авиации, которая в настоящее время включает в себя стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, дальность действия ракеты эквивалентна дальности действия вышеупомянутого самолета”, - отмечают эксперты.Здесь постарались разработчики, сообщает издание, им удалось добиться “существенного уменьшения габаритов нового боекомплекта благодаря идеально доработанной конструкции складного крыла и внутренней компоновки, а также использованию нового малогабаритного двухконтурного турбореактивного двигателя”.В интервью News.ru заслуженный пилот РФ Юрий Сытник отмечает, что Су-57 превосходит американские F-22 и F-35, потому что у российской машины установлено лучшее в мире оборудование и отличное вооружение.“Су-57 — истребитель чисто пятого поколения, а не 4++. Как самолет он вполне обыкновенный, хотя обладает малозаметностью, хорошим радаром и отличными характеристиками. Главное в истребителе — его вооружение, оборудование. На Су-57, предположу, стоит уникальное, лучшее в мире оборудование, позволяющее раньше вероятного противника обнаружить его самолет, прицелиться, выпустить ракету, уничтожить врага, не входя в зону поражения. Да, таких технологий за рубежом еще нет”, — пояснил эксперт.Западные аналитики тоже выделяют высокую боеспособность истребителя СУ-57:“Самолеты принимали активное участие в операциях на Украине, обеспечив совершенно уникальный уровень боевых испытаний против противника, включая ударные задачи и подавление противовоздушной обороны”, - полагают аналитики.Сомнения растут в геометрической прогрессииПока Россия стремительно пополняет собственный военный арсенал, Европа кормит Киев очередными обещаниями о поставках, однако пока они могут предоставить только моральную, но не материальную поддержку.В издании Do Rzeczy пишут, что европейская оружейная промышленность не в состоянии удовлетворить потребности Украины в артиллерийских боеприпасах. Для того, чтобы утолить аппетиты Киева, ЕС потребуется практически 14 лет, так как у ВПК стран НАТО недостаточно ресурсов для выполнения своих обещаний, отмечается в статье.Польские журналисты провели анализ отчетов норвежской компании Nammo и выяснили некоторые подробности. К слову, эта компания является одной из крупнейших производителей боеприпасов в Европе. На сегодня Европа в силах производить только полмиллиона выстрелов в год, а Киев требует примерно 600 тысяч патронов в месяц.Дефицит необходимых боеприпасов создает проблемы ВСУ. Обозреватель Myśl Polska Кшиштоф Подгурский предположил, что главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному приходится бросать в бой последние резервы из-за успехов российской армии на фронте.Он отмечает, что в конце сентября этого года на многих участках фронта для украинской стороны стали возникать кризисные ситуации.“В настоящий момент мы являемся свидетелями переломной битвы за Авдеевский укрепленный район и за сам промышленный город с населением в тридцать тысяч, превращенный в крепость – за Авдеевку”, - пишет Myśl Polska.Сейчас битва за Авдеевский укрепрайон набирает обороты, и она станет кульминационным моментом всего конфликта, полагают авторы статьи. Польские эксперты не исключают того, что именно на этом направлении Россия завоюет победу стратегического уровня и окончательно сломит ВСУ.Западные эксперты гадают, какую “стратегическую игру” затеяло российское командование, но знают одно, что российская армия явно не спешит, ведь она делает ставку на огневую мощь и постоянное давление на обороняющиеся украинские войска, пишет Myśl Polska.Журналисты War on the Rocks в своем аналитическом журнале предупреждают, что у ВСУ есть не больше двух недель для того, чтобы добиться результата, иначе ненастная осенне-зимняя погода резко замедлит военные действия.В российском военном экспертном сообществе предполагают, что за эти 2 недели ВСУ будет предпринята еще одна попытка масштабного прорыва второй линии обороны на Запорожском фронте с целью выхода к населенному пункту Токмак.В долгосрочной перспективе будущее Украины выглядит не лучшим образом, отмечает сотрудник финской группы военной разведки Black Bird Майкл Кофман. В интервью War on the Rocks он заявил, что сегодня Киев может спасти только Германия, но только в том случае, если она возьмет на себя ведущую роль в противостоянии, так как США в ближайшем будущем полностью сконцентрируют свое внимание на Израиле.

