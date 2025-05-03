Америка готова вытащить Европу из болота, если она пойдет на попятную — Ищенко
США уже несколько месяцев обращаются к Европе и Украине с посылом: “Без нас Россия вас точно добьет. Поэтому мы оказываем вам последнюю добрую услугу. Мы выступаем посредниками в ваших переговорах с Москвой, чтобы вы могли заключить с ней хоть какой-то мир”
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.
По его словам, заявления США в духе “мы отречемся от украинского конфликта в случае, если Владимир Зеленский не будет идти навстречу” обращены не только к Киеву, но и ко всей Европе. Америка сказала своим оппонентам примерно следующее, считает собеседник издания:
"Россия вас добивала, дажа когда мы помогали вам, а без нас ВС РФ уж точно прикончат вас. Поэтому мы оказываем вам последнюю добрую услугу. Мы выступаем посредниками в ваших переговорах с Москвой, чтобы вы могли заключить с ней хоть какой-то мир. Мы уйдем непобежденными, а вы как раз потерпите поражение. И если вы будете нас слушаться, мы вас вытащим из болота. А если вы не согласитесь, то когда вы будете кричать, что Россия вас убивает, мы вам на помощь не придем”.
Ищенко заявил, что в таком случае Штаты уже будут заняты другими делами, например, Китаем.
“[Президент США Дональд] Трамп говорит об этом уже несколько месяцев подряд. Киев и Брюссель продолжают идти на войну и при этом надеяться, что США пойдут на эту войну вместе с ними”, — резюмировал обозреватель.
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Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Украина и Европа все еще верят, что США будут вместе с ними воевать против России читайте на сайте Украина.ру.
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