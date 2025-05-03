Америка готова вытащить Европу из болота, если она пойдет на попятную — Ищенко - 03.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250503/amerika-gotova-vytaschit-evropu-iz-bolota-esli-ona-poydet-na-popyatnuyu--ischenko-1062840715.html
Америка готова вытащить Европу из болота, если она пойдет на попятную — Ищенко
Америка готова вытащить Европу из болота, если она пойдет на попятную — Ищенко - 03.05.2025 Украина.ру
Америка готова вытащить Европу из болота, если она пойдет на попятную — Ищенко
США уже несколько месяцев обращаются к Европе и Украине с посылом: “Без нас Россия вас точно добьет. Поэтому мы оказываем вам последнюю добрую услугу. Мы выступаем посредниками в ваших переговорах с Москвой, чтобы вы могли заключить с ней хоть какой-то мир”
2025-05-03T06:15
2025-05-03T06:15
новости
европа
сша
россия
дональд трамп
владимир зеленский
ростислав ищенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/03/1062254693_373:31:2387:1164_1920x0_80_0_0_d402854f62bf3c8c49ffb6d71f0b4f35.jpg
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.По его словам, заявления США в духе “мы отречемся от украинского конфликта в случае, если Владимир Зеленский не будет идти навстречу” обращены не только к Киеву, но и ко всей Европе. Америка сказала своим оппонентам примерно следующее, считает собеседник издания:Ищенко заявил, что в таком случае Штаты уже будут заняты другими делами, например, Китаем.“[Президент США Дональд] Трамп говорит об этом уже несколько месяцев подряд. Киев и Брюссель продолжают идти на войну и при этом надеяться, что США пойдут на эту войну вместе с ними”, — резюмировал обозреватель.О том, какие знаки посылает Вашингтон Украине и Европе, — в публикации Кто пошел против Трампа, к чему приведет упрямство Киева и где ожидать прорыва ВС РФ?Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Украина и Европа все еще верят, что США будут вместе с ними воевать против России читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250426/smi-raskryli-podrobnosti-predlozheniy-ukrainy-k-planu-ssha--1062773527.html
европа
сша
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/03/1062254693_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_5a526e21665f7efd5bfb43d305bbcb9c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, европа, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, ростислав ищенко
Новости, Европа, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Ростислав Ищенко

Америка готова вытащить Европу из болота, если она пойдет на попятную — Ищенко

06:15 03.05.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
США уже несколько месяцев обращаются к Европе и Украине с посылом: “Без нас Россия вас точно добьет. Поэтому мы оказываем вам последнюю добрую услугу. Мы выступаем посредниками в ваших переговорах с Москвой, чтобы вы могли заключить с ней хоть какой-то мир”
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.
По его словам, заявления США в духе “мы отречемся от украинского конфликта в случае, если Владимир Зеленский не будет идти навстречу” обращены не только к Киеву, но и ко всей Европе. Америка сказала своим оппонентам примерно следующее, считает собеседник издания:
"Россия вас добивала, дажа когда мы помогали вам, а без нас ВС РФ уж точно прикончат вас. Поэтому мы оказываем вам последнюю добрую услугу. Мы выступаем посредниками в ваших переговорах с Москвой, чтобы вы могли заключить с ней хоть какой-то мир. Мы уйдем непобежденными, а вы как раз потерпите поражение. И если вы будете нас слушаться, мы вас вытащим из болота. А если вы не согласитесь, то когда вы будете кричать, что Россия вас убивает, мы вам на помощь не придем”.
Ищенко заявил, что в таком случае Штаты уже будут заняты другими делами, например, Китаем.
“[Президент США Дональд] Трамп говорит об этом уже несколько месяцев подряд. Киев и Брюссель продолжают идти на войну и при этом надеяться, что США пойдут на эту войну вместе с ними”, — резюмировал обозреватель.
О том, какие знаки посылает Вашингтон Украине и Европе, — в публикации Кто пошел против Трампа, к чему приведет упрямство Киева и где ожидать прорыва ВС РФ?
26 апреля, 14:37
СМИ раскрыли подробности предложений Украины к плану США В рамках условий, которые Украина намерена поставить США по урегулированию конфликта, Киев не требует членства в НАТО и полного "возвращения" утраченных территорий. Об этом 26 апреля сообщила газета The New York Times со ссылкой на документ
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Украина и Европа все еще верят, что США будут вместе с ними воевать против России читайте на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЕвропаСШАРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийРостислав Ищенко
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:05Знамя Победы
08:01"И на груди его светилась…" – градация боевых наград в глазах фронтовиков и их современников
07:45ВСУ хотят ударить в стык Курской и Брянской областей: Алехин объяснил, почему ВС РФ оголять фланги
07:30Бойцы КНДР, сделка Украины и США, обращение Зеленкого и уволенный Уолтц. Неделя в фотографиях
07:15Начинается соревнование: кто из стран захочет послать на СВО свои войска — Поликарпов
07:00Николай Сорокин: Даже если Россия согласится на трехмесячное перемирие, она все равно заберет себе Одессу
06:45Война будет продолжаться. До поздней осени ВСУ хватает оружия и боеприпасов — Стаценко
06:15Америка готова вытащить Европу из болота, если она пойдет на попятную — Ищенко
05:45У Пекина на носу война: Поликарпов объяснил, почему Китай может последовать примеру КНДР
18:59Комитет ООН обеспокоен пытками российских военнослужащих в украинском плену
18:42Одесситы принесли цветы в память о жертвах "Одесской Хатыни"
18:18Подразделения российской группировки войск "Днепр" отчитались за неделю боёв с ВСУ
17:56Белорусы в Брестской крепости почтили память жертв "Одесской Хатыни"
17:28Почему Трамп перегибает палку с Китаем, но не давит на Киев и выйдут ли США из переговоров — Дудчак
17:13Российская войсковая группировка "Восток" продвинулась в глубину обороны ВСУ
16:54Потери ВСУ в боях с российской группировкой "Центр" – без малого три тыс военнослужащих
16:46ЕС перечислит отнятые у России миллиарды западным инвесторам
16:00Фильм "Щорс": памятник легендарному комдиву, который бандерлогам не снести
15:52Потери ВСУ в боях с российской "Южной" группировкой – без малого 1,8 тыс военнослужащих
15:36Потери ВСУ в боях с российской группировкой войск "Запад" превысили 1630 военнослужащих
Лента новостейМолния