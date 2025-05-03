https://ukraina.ru/20250503/amerika-gotova-vytaschit-evropu-iz-bolota-esli-ona-poydet-na-popyatnuyu--ischenko-1062840715.html

Америка готова вытащить Европу из болота, если она пойдет на попятную — Ищенко

Америка готова вытащить Европу из болота, если она пойдет на попятную — Ищенко - 03.05.2025 Украина.ру

Америка готова вытащить Европу из болота, если она пойдет на попятную — Ищенко

США уже несколько месяцев обращаются к Европе и Украине с посылом: “Без нас Россия вас точно добьет. Поэтому мы оказываем вам последнюю добрую услугу. Мы выступаем посредниками в ваших переговорах с Москвой, чтобы вы могли заключить с ней хоть какой-то мир”

2025-05-03T06:15

2025-05-03T06:15

2025-05-03T06:15

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россия

дональд трамп

владимир зеленский

ростислав ищенко

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.По его словам, заявления США в духе “мы отречемся от украинского конфликта в случае, если Владимир Зеленский не будет идти навстречу” обращены не только к Киеву, но и ко всей Европе. Америка сказала своим оппонентам примерно следующее, считает собеседник издания:Ищенко заявил, что в таком случае Штаты уже будут заняты другими делами, например, Китаем.“[Президент США Дональд] Трамп говорит об этом уже несколько месяцев подряд. Киев и Брюссель продолжают идти на войну и при этом надеяться, что США пойдут на эту войну вместе с ними”, — резюмировал обозреватель.О том, какие знаки посылает Вашингтон Украине и Европе, — в публикации Кто пошел против Трампа, к чему приведет упрямство Киева и где ожидать прорыва ВС РФ?Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Украина и Европа все еще верят, что США будут вместе с ними воевать против России читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250426/smi-raskryli-podrobnosti-predlozheniy-ukrainy-k-planu-ssha--1062773527.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, европа, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, ростислав ищенко