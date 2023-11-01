Большинство румын считают, что правительство делает слишком много для Украины - опрос - 01.11.2023 Украина.ру
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Большинство румын считают, что правительство делает слишком много для Украины - опрос
Большинство румын считают, что правительство делает слишком много для Украины - опрос - 01.11.2023 Украина.ру
Большинство румын считают, что правительство делает слишком много для Украины - опрос
Почти половина румын считает, что их страна слишком много делает для помощи Украине, следует из опроса IRSOP. Об этом 1 ноября сообщили журналисты Digi24
2023-11-01T17:01
2023-11-01T17:01
новости
румыния
зарубежье
украина
ближний восток
опрос
правительство
конфликт
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Почти 80% румын не доверяют способности правительства защитить население в случае вооруженной опасности, а 56% опасаются террористических акций в Румынии на фоне ситуации на Украине и Ближнем Востоке, следует из опроса.Более половины респондентов выступают за создание на Ближнем Востоке палестинского государства наряду с еврейским.Касательно отношению к вооруженным конфликтам на Украине и Ближнем Востоке румыны высказались следующим образом: "Более трети опрошенных (36%) заявили, что конфликт на Украине беспокоит их больше, чем конфликт на Ближнем Востоке", говорится в статье.Опрос IRSOP проводился в период с 25 по 30 октября путем телефонных интервью. В опросе приняло участие 905 человек.
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новости, румыния, зарубежье, украина, ближний восток, опрос, правительство, конфликт
Новости, Румыния, Зарубежье, Украина, Ближний Восток, опрос, правительство, конфликт

Большинство румын считают, что правительство делает слишком много для Украины - опрос

17:01 01.11.2023
 
© РИА Новости . Сергей Субботин / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости . Сергей Субботин
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Почти половина румын считает, что их страна слишком много делает для помощи Украине, следует из опроса IRSOP. Об этом 1 ноября сообщили журналисты Digi24
Почти 80% румын не доверяют способности правительства защитить население в случае вооруженной опасности, а 56% опасаются террористических акций в Румынии на фоне ситуации на Украине и Ближнем Востоке, следует из опроса.
"46% респондентов считают, что Румыния слишком много делает для помощи Украине, а 42% полагают, что военные риски для Румынии сейчас выше, чем в начале конфликта на Украине", - говорится в материале.
Более половины респондентов выступают за создание на Ближнем Востоке палестинского государства наряду с еврейским.
Касательно отношению к вооруженным конфликтам на Украине и Ближнем Востоке румыны высказались следующим образом: "Более трети опрошенных (36%) заявили, что конфликт на Украине беспокоит их больше, чем конфликт на Ближнем Востоке", говорится в статье.
Опрос IRSOP проводился в период с 25 по 30 октября путем телефонных интервью. В опросе приняло участие 905 человек.
Акция против повышения тарифов на проезд в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
25 октября, 13:50
Опрос показал, сколько украинцев считают Украину "безнадёжно коррумпированной" Более трети граждан Украины считают страну "безнадёжно коррумпированной", следует из социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС)
 
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