https://ukraina.ru/20231101/1050682250.html

Большинство румын считают, что правительство делает слишком много для Украины - опрос

Большинство румын считают, что правительство делает слишком много для Украины - опрос - 01.11.2023 Украина.ру

Большинство румын считают, что правительство делает слишком много для Украины - опрос

Почти половина румын считает, что их страна слишком много делает для помощи Украине, следует из опроса IRSOP. Об этом 1 ноября сообщили журналисты Digi24

2023-11-01T17:01

2023-11-01T17:01

2023-11-01T17:01

новости

румыния

зарубежье

украина

ближний восток

опрос

правительство

конфликт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102199/65/1021996556_0:0:2836:1595_1920x0_80_0_0_fa1ba5d1dbea21c81ae4720604cd430d.jpg

Почти 80% румын не доверяют способности правительства защитить население в случае вооруженной опасности, а 56% опасаются террористических акций в Румынии на фоне ситуации на Украине и Ближнем Востоке, следует из опроса.Более половины респондентов выступают за создание на Ближнем Востоке палестинского государства наряду с еврейским.Касательно отношению к вооруженным конфликтам на Украине и Ближнем Востоке румыны высказались следующим образом: "Более трети опрошенных (36%) заявили, что конфликт на Украине беспокоит их больше, чем конфликт на Ближнем Востоке", говорится в статье.Опрос IRSOP проводился в период с 25 по 30 октября путем телефонных интервью. В опросе приняло участие 905 человек.

https://ukraina.ru/20231025/1050472198.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, румыния, зарубежье, украина, ближний восток, опрос, правительство, конфликт