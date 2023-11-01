https://ukraina.ru/20231101/1050682250.html
Большинство румын считают, что правительство делает слишком много для Украины - опрос
Большинство румын считают, что правительство делает слишком много для Украины - опрос - 01.11.2023 Украина.ру
Большинство румын считают, что правительство делает слишком много для Украины - опрос
Почти половина румын считает, что их страна слишком много делает для помощи Украине, следует из опроса IRSOP. Об этом 1 ноября сообщили журналисты Digi24
2023-11-01T17:01
2023-11-01T17:01
2023-11-01T17:01
новости
румыния
зарубежье
украина
ближний восток
опрос
правительство
конфликт
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Почти 80% румын не доверяют способности правительства защитить население в случае вооруженной опасности, а 56% опасаются террористических акций в Румынии на фоне ситуации на Украине и Ближнем Востоке, следует из опроса.Более половины респондентов выступают за создание на Ближнем Востоке палестинского государства наряду с еврейским.Касательно отношению к вооруженным конфликтам на Украине и Ближнем Востоке румыны высказались следующим образом: "Более трети опрошенных (36%) заявили, что конфликт на Украине беспокоит их больше, чем конфликт на Ближнем Востоке", говорится в статье.Опрос IRSOP проводился в период с 25 по 30 октября путем телефонных интервью. В опросе приняло участие 905 человек.
https://ukraina.ru/20231025/1050472198.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, румыния, зарубежье, украина, ближний восток, опрос, правительство, конфликт
Новости, Румыния, Зарубежье, Украина, Ближний Восток, опрос, правительство, конфликт
Большинство румын считают, что правительство делает слишком много для Украины - опрос
Почти половина румын считает, что их страна слишком много делает для помощи Украине, следует из опроса IRSOP. Об этом 1 ноября сообщили журналисты Digi24
Почти 80% румын не доверяют способности правительства защитить население в случае вооруженной опасности, а 56% опасаются террористических акций в Румынии на фоне ситуации на Украине и Ближнем Востоке, следует из опроса.
"46% респондентов считают, что Румыния слишком много делает для помощи Украине, а 42% полагают, что военные риски для Румынии сейчас выше, чем в начале конфликта на Украине", - говорится в материале.
Более половины респондентов выступают за создание на Ближнем Востоке палестинского государства наряду с еврейским.
Касательно отношению к вооруженным конфликтам на Украине и Ближнем Востоке румыны высказались следующим образом: "Более трети опрошенных (36%) заявили, что конфликт на Украине беспокоит их больше, чем конфликт на Ближнем Востоке", говорится в статье.
Опрос IRSOP проводился в период с 25 по 30 октября путем телефонных интервью. В опросе приняло участие 905 человек.