https://ukraina.ru/20231101/1050678494.html
Депутат Рады раскритиковала призыв общаться в школах исключительно на украинском
Депутат Рады раскритиковала призыв общаться в школах исключительно на украинском - 01.11.2023 Украина.ру
Депутат Рады раскритиковала призыв общаться в школах исключительно на украинском
Депутат Верховной Рады Украины от партии "Слуга народа" Юлия Гришина раскритиковала призывы заставить учителей и учеников общаться на украинском языке. Свой комментарий нардеп разместила 1 ноября в своём телеграм-канале
2023-11-01T15:19
2023-11-01T15:19
2023-11-01T15:20
новости
украина
украинский язык
языковой омбудсмен
тарас креминь
народные депутаты
верховная рада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103175/68/1031756880_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_fae9e34f91de08aa8259bfa356aec11a.jpg
Украинская депутат также призвала "не искать врага среди своих".Языковый омбудсмен Украины Тарас Креминь 31 октября заявил, что в украинских школах учителя и ученики и на переменах должны разговаривать только на украинском языке.По его мнению, образовательный процесс – это вся деятельность, которая происходит на территории учебного заведения, поэтому перерыв нельзя считать исключением.Ранее экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион заявила, что русскоязычных жителей Украины, которые отказываются переходить на государственный язык, следует утилизировать. Так она прокомментировала скандал, произошедший до этого в Киеве, когда таксист отказался общаться с пассажирками на украинском языке и попросил из покинуть автомобиль.
https://ukraina.ru/20231026/1050504943.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103175/68/1031756880_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_401b95494193acabb407b101b9d4abbf.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, украинский язык, языковой омбудсмен, тарас креминь, народные депутаты, верховная рада
Новости, Украина, украинский язык, языковой омбудсмен, Тарас Креминь, народные депутаты, Верховная Рада
Депутат Рады раскритиковала призыв общаться в школах исключительно на украинском
15:19 01.11.2023 (обновлено: 15:20 01.11.2023)
Депутат Верховной Рады Украины от партии "Слуга народа" Юлия Гришина раскритиковала призывы заставить учителей и учеников общаться на украинском языке. Свой комментарий нардеп разместила 1 ноября в своём телеграм-канале
"Изъезженным конем не наездишься! Есть такая украинская пословица. Язык нужно плекати [лелеять. - укр.перевод]. Прекрасное украинское слово! Означает "с любовью выращивать, воспитывать кого-нибудь, что-нибудь; взращивать". Воспитывать язык, а не насиловать. В детях – прежде всего. Книги, мультфильмы, игры, поощрения. Не запретами, угрозами и оскорблениями", - написала Гришина.
Украинская депутат также призвала "не искать врага среди своих".
Языковый омбудсмен Украины Тарас Креминь 31 октября заявил
, что в украинских школах учителя и ученики и на переменах должны разговаривать только на украинском языке.
По его мнению, образовательный процесс – это вся деятельность, которая происходит на территории учебного заведения, поэтому перерыв нельзя считать исключением.
Ранее экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион заявила, что русскоязычных жителей Украины, которые отказываются переходить на государственный язык, следует утилизировать. Так она прокомментировала скандал, произошедший до этого в Киеве, когда таксист отказался общаться с пассажирками на украинском языке и попросил из покинуть автомобиль.