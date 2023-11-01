https://ukraina.ru/20231101/1050678494.html

Депутат Рады раскритиковала призыв общаться в школах исключительно на украинском

Депутат Рады раскритиковала призыв общаться в школах исключительно на украинском - 01.11.2023 Украина.ру

Депутат Рады раскритиковала призыв общаться в школах исключительно на украинском

Депутат Верховной Рады Украины от партии "Слуга народа" Юлия Гришина раскритиковала призывы заставить учителей и учеников общаться на украинском языке. Свой комментарий нардеп разместила 1 ноября в своём телеграм-канале

2023-11-01T15:19

2023-11-01T15:19

2023-11-01T15:20

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верховная рада

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Украинская депутат также призвала "не искать врага среди своих".Языковый омбудсмен Украины Тарас Креминь 31 октября заявил, что в украинских школах учителя и ученики и на переменах должны разговаривать только на украинском языке.По его мнению, образовательный процесс – это вся деятельность, которая происходит на территории учебного заведения, поэтому перерыв нельзя считать исключением.Ранее экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион заявила, что русскоязычных жителей Украины, которые отказываются переходить на государственный язык, следует утилизировать. Так она прокомментировала скандал, произошедший до этого в Киеве, когда таксист отказался общаться с пассажирками на украинском языке и попросил из покинуть автомобиль.

https://ukraina.ru/20231026/1050504943.html

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2023

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новости, украина, украинский язык, языковой омбудсмен, тарас креминь, народные депутаты, верховная рада