Депутат Рады раскритиковала призыв общаться в школах исключительно на украинском - 01.11.2023 Украина.ру
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Депутат Рады раскритиковала призыв общаться в школах исключительно на украинском
Депутат Рады раскритиковала призыв общаться в школах исключительно на украинском - 01.11.2023 Украина.ру
Депутат Рады раскритиковала призыв общаться в школах исключительно на украинском
Депутат Верховной Рады Украины от партии "Слуга народа" Юлия Гришина раскритиковала призывы заставить учителей и учеников общаться на украинском языке. Свой комментарий нардеп разместила 1 ноября в своём телеграм-канале
2023-11-01T15:19
2023-11-01T15:20
новости
украина
украинский язык
языковой омбудсмен
тарас креминь
народные депутаты
верховная рада
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Украинская депутат также призвала "не искать врага среди своих".Языковый омбудсмен Украины Тарас Креминь 31 октября заявил, что в украинских школах учителя и ученики и на переменах должны разговаривать только на украинском языке.По его мнению, образовательный процесс – это вся деятельность, которая происходит на территории учебного заведения, поэтому перерыв нельзя считать исключением.Ранее экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион заявила, что русскоязычных жителей Украины, которые отказываются переходить на государственный язык, следует утилизировать. Так она прокомментировала скандал, произошедший до этого в Киеве, когда таксист отказался общаться с пассажирками на украинском языке и попросил из покинуть автомобиль.
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новости, украина, украинский язык, языковой омбудсмен, тарас креминь, народные депутаты, верховная рада
Новости, Украина, украинский язык, языковой омбудсмен, Тарас Креминь, народные депутаты, Верховная Рада

Депутат Рады раскритиковала призыв общаться в школах исключительно на украинском

15:19 01.11.2023 (обновлено: 15:20 01.11.2023)
 
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украинский язык мова школа ученик азбука учебник - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
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Депутат Верховной Рады Украины от партии "Слуга народа" Юлия Гришина раскритиковала призывы заставить учителей и учеников общаться на украинском языке. Свой комментарий нардеп разместила 1 ноября в своём телеграм-канале

"Изъезженным конем не наездишься! Есть такая украинская пословица. Язык нужно плекати [лелеять. - укр.перевод]. Прекрасное украинское слово! Означает "с любовью выращивать, воспитывать кого-нибудь, что-нибудь; взращивать". Воспитывать язык, а не насиловать. В детях – прежде всего. Книги, мультфильмы, игры, поощрения. Не запретами, угрозами и оскорблениями", - написала Гришина.

Украинская депутат также призвала "не искать врага среди своих".
Языковый омбудсмен Украины Тарас Креминь 31 октября заявил, что в украинских школах учителя и ученики и на переменах должны разговаривать только на украинском языке.
По его мнению, образовательный процесс – это вся деятельность, которая происходит на территории учебного заведения, поэтому перерыв нельзя считать исключением.
Ранее экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион заявила, что русскоязычных жителей Украины, которые отказываются переходить на государственный язык, следует утилизировать. Так она прокомментировала скандал, произошедший до этого в Киеве, когда таксист отказался общаться с пассажирками на украинском языке и попросил из покинуть автомобиль.
Такси в Москве - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
26 октября, 12:14
"Вы больные люди, ребята!": В Киеве языковой вопрос поссорил водителя такси и его клиентокПассажирки потребовали от таксиста разговаривать с ними на украинском языке, после чего он их попросил покинуть машину
 
НовостиУкраинаукраинский языкязыковой омбудсменТарас Креминьнародные депутатыВерховная Рада
 
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