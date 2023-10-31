https://ukraina.ru/20231031/1050636715.html
Даже на переменах. Языковый омбудсмен потребовал в школах разговаривать на украинском
Даже на переменах. Языковый омбудсмен потребовал в школах разговаривать на украинском - 31.10.2023 Украина.ру
Даже на переменах. Языковый омбудсмен потребовал в школах разговаривать на украинском
В украинских школах учителя и ученики и на переменах должны разговаривать только на украинском языке. Об этом заявил языковый омбудсмен Украины Тарас Креминь 31 октября, пишут украинские телеграм-каналы
2023-10-31T11:58
2023-10-31T11:58
2023-10-31T11:58
новости
украинский язык
школы
языковой омбудсмен
украина
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Образовательный процесс – это вся деятельность, которая происходит на территории учебного заведения, поэтому перерыв нельзя считать исключением, считает он."Это и классная работа, и воспитательная работа, и общение соискателей образования и педагогических представителей в классах, учительских, столовых, коридорах, спортивных залах, на стадионе, на территории школы. Перерыв - это тоже образовательный процесс, и там должен быть государственный язык", – заявил Кремень.Ранее экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион заявила, что русскоязычных жителей Украины, которые отказываются переходить на государственный язык, следует утилизировать. Так она прокомментировала скандал, произошедший до этого в Киеве, когда таксист отказался общаться с пассажирками на украинском языке и попросил из покинуть автомобиль. До этого одна из пассажирок сделала водителю замечание и требовала, чтобы он с ней общался исключительно на государственном языке.
https://ukraina.ru/20231026/1050504943.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украинский язык, школы, языковой омбудсмен, украина
Даже на переменах. Языковый омбудсмен потребовал в школах разговаривать на украинском
В украинских школах учителя и ученики и на переменах должны разговаривать только на украинском языке. Об этом заявил языковый омбудсмен Украины Тарас Креминь 31 октября, пишут украинские телеграм-каналы
Образовательный процесс – это вся деятельность, которая происходит на территории учебного заведения, поэтому перерыв нельзя считать исключением, считает он.
"Это и классная работа, и воспитательная работа, и общение соискателей образования и педагогических представителей в классах, учительских, столовых, коридорах, спортивных залах, на стадионе, на территории школы. Перерыв - это тоже образовательный процесс, и там должен быть государственный язык", – заявил Кремень.
Ранее экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион заявила, что русскоязычных жителей Украины, которые отказываются переходить на государственный язык, следует утилизировать. Так она прокомментировала скандал, произошедший до этого в Киеве, когда таксист отказался общаться с пассажирками на украинском языке и попросил из покинуть автомобиль.
До этого одна из пассажирок сделала водителю замечание и требовала, чтобы он с ней общался исключительно на государственном языке.