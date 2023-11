https://ukraina.ru/20231101/1050677060.html

Война – способ политического выживания Украины и Запада

Война – способ политического выживания Украины и Запада - 01.11.2023 Украина.ру

Война – способ политического выживания Украины и Запада

Новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо, комментируя последнее видеообращение Зеленского на заседании Европейского совета, сказал немыслимые для 2022-го и первой половины текущего года вещи

2023-11-01T15:18

2023-11-01T15:18

2023-11-01T15:18

мнение

зарубежье

словакия

роберт фицо

владимир зеленский

украина

евросовет

евросоюз

сша

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046434582_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_fccb3ed71468f0c879d284abf1512471.jpg

В частности, Фицо заявил:– в Евросовете "чувствовалась ужасная усталость" от дебатов по Украине, видеообращение было встречено без какого-либо интереса – раз;– "Евросоюз слепо копирует политику администрации США вместо того, чтобы предложить решение для достижения мира, и лишь выдает деньги и оружие Киеву" – два;– "Война зашла в патовую ситуацию. Я все больше убеждаюсь, что речь идет не об Украине, а о политике, направленной на экономическое ослабление РФ" – три. Но главное даже не в том, что Фицо это сказал, а в том, что он это сказал – и аутодафе не случилось.Впрочем, Фицо и Виктор Орбан – одно лицо Евросоюза, а есть другое. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщает Politico: "У нас есть план отправиться в отдельные штаты, чтобы встретиться там, к примеру, с компаниями, которые продают вооружения, которые создают рабочие места в США. Большая часть денег, потраченных на Украину, шла все же из США".Ландсбергиса из Литвы крайне волнует перспектива ослабления количества и темпов поставок западного оружия режиму Зеленского, возможные перебои в финансировании этой войны. Подобную поездку в Арканзас уже совершила коллег Ландсбергиса из Эстонии, сообщила премьер этой страны Кая Каллас. Напомню, что 26 июня организованный Еврокомиссаром союза по внешней политике Боррелем саммит глав внешнеполитических ведомств в Киеве не согласовал выделение 8-го транша военной помощи в размере 500 млн евро. Причина раздрая – куда глубже и фундаментальнее, чем кажется на первый взгляд. Она кроется вовсе не в позиции сравнительно небольших Венгрии и Словакии. В конце концов, и глава ЕК фон дер Ляйен, министр Бербок и канцлер её Шольц, француз Макрон, англоизированный индус Риши Сунак и прочие тысячи политического истеблишмента Европы всецело – на стороне войны. От желания уничтожить Россию у этой публики сводит скулы. Причину всё сильнее проявляющейся немочи Запада объяснил его лидер. Президент США Джо Байден 15 октября в интервью телеканалу CBS сказал:"Ради Бога, мы ведь – США, самая могущественная страна за всю историю человечества. Мы в состоянии позаботиться об обеих (Украине и Израиле), параллельно с этим поддерживая нашу обороноспособность на международных рубежах"16 октября, через день, уже в интервью Sky New его спешно поддержала министр финансов Джанет Йеллен: "Страна, безусловно, может позволить себе две войны. Экономика США находится в хорошей форме".Экономика США находится в хорошей форме? Это какими глазами смотреть. Текущий дефицит федерального бюджета – 1,7 триллиона долларов. Госдолг подбирается к $33 триллионам и растёт по экспоненте. США стали крайне зависимы от притока иностранного капитала."Чтобы поддерживать функционирование валютной и финансовой системы на плаву, им требуется не менее $220 млрд чистого притока иностранного капитала", – пишет телеграм-канал Spydell_finance. Всерьез, на уровне ФРС, обсуждаются планы заимствования не менее $800 миллиардов ежеквартально. Всё, что пока поддерживает на плаву корабль американской экономики, – доля национальной валюты в мировой торговле в 48,03%. Если она снизится даже на четверть, спрос на американские деньги в мире сильно упадёт. Штаты лишатся эмиссии как основного инструмента поддержания политики и статуса гегемона. Это экономическая и политическая катастрофа, в чём-то схожая по причинам с капитуляцией Германии в Первой мировой.Чтобы поддерживать продекларированный императив "правил", Америка не может не вести войн. "Именно нынешние правящие элиты США и их сателлиты – главные бенефициары мировой нестабильности, они извлекают из нее свою кровавую ренту", – сказал президент России Владимир Путин.Оборотной медалью существования Града на холме – Hail on the hill–- является то, что Вашингтон для поддержания статуса не может не финансировать "производство крови", то есть войны. Являясь сегодня ограниченной в сборе мировой дани, прежде всего позицией России и Китая, Америка вынуждена заниматься каннибализмом – экономически поедать главного и союзника, и конкурента одновременно – Евросоюз.Штатам, снижая издержки, удалось ценой предательства и крови работавших на них бежать из Афганистана. Но остались 800 американских военных баз по всему свету, которые из актива в пассив стремительно превращает новая реальность. Масштабируйте нападения на американских военных, которые становятся делом привычным, с коэффициентом 10-30 – и легко поймёте уровень угрозы. Это зримо противоречит декларациям Йеллен и Байдена – мы можем воевать везде, всегда, со всеми. Демагогическая ложь.На руках Вашингтона, кто бы что ни говорил, – НАТО, содержание режима Зеленского. Но разве только его? Есть еще многочисленные старые обязательства. Есть и новые. Милитаризация Тихоокеанского региона происходит в основном за счёт США, периметра северо-западных границ Союзного государства – тоже. А как же Евросюз? Брюссель уже дотирует 25% бюджетов Латвии, Литвы, Эстонии, а после разрыва связей с Россией – ещё и Финляндии. И чем выше уровень милитаризации приграничья, тем больше процент содержания режимов. При этом планы ЕС по поставке миллиона боеприпасов Киеву выполнены на 30%. По самым разным причинам. В этом – реальность.Экономика главного кошелька политической Европы, Германии, сваливается в неизбежную рецессию. Глава Дойче банк (Deutsche Bank) Кристиан Севина заявил на Handelsblatt Banking Summit во Франкфурте, что экономическое производство ФРГ в 2024-м снизится на 3,5%. Мы имеем дело с классическим проявлением шизофрении: "Остались только чувства тонкие, едва определимые. То ли музыки и цветов хочется, то ли зарезать кого-нибудь". Политический нарратив, созданная с 1991-го система воспроизводства власти, заставляет Запад воевать со всем миром, но при этом старые и больные ноги его экономики отказывают, а мозг эту реальность игнорирует.Фицо и Орбан представляют собой слабую плотину здравомыслия в океане общего политического безумия Запада. При этом оба не питают особой любви к России, просто хотят выжить. Зеленский и камарилья киевского диктатора тоже хотят выжить. Просто "выжить" для Зеленского и своры – война. Так же, как для Еврокомиссии, подлых Прибалтийских стран, большинства других европейских политиков, утративших суверенитет – встроенных в то, что назвали атлантизмом, а надо бы – машиной войны. Война со всем миром – способ выжить и для большей части политической Америки. На управлении Землёй, то есть на возможности сдирать кожу с живых людей в разных странах, зиждется система воспроизводства "вечной" жизни американских политических кланов.Мы уже видим, как падение качества и ритмичности западных поставок и финансирования Киева заставляет Зеленского гнать на убой всё большее число украинцев. Обнаруживается прямая зависимость.Люди – тоже ресурс. Их благосостояние, труд. Жизни, наконец. Власти в Киеве и на Западе пожирают свой народ во всё больших количествах. На Украине – в прямом смысле, в США и Европе – в большей части в экономическом. И так продолжится до обрушения системы, вместе с линией фронта.

https://ukraina.ru/20231028/1050569430.html

https://ukraina.ru/20231028/1050554022.html

https://ukraina.ru/20231026/1050510143.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Вадим Авва https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/04/1049890212_429:27:882:480_100x100_80_0_0_6e7f895abf7b55937727ee185deb7c0d.jpg

Вадим Авва https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/04/1049890212_429:27:882:480_100x100_80_0_0_6e7f895abf7b55937727ee185deb7c0d.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Вадим Авва https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/04/1049890212_429:27:882:480_100x100_80_0_0_6e7f895abf7b55937727ee185deb7c0d.jpg

мнение, зарубежье, словакия, роберт фицо, владимир зеленский, украина, евросовет, евросоюз, сша, россия, виктор орбан, литва, поставки, оружие, запад