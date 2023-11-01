https://ukraina.ru/20231101/1050670623.html
Виктор Водолацкий о том, почему России важно как можно скорее отбить Авдеевку и Херсон
Виктор Водолацкий о том, почему России важно как можно скорее отбить Авдеевку и Херсон - 01.11.2023 Украина.ру
Виктор Водолацкий о том, почему России важно как можно скорее отбить Авдеевку и Херсон
Есть ли у России мобилизационные резервы для наступления? Когда русская армия возьмет Авдеевку? Почему спецоперация возрождает дух казачества? Как проходит интеграция новых регионов в законодательное поле России?
2023-11-01T11:01
2023-11-01T11:01
2023-11-01T11:01
видео
виктор водолацкий
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На эти и другие вопросы в интервью изданию Украина.ру ответил первый заместитель председателя комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, член Совета при президенте РФ по делам казачества, казачий генерал Виктор Водолацкий00:51 – обстановка на прифронтовых территориях; 08:59 – как должна быть обеспечена безопасность новых регионов? 16:01 – как спецоперация повлияла на возрождение русского казачества? 22:16 – как проходит интеграция новых регионов в российское правовое пространство?
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, виктор водолацкий, россия, украина, спецоперация, сво, новости, донбасс, днр, лнр, херсон, запорожье, авдеевка, освобождение, обстрелы, видео
Видео, Виктор Водолацкий, Россия, Украина, Спецоперация, СВО, Новости, Донбасс, ДНР, ЛНР, Херсон, Запорожье, Авдеевка, освобождение, обстрелы
Виктор Водолацкий о том, почему России важно как можно скорее отбить Авдеевку и Херсон
Есть ли у России мобилизационные резервы для наступления? Когда русская армия возьмет Авдеевку? Почему спецоперация возрождает дух казачества? Как проходит интеграция новых регионов в законодательное поле России?
На эти и другие вопросы в интервью изданию Украина.ру ответил первый заместитель председателя комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, член Совета при президенте РФ по делам казачества, казачий генерал Виктор Водолацкий
00:51 – обстановка на прифронтовых территориях;
08:59 – как должна быть обеспечена безопасность новых регионов?
16:01 – как спецоперация повлияла на возрождение русского казачества?
22:16 – как проходит интеграция новых регионов в российское правовое пространство?