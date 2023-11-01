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Виктор Водолацкий о том, почему России важно как можно скорее отбить Авдеевку и Херсон

Виктор Водолацкий о том, почему России важно как можно скорее отбить Авдеевку и Херсон - 01.11.2023 Украина.ру

Виктор Водолацкий о том, почему России важно как можно скорее отбить Авдеевку и Херсон

Есть ли у России мобилизационные резервы для наступления? Когда русская армия возьмет Авдеевку? Почему спецоперация возрождает дух казачества? Как проходит интеграция новых регионов в законодательное поле России?

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На эти и другие вопросы в интервью изданию Украина.ру ответил первый заместитель председателя комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, член Совета при президенте РФ по делам казачества, казачий генерал Виктор Водолацкий00:51 – обстановка на прифронтовых территориях; 08:59 – как должна быть обеспечена безопасность новых регионов? 16:01 – как спецоперация повлияла на возрождение русского казачества? 22:16 – как проходит интеграция новых регионов в российское правовое пространство?

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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